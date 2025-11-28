Migrantes buscan salir de Chile antes del balotaje mientras Perú refuerza sus fronteras

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Decenas de inmigrantes con carpas y maletas se han congregado en la región fronteriza norteña de Arica y Parinacota para dirigirse desde el complejo Chacalluta, en Chile, hacia el complejo Santa Rosa, en Perú. ¿El objetivo? Abandonar el país sudamericano antes que comience el balotaje presidencial, donde el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentará a la originaria del Partido comunista y apoyada por el bloque completo de izquierda, Jeannette Jara, el próximo 14 de diciembre.

“A los inmigrantes irregulares en Chile les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación”, advirtió el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast este viernes a través de su cuenta de X.

“Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia con lo que tienen, con lo puesto”, agregó.

Por otro lado, la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, dijo ayer a medios locales: “Yo he estado varias veces en Chacalluta. Sé que hay que fortalecer esos controles, pero lo cierto es que decir que esto se decreta por arte de magia no es verdad. Uno tiene que tomar medidas efectivas de control. La solución que plantea Kast es que ellos paguen su pasaje y se vayan, eso es de un populismo tremendo”.

Por su parte, el presidente interino de Perú, José Jerí, señaló este viernes que reforzará la frontera: “Nuestras fronteras se respetan. Se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia. De igual forma Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”.

Los dichos de ambas figuras políticas hicieron eco entre los migrantes, quienes al llegar al paso fronterizo se dieron cuenta de que no podían cruzar a Perú. Al ser consultados por la prensa local, algunos dijeron que buscan salir de Chile “antes del balotaje” debido a que se encuentran en situación irregular.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, señaló en una rueda de prensa que “Carabineros ha comparecido al lugar con control de orden público para efectos de sostener un diálogo. De lo contrario, se va a producir el desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta. Pero esa es una gestión que están haciendo carabineros en control de orden público.”

Sobre los dichos del presidente Jerí, Cordero señaló que con Perú hay un diálogo “diplomático y de gestión activo”.

“Respecto a los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías. El propósito central es evitar una crisis humanitaria en la zona, caracterizar a las personas que están pretendiendo abandonar el país y, por cierto, los servicios públicos asociados a situaciones de emergencia se encuentran aprestos si es que tuviéramos alguna controversia o una situación que amerite la habilitación de albergues u otros similares”, señaló.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.