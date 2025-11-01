Frustrado ataque terrorista en Michigan: esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre lo sucedido

Por Brynn Gingras y Holly Yan, CNN

Una referencia críptica al “día de las calabazas”. Una conversación en línea sobre un ataque inspirado por el ISIS. Una visita a un campo de tiro para practicar recargas rápidas con AK-47.

El FBI frustró un posible ataque terrorista durante el fin de semana de Halloween, según una publicación en redes sociales del director de la agencia, Kash Patel.

Los detalles del presunto complot son escasos, pero dos fuentes policiales con conocimiento del caso informaron a CNN sobre la referencia al “día de las calabazas”, el chat en línea y la actividad en el campo de tiro.

Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el posible ataque terrorista:

Dos personas fueron arrestadas y otras tres están siendo interrogadas, según dos agentes del orden con conocimiento del caso. Sus edades oscilan entre los 16 y los 20 años.

Patel escribió en X que el FBI “frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que supuestamente estaban planeando un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”.

“El FBI realizó una redada anoche y durante toda la mañana en la oficina de campo de Detroit, en la que hizo detenciones, ejecutó órdenes de registro y citó a comparecer para obtener teléfonos, computadoras y otro material”, dijo el viernes John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN.

Según dos agentes del orden, el complot inspirado por el ISIS se desarrolló en salas de chat en línea.

Las autoridades indican que un agente encubierto del FBI se incorporó a la sala de chat en las primeras etapas de la conversación.

“Todo esto se relaciona con una investigación que comenzó hace meses sobre personas que se comunicaban en línea entre sí aquí en Estados Unidos… pero que también hablaban con personas en el extranjero, posiblemente vinculadas a ISIS”, explicó Miller, citando conversaciones con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que habían sido informados sobre la operación.

Los participantes discutían si llevar a cabo un complot inspirado por el ISIS en Estados Unidos; “aunque no estaba claro en qué consistiría ese complot, cuándo se llevaría a cabo ni cuál sería el objetivo, ya que discutieron varias opciones en cuanto al momento oportuno”, dijo Miller.

No está claro de qué se acusa a las dos personas detenidas ni si se han presentado cargos en su contra.

Miller comentó que el FBI intervino esta semana cuando un grupo de personas que estaban siendo vigiladas “fueron a un campo de tiro con AK-47 y otras armas, dispararon una gran cantidad de municiones, practicaron recargas tácticas de alta velocidad y, en las conversaciones, se escuchó una referencia a lo que nos dijeron que es el ‘día de las calabazas’, una posible referencia a Halloween”.

Los individuos detenidos habían discutido en sus comunicaciones si estaban preparados para llevar a cabo un ataque, según informaron varios agentes del orden al tanto de la investigación.

Algunos dijeron que necesitaban más tiempo y entrenamiento, pero un miembro más joven del grupo afirmó que era hora de actuar, añadieron dos agentes.

En un momento dado, también se habló de hacer una excursión de un día a Nueva York para visitar lugares de interés, como el Rockefeller Center y la Estatua de la Libertad, según informaron las autoridades.

No se mencionó que el viaje fuera un reconocimiento previo a un ataque, pero la conversación llamó la atención tanto del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mientras continuaba la investigación.

La oficina del FBI en Detroit confirmó que “el FBI en Michigan estuvo presente en las ciudades de Dearborn e Inkster… realizando actividades policiales”, informó el portavoz Jordan Hall a CNN.

“Actualmente no existe ninguna amenaza para la seguridad pública”, aseguró.

El Departamento de Policía de Dearborn declaró que “ha sido informado de que el FBI realizó operaciones en la ciudad de Dearborn”.

“Queremos asegurar a nuestros residentes que en este momento no existe ninguna amenaza para la comunidad”, apuntó el departamento de policía.

En la ciudad de Inkster, el FBI llevó a cabo “actividades policiales en un depósito ubicado en la avenida Michigan”, comunicó la jefa de policía Tamika L. Jenkins.

Según declaró, agentes locales del FBI confirmaron que no existe ninguna amenaza para los residentes.

Sin embargo, para disipar cualquier preocupación, la policía de Inkster “desplegará personal adicional durante toda la noche para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, en particular de quienes participen en las festividades de Halloween”, afirmó el jefe de policía.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, agradeció al FBI y a la Policía Estatal de Michigan.

“El director Patel me informó sobre el potencial ataque terrorista frustrado en nuestro estado”, publicó en X. “A medida que se siguen conociendo los detalles, agradezco la rápida actuación del FBI y la Policía Estatal de Michigan para proteger a los habitantes de Michigan”.

Hannah Rabinowitz, Nicki Brown y Ray Sanchez de CNN contribuyeron a este informe.

