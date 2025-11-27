Cuál es el origen del Black Friday y por qué se celebra en noviembre

Por Jordan Valinsky, CNN

Es probable que tú o alguien que conoces se esté preparando para comprar en el Black Friday o Viernes Negro.

El comienzo informal de la temporada navideña se ha transformado en una jornada que ayuda a los minoristas a atraer a los compradores a sus tiendas. Es casi una tradición en Estados Unidos, pero, a pesar de la percepción común, el nombre no tiene nada que ver con la tinta roja o negra en el balance de cuentas de los comerciantes.

El Black Friday empezó en la década de 1950 en Filadelfia.

Decenas de compradores de los suburbios llegaron a la ciudad durante los días posteriores al Día de Acción de Gracias, según Bonnie Taylor-Blake, investigadora de neurociencias de la Universidad de Carolina del Norte. La ciudad impulsó grandes ofertas y decoraciones, antes de un partido de fútbol entre el Ejército y la Marina, que tuvo lugar el sábado.

“Fue un doble golpe”, dijo Taylor-Blake a CNN. “Se requirió que los policías de tránsito trabajaran turnos de 12 horas, nadie podía salir y la gente inundó las aceras, estacionamientos y calles. La policía tuvo que lidiar con todo eso y acuñó el término”.

Los negociantes de la ciudad también comenzaron a usar el término para describir las largas filas y el caos de compras en sus tiendas. “Se convirtió en esta referencia cómica al centro de Filadelfia después del Día de Acción de Gracias”.

En 1961, se propuso la idea de cambiar el nombre de las vacaciones al “Gran Viernes” (Big Friday) para que uno de los días más grandes en las compras no tuviera una connotación negativa. Pero eso no tuvo éxito.

Con el tiempo, los minoristas aprendieron a adoptar el nombre e incluso extendieron el evento de compras de un día.

Cerca de 2003, los minoristas aumentaron los horarios de apertura de las tiendas. Ese año, Kmart, Walmart y Sears ofrecieron descuentos antes del amanecer a partir de las 5 a.m. o 6 a.m. Ese fue el mismo año en que el Black Friday se convirtió en el día de compras más rentable del año, según datos del Consejo Internacional de Centros Comerciales. Antes de 2003, los días de compras más rentables en EE.UU. eran a finales de diciembre.

En 2011, Walmart amplió otra vez la jornada comercial cuando abrió sus tiendas a las 10 p.m. en la noche de Acción de Gracias y permaneció abierto hasta el Viernes Negro.

Con la popularidad de internet, otro día de compras nació en 2005: Cyber ​​Monday (Ciberlunes). Fue un término de marketing de la Federación Nacional de Minoristas para reflejar la locura de compras que sienten las tiendas físicas el viernes negro. El Ciberlunes ha explotado en fama desde entonces.

Los compradores han dicho que las ofertas y los descuentos son el factor más importante en la elección de la tienda, seguido del envío gratuito y una ubicación conveniente.

