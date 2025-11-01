¿Qué dicen los datos de votación anticipada sobre las elecciones en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey?

Por Edward Wu, CNN

Los datos de votación anticipada sugieren que los candidatos demócratas a gobernador en Nueva Jersey y Virginia llegan al último fin de semana con una posición ligeramente más sólida que la que tenía Kamala Harris el año pasado por estas fechas.

En la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo podría estar en una posición más ventajosa que en las primarias, pero hay indicios de una mayor participación de los votantes jóvenes, un sector clave de la base electoral de Zohran Mamdani.

Los expertos de CNN analizaron los datos de votación preelectoral en las tres ciudades, comparándolos con los de 2024 en Nueva Jersey y Virginia para reflejar mejor los cambios en los patrones de votación anticipada durante los últimos cuatro años.

Si bien el análisis de la votación anticipada puede dar pistas sobre qué candidatos podrían estar bien posicionados de cara al 4 de noviembre, es imposible saber a quién apoyaron los votantes en la votación preelectoral ni cómo les irá a los candidatos el día de las elecciones, cuando se emitirá la mayor parte del voto.

En Nueva Jersey, la participación de los demócratas ha sido mayor que la de los republicanos, tanto en el voto por correo como en el voto anticipado presencial, lo que coloca a la candidata demócrata a la gobernación, la congresista Mikie Sherrill, en una posición más sólida que la que tenía Harris el año pasado por estas fechas. Harris finalmente ganó el estado por unos seis puntos.

Hasta el final del jueves, los demócratas registrados superaban a los republicanos registrados en el voto por correo por más de 41 puntos, una ventaja de un par de puntos respecto a la diferencia de 39 puntos que existía a estas alturas el año pasado. Pero, a diferencia del año pasado, los demócratas también mantienen una ventaja de casi 2 puntos en el voto anticipado presencial. El año pasado, a estas alturas, los demócratas iban por detrás en el voto presencial por 2 puntos.

Los votos por correo también representan una mayor proporción del voto preelectoral hasta el momento. Como resultado, los demócratas registrados representan una mayor proporción del electorado preelectoral total que la que representaban a estas alturas el año pasado.

Entre los demócratas registrados, grupo que representará la mayor parte del electorado en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, la participación de los votantes mayores ha sido mayor hasta el momento que durante las primarias, cuando el fuerte apoyo de los votantes jóvenes impulsó la sorpresiva victoria de Mamdani. Sin embargo, el electorado sigue siendo más joven que en anteriores elecciones a la alcaldía y esta tendencia se ha acentuado a lo largo de la semana.

Un análisis de CNN sobre los datos de votación anticipada de la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York reveló que, hasta el 31 de octubre, aproximadamente el 53 % de los votantes demócratas registrados (el 55 % del total de votantes hasta la fecha) tienen 50 años o más, mientras que casi el 16 % de los votantes demócratas tienen entre 18 y 29 años (el 15 % del total de votantes).

Esto representa una mayor proporción de votantes mayores que en el electorado total de las primarias demócratas, donde alrededor del 48 % tenía 50 años o más y cerca del 18 % tenía entre 18 y 29 años, según datos de L2.

Las encuestas muestran que los votantes jóvenes favorecen abrumadoramente a Mamdani, mientras que Cuomo, quien se postula como independiente, tiene una ventaja menor entre los votantes mayores.

La participación de este año sigue siendo menor que en las últimas elecciones a la alcaldía de la ciudad en 2021, cuando solo el 9 % de los votantes tenía entre 18 y 29 años y el 62 % tenía 50 años o más.

A lo largo de la semana, la participación diaria entre los demócratas se ha reducido: si bien los votantes mayores superaban a los jóvenes por aproximadamente 50 puntos porcentuales el primer día de votación anticipada, esa diferencia cayó a menos de 20 puntos el séptimo día.

La distribución geográfica de los votos demócratas también ha sido más favorable a Cuomo que en las primarias de junio, con la mayor participación hasta el momento en los distritos electorales donde Cuomo obtuvo mejores resultados y relativamente menor en las zonas con fuerte presencia de Mamdani. Los distritos electorales más favorables a Cuomo han emitido el 125 % de sus votos anticipados presenciales en las primarias, mientras que los más favorables a Mamdani han emitido el 85 %.

Aun así, si el resultado de las primarias entre Mamdani y Cuomo a nivel de distrito se mantuviera igual, los cambios observados hasta ahora en la distribución geográfica no serían suficientes para que Cuomo superara a Mamdani entre los votantes demócratas que votaron anticipadamente.

Si bien en Virginia los votantes no se registran por partido, el desglose geográfico de los votos emitidos hasta el momento sugiere que la candidata demócrata Abigail Spanberger se encuentra en una posición ligeramente más sólida de cara a la recta final que la que tenía Harris en el mismo punto de las elecciones del año pasado, cuando ganó Virginia por menos de 6 puntos.

La distribución geográfica del voto anticipado presencial ha favorecido ligeramente a los republicanos, mientras que la distribución del voto por correo es similar a la del año pasado por estas fechas. Sin embargo, el voto por correo, en el que los demócratas suelen obtener mejores resultados, representa una mayor proporción del voto anticipado este año (24 %) que en el mismo punto del año pasado (21 %), lo que resulta en un desglose geográfico del voto anticipado combinado que se inclina más hacia los demócratas en comparación con el mismo punto de las elecciones de 2024.

Hasta el jueves, los condados donde ganó Trump el año pasado registran un promedio del 61 % de los votos presenciales emitidos en la misma fecha del año anterior, mientras que los condados donde ganó Harris apenas superan el 57 %. Los condados con peor desempeño hasta el momento son aquellos donde Trump obtuvo más del 75 % de los votos: apenas alcanzan el 54% de los votos presenciales emitidos en esta misma fecha el año pasado.

Esta diferencia entre los condados donde ganaron Trump y los que ganaron Harris se ha ido reduciendo durante la última semana, pasando de 10 a 4 puntos porcentuales, coincidiendo en gran medida con la apertura de un mayor número de centros de votación en condados con una fuerte tendencia demócrata, como Arlington y Fairfax.

