Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, cambiará su declaración de inocente a culpable, según documentos judiciales

El mexicano Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptó cambiar su declaración de inocente a culpable por diversos cargos que se le imputan en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con documentos judiciales consultados este viernes.

Guzmán López cambiará su declaración en una audiencia programada para el lunes a las 13:30 horas, tiempo local, 14:30 horas en tiempo de Miami.

CNN contactó a Jeffrey Licthman, abogado de Guzmán López, para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

El hijo de “El Chapo” —quien tiene cadena perpetua en Estados Unidos— enfrenta cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego en su relación con el Cártel de Sinaloa, de los cuales se declaró inocente en julio de 2024.

Guzmán López quedó detenido días atrás de esa declaración luego de que él e Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa igual que “El Chapo”, ingresaran ilegalmente a Estados Unidos.

“El Mayo” dice que en ese momento fue engañado por Guzmán López para ser llevado a territorio estadounidense y en principio se declaró inocente de cargos de narcotráfico. En agosto de este año, “El Mayo” cambió su declaración de inocente a culpable y espera sentencia en enero.

Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de “El Chapo” y hermano de Joaquín Guzmán López, en julio se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y tenencia de armas por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. Apodado “El Ratón”, Ovidio Guzmán López fue extraditado por México a Estados Unidos en septiembre de 2023 y también espera sentencia.

