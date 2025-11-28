Estados Unidos suspende todas las decisiones sobre asilo

Por Kaanita Iyer, CNN

EE.UU. ha detenido las decisiones sobre solicitudes de asilo, anunció el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) en X.

“USCIS ha detenido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”, dijo hoy el director de USCIS, Joe Edlow, en la publicación. “La seguridad del pueblo estadounidense siempre es lo primero.”

CNN se ha comunicado con USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la agencia, para obtener más detalles.

De acuerdo con el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, a finales de agosto de 2025, había más de 2,2 millones de inmigrantes esperando decisiones o audiencias de asilo.

Después de que un ciudadano afgano fuera identificado como el sospechoso en el tiroteo del miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, el Gobierno de Trump ha intensificado sus medidas antiinmigratorias.

USCIS anunció ayer que reexaminará todas las tarjetas de residencia permanente (“green card”) emitidas a personas de 19 países “de preocupación”, incluido Afganistán.

El DHS también dijo ayer que revisará todos los casos de asilo que fueron aprobados bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

