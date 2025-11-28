La policía anticorrupción de Ucrania allana la casa del principal asesor de Zelensky

Por Ivana Kottasová, Victoria Butenko y Daria Tarasova-Markina, CNN

Las autoridades anticorrupción de Ucrania informaron el viernes que habían anzado una operación de registro en la casa de Andriy Yermak, el principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky.

Oficialmente jefe de gabinete de Zelensky, Yermak suele ser considerado el segundo hombre más poderoso de Ucrania. El alto funcionario ha encabezado la delegación ucraniana durante las recientes conversaciones en Ginebra con Estados Unidos sobre la guerra con Rusia.

Yermak confirmó que la redada estaba en marcha y dijo en Telegram que estaba “cooperando plenamente” con las autoridades.

“Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Han tenido acceso total al apartamento y mis abogados están en el lugar, interactuando con las autoridades” confirmó.

Los dos principales organismos anticorrupción de Ucrania, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), estuvieron involucrados en las búsquedas, según un comunicado publicado por las agencias este viernes.

La nota de prensa no reveló el motivo de las redadas, pero se producen apenas dos semanas después de que las dos agencias anunciaran una amplia investigación sobre un plan de sobornos relacionado con la infraestructura energética crítica de Ucrania.

El escándalo ya ha derribado a dos ministros de Zelensky y ha involucrado a un exsocio comercial de sus días en la industria del entretenimiento.

Esta es una historia en desarrollo.

