“El problema es que todos quieren ganar”: el Congreso está en un punto muerto, mientras los efectos del cierre aumentan

Por Sarah Ferris y Adam Cancryn, CNN

El cierre del Gobierno está a punto de convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., y los legisladores aún no saben cuánto más durará.

En Washington, los senadores se fueron de la ciudad el fin de semana, estancados y más frustrados que nunca, mientras que por primera vez hay programas esenciales de asistencia social que podrían perder pronto sus fondos federales.

Dos jueces federales dictaminaron el viernes que el Gobierno de Trump debe recurrir a miles de millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir, al menos parcialmente, los beneficios del programa de cupones de alimentos (SNAP) correspondientes al mes de noviembre. El presidente Donald Trump declaró más tarde ese mismo día que había instruido a los abogados de su Gobierno para que consultaran a los tribunales sobre cómo financiar legalmente dichos beneficios, añadiendo que, si “el Tribunal me brinda la orientación legal apropiada, será un honor para mí proporcionar los fondos, tal como lo hice con los salarios de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden”.

Sin embargo, Trump señaló que incluso una directriz judicial inmediata resultaría en retrasos en los beneficios para los beneficiarios de SNAP, lo cual podría ser solo una solución parcial y a corto plazo. Decenas de millones de estadounidenses se preparan para una crisis que los dejará sin la asistencia gubernamental que necesitan para alimentarse, calentar sus hogares o cuidar a sus hijos mientras trabajan.

Tras una semana en el extranjero, Trump anunció su regreso con un comunicado que amenaza con complicar aún más la salida del cierre del Gobierno: solicita la eliminación del obstruccionismo parlamentario en el Senado en una medida drástica que, incluso para sus aliados más cercanos en el Congreso, podría causar más daño a largo plazo.

“Ahora mismo, el problema es que todos quieren ganar”, dijo el senador republicano Jim Justice de Virginia Occidental, quien ha abogado por una mayor participación de Trump en las negociaciones para la reapertura del Gobierno, refiriéndose al estancamiento en el Senado. “Y hay mucha gente que está sufriendo, y eso me indigna”.

“Me imagino siendo padre o madre de un par de hijos, y (no saber) cómo vas a llenarles la nevera, prepararles el almuerzo y seguir con tu vida cuando las cosas de las que dependía ya no están, porque ni siquiera podemos ponernos de acuerdo para reabrir (el Gobierno)”, expresó indignado el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania, quien en repetidas ocasiones se ha opuesto a su partido y se ha alineado con los republicanos en el proyecto de ley de financiación.

En privado, legisladores de ambos partidos han reconocido en los últimos días que necesitan encontrar una solución al cierre del Gobierno en las próximas dos semanas o, de lo contrario, enfrentarán consecuencias aún más graves, según entrevistas con media docena de fuentes.

Públicamente, muchos confían en que la creciente presión sobre republicanos y demócratas los obligue a llegar a un acuerdo.

“Habrá una avalancha de llamadas de gente diciendo: ‘Un momento, un momento, un momento, ¿mi seguro médico va a subir tanto?’”, declaró a CNN el senador Chris Coons, demócrata centrista de Delaware, refiriéndose al aumento vertiginoso de las primas, una exigencia clave de su partido en la lucha por la financiación. Añadió que las líneas telefónicas también se saturarán de llamadas de demócratas.

“Creo que los demócratas también recibirán muchísimas llamadas de gente diciendo: ‘Un momento, un momento, ¿mis programas SNAP y WIC van a…?’. Así que creo que la presión sobre ambos partidos para encontrar una solución irá en aumento”, indicó.

Entre bastidores, los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes confían en que los demócratas cederán poco después de las elecciones del 4 de noviembre, según varias fuentes. Muchos señalan una serie de conversaciones con algunos demócratas centristas para poner fin al cierre del Gobierno, quizás a cambio de una votación para extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act, en inglés), que siguen siendo la principal demanda de los demócratas en la lucha por la financiación, así como un compromiso con los presupuestos anuales.

“Espero que esto permita a la gente avanzar con la reapertura del Gobierno”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, refiriéndose al día de las elecciones, afirmando que los demócratas estarían más dispuestos a ceder cuando no estén “preocupados por la participación” en contiendas clave en Virginia y Nueva Jersey.

Sin embargo, varias personas cercanas a los líderes demócratas insisten en que el partido no está dispuesto a ceder ante una votación simbólica. Después de más de 30 días insistiendo en un compromiso claro sobre el tema de la atención médica, muchos demócratas no se dejarán influir por compromisos no oficiales: quieren escuchar directamente a Trump.

A medida que el cierre se ha prolongado, incluso algunos republicanos se han impacientado, ya que Johnson ha mantenido a la Cámara fuera de sesión desde el 19 de septiembre y los legisladores han permanecido en sus distritos.

“La gente pregunta: ‘¿Le gusta estar aquí en el distrito?’ Por supuesto”. “Sí, porque puedo ver a todos mis electores”, declaró el martes a la prensa desde Washington la representante republicana Stephanie Bice, de Oklahoma. “Pero también les diría que estamos hechos para trabajar aquí. Todos estamos hechos para estar aquí, haciendo nuestro trabajo hasta tarde y madrugando, tratando de encontrar una solución. Así que, es un poco inusual”.

Muchos legisladores de la Cámara de Representantes admiten que desconocen qué ocurrirá si el cierre del Gobierno se extiende más allá del 21 de noviembre, fecha de la prórroga de financiación aprobada por la Cámara.

Los demócratas también señalaron el llamado nocturno de Trump a eliminar la obstrucción parlamentaria, lo que generó aún más incertidumbre y suscitó dudas sobre el papel que el presidente podría desempeñar para resolver el cierre.

En un comunicado emitido el viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que “si los demócratas no hacen lo mejor para el pueblo estadounidense, habrá que recurrir a medidas drásticas”, aunque no ofreció un plazo específico. Mientras tanto, los principales líderes republicanos rechazaron rápidamente la sugerencia de debilitar la práctica, al tiempo que insistieron en que Trump y los republicanos en el Congreso estaban unidos para poner fin al cierre sin ceder terreno a los demócratas.

Esto incluye la resistencia de Trump a reunirse nuevamente con los líderes del Congreso, a pesar de las constantes solicitudes de los senadores demócratas.

La senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, rechazó a principios de este mes la oferta de los líderes republicanos de garantizar una votación. En el pleno, durante la sesión sobre subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) a cambio de votos demócratas para poner fin al cierre del Gobierno, Trump bromeó: “No estoy seguro de que el líder Thune sea realmente el líder del Senado”.

Funcionarios de la Casa Blanca han insistido en que su postura se mantiene sin cambios y que no habrá negociaciones hasta que los demócratas cedan y reabran el Gobierno.

“Que abran el país y nos reuniremos”, dijo Trump el viernes. “Nos reuniremos muy pronto. Pero tienen que abrir el país”.

Pero en los días previos al regreso de Trump a Estados Unidos, sus asesores discutieron en privado opciones para persuadir a los demócratas de ceder, incluyendo la posibilidad de revertir el reciente despido masivo de empleados federales a cambio de la reapertura del Gobierno, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con las deliberaciones.

Esas conversaciones fueron preliminares y no derivaron en ninguna decisión final, advirtieron las fuentes, especialmente ante la preocupación de que esto les diera a los demócratas la oportunidad de proclamar su victoria en la lucha contra el cierre.

Otra sugerencia discutida por funcionarios republicanos —que Trump invitara a líderes republicanos y demócratas a la Casa Blanca la próxima semana para intentar mediar en una solución al estancamiento— fue descartada rápidamente. Un alto asesor republicano del Congreso recalcó que nunca fue una opción viable.

Aun así, esta actividad entre bastidores revela la creciente urgencia por poner fin al cierre antes de que los estadounidenses sufran mayores consecuencias en todo el país, y la persistente preocupación dentro del Gobierno sobre qué bando cargará con el peso de las repercusiones políticas.

Según encuestas recientes, más votantes siguen culpando a Trump y a los republicanos del cierre que a los demócratas. Y si bien la expiración de la ayuda alimentaria ha impulsado a más demócratas a buscar el fin del cierre, también preocupa a un amplio sector de los republicanos que representan a millones de votantes de distritos conservadores que dependen del programa SNAP y que ya se encuentran bajo presión por los altos precios, la atención médica y otros problemas económicos.

“La pregunta es: ¿quién se lleva la culpa políticamente?”, dijo un asesor republicano involucrado en las discusiones sobre el cierre del gobierno. “Si los republicanos realmente sienten que la situación está cambiando, podría haber una mayor necesidad política de resolver esto”.

Dentro del círculo de Trump, sus asesores y colaboradores se resignan en gran medida a que el cierre supere el récord de 35 días establecido durante su primer mandato, según tres personas cercanas a la Casa Blanca.

Sin embargo, aún mantienen cierta esperanza de que el estancamiento no dure mucho más allá de las elecciones del martes, pues creen que los demócratas están cada vez más ansiosos por encontrar una salida.

Los demócratas, por su parte, insisten en que es Trump quien debe ofrecérsela.

“Podríamos terminar con esto en cualquier momento, si logramos reunir a las personas adecuadas, y eso incluye al presidente. Le dedicó una hora a esto, por lo que pude ver, en un mes. Una hora. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a su salón de baile?”, dijo el senador Mark Kelly de Arizona a la prensa esta semana.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Annie Grayer, Ted Barrett, Manu Raju, Alison Main y Devan Cole, de CNN.