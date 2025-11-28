¿Podría ser este finalmente el último Black Friday de Sears?

Por Chris Isidore, CNN

Sears, que alguna vez fue el minorista más grande e importante de Estados Unidos, podría estar entrando en su última temporada de compras navideñas.

La cadena Sears contaba con 2.000 tiendas hace apenas 20 años y más de 200 cuando salió de la bancarrota en 2019. Ahora solo cuenta con cinco, tras tres cierres más el año pasado.

Una tienda independiente en Coral Gables, Florida, podría ser demolida para construir 1.000 viviendas. Otras cuatro operan en centros comerciales: en Braintree, Massachusetts; Concord, California; El Paso, Texas; y Orlando, Florida. Todos estos centros comerciales son propiedad de Simon Property Group, el mayor operador de centros comerciales del país.

La compañía, que en su día fue el Walmart y el Amazon de su época, contribuyó a transformar Estados Unidos, desde la forma de comprar hasta el lugar de residencia, y más. Ahora, la otrora orgullosa cadena se encuentra en una situación precaria; para la temporada navideña del próximo año, podría desaparecer.

Ni Simon ni los propietarios de Sears respondieron a una solicitud de comentarios, y el dueño de la propiedad en Florida se negó a hacer declaraciones.

Es poco probable que las cinco tiendas restantes reactiven a Sears, según informaron expertos a CNN.

“Son fantasmas en la noche”, dijo Mark Cohen, exejecutivo de Sears Canadá y ex jefe de estudios minoristas en la Universidad de Columbia. “Alguien abre la puerta por la mañana y la cierra por la noche, pero en realidad no hay nada que vender en las tiendas”.

No hay posibilidad de que las tiendas restantes sean rentables, dijo Neil Saunders, director gerente de ventas minoristas de la firma de investigación GlobalData. “Sears no era rentable en su época, cuando era una empresa mucho más grande con poder adquisitivo”, dijo. “La idea de que sea rentable con solo un pequeño número de tiendas es un disparate”.

Saunders y Cohen afirmaron que también es posible que el propietario de Sears, Eddie Lampert, simplemente mantenga abiertas las tiendas restantes para registrar pérdidas contables a efectos fiscales.

Alternativamente, los contratos de arrendamiento de las tiendas podrían ser difíciles (y costosos) de rescindir, o tal vez haya otro problema inmobiliario en juego, dijo Saunders.

Ni Saunders ni Cohen ven futuro para la tienda.

“Si trabajas en el comercio minorista e intentas vender algo que ya nadie quiere comprar, como máquinas de escribir eléctricas o cintas de video, estás en serios problemas”, dijo Cohen, quien culpa a Lampert del estado actual de la tienda. “Pero los clientes no dejaron de comprar sierras circulares, destornilladores, martillos o electrodomésticos. Si trabajas en el comercio minorista y vendes cosas que la gente quiere comprar, tu éxito o fracaso depende completamente de las habilidades que aportes. Él no tenía ninguna”.

Lampert, operador de fondos de cobertura, compró la empresa en 2005 y la fusionó con Kmart, solo para presenciar su caída en bancarrota en 2018. A principios del año siguiente, compró las acciones restantes de la empresa, que se encontraban en bancarrota, con la promesa de sanearla.

Sears se creó cuando su fundador, Richard Sears, agente de una estación de ferrocarril, comenzó a vender relojes como negocio secundario en 1886. Él y su socio relojero, Alvah Roebuck, constituyeron la empresa como Sears Roebuck en 1893. Creció hasta convertirse no solo en el minorista más grande del país, sino también en su principal empleador.

Su innovador catálogo llevó productos manufacturados a los hogares de una América principalmente rural a principios del siglo XX, eliminando la necesidad de que muchos fabricaran su propia ropa, muebles y otros artículos para el hogar, y creando demanda de bienes producidos en las crecientes fábricas y ciudades de Estados Unidos. Abrió su primera tienda en 1925 y pronto se convirtió en un minorista tan dominante que muchas tiendas familiares tradicionales en los centros de todo el país se vieron obligadas a cerrar.

Contribuyó a la introducción de artículos como electrodomésticos y otros dispositivos que ahorraban mano de obra en los hogares estadounidenses, lo que facilitó que las mujeres buscaran empleo fuera del hogar. Cuando los suburbios experimentaron un auge tras la Segunda Guerra Mundial, Sears se convirtió en un punto clave en los centros comerciales, lo que contribuyó al surgimiento de muchas comunidades.

Para la década de 1990, la compañía afirmó que uno de cada siete estadounidenses trabajaba para Sears o había trabajado allí; muchos de esos empleos incluían seguro médico y prestaciones de pensión.

Creó marcas de alta calidad como electrodomésticos Kenmore, herramientas Craftsman y baterías DieHard. A principios de la década de 1970, construyó en Chicago el que entonces era el edificio más alto del mundo para que sirviera como sede. También se expandió a otros sectores, creando Allstate Insurance en 1931 y adquiriendo la firma de corretaje Dean Witter y la inmobiliaria Coldwell Banker en 1981. Se asoció con IBM para formar Prodigy, uno de los primeros servicios de internet, en 1984 y creó la tarjeta de crédito Discover en 1985.

El auge de tiendas de descuento como Walmart (WMT) y grandes superficies como Home Depot (HD) fue perjudicial, al igual que la llegada de las compras en línea. La gerencia de Sears tampoco logró que el resto de su mercancía fuera tan popular como sus electrodomésticos y herramientas eléctricas. En 1999, perdió su lugar, que había ocupado durante 75 años, en el índice industrial Dow Jones, referente de algunas de las empresas más importantes del país, ante Home Depot.

En 2005, Lampert, quien ya había comprado Kmart tras su quiebra, adquirió Sears y las fusionó en una sola empresa, Sears Holdings, con un total de 3.500 tiendas en Estados Unidos y más de 300.000 empleados. Sin embargo, ambas marcas ya se encontraban en una espiral descendente.

Tras la fusión, la empresa se concentró en vender sus inmuebles más atractivos y recomprar acciones para apuntalar su precio, que estaba en declive, en lugar de invertir en la modernización de las tiendas para hacerlas competitivas.

Pero las pérdidas se acumularon y, para 2018, la empresa se declaró en quiebra.

La empresa que salió de la quiebra a principios de 2019 poseía 223 tiendas Sears y 202 Kmart en todo el país. Sin embargo, menos de siete años después, se encuentra en terapia intensiva.

La última tienda Kmart con línea completa en Estados Unidos continental cerró en Bridgehampton, Nueva York, hace poco más de un año.

Sears podría ser la siguiente, dijo Cohen. “No hay futuro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.