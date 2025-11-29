Arrestan a varios manifestantes que bloquearon a agentes federales en un garaje de Manhattan

Por Emma Tucker y Mark Morales, CNN

Más de una decena de manifestantes fueron arrestados en el sur de Manhattan este sábado tras impedir que agentes federales realizaran actividades de inmigración y control, según un funcionario de las fuerzas del orden.

El grupo de manifestantes coreaba “ICE fuera de Nueva York” en imágenes que los mostraban formando una barrera para impedir que agentes federales en un automóvil salieran de un garaje. Algunos tomaron macetas de la carretera y las arrojaron contra vehículos federales, dijo el funcionario. Los enfrentamientos llevaron a que algunos funcionarios desplegaran lo que parecía ser gas pimienta para reprimir a los manifestantes, agregó.

El incidente es el más reciente de una serie de protestas que han tenido lugar en todo el país entre agentes federales y manifestantes que luchan contra la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump.

Ricky Patel, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York (HSI, por sus siglas en inglés), se disculpó durante una llamada con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, este sábado por cómo se desarrolló la acción de los agentes, dijeron dos funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre la llamada. Tisch criticó la acción por poner en riesgo al público, a los agentes federales y a los agentes, indicaron los funcionarios.

La protesta de este sábado tuvo lugar a pocas cuadras de Foley Square, donde hubo una manifestación más grande el mes pasado. La protesta de octubre se dio el día después de una caótica redada de ICE en Canal Street en Chinatown, una zona popular y muy transitada conocida por sus vendedores ambulantes que venden productos de diseñador falsificados.

Tisch advirtió a Patel que las demostraciones de fuerza de los agentes federales que buscan causar caos y desorden en las calles de la ciudad deben detenerse porque terminarán con alguien herido, de acuerdo con uno de los funcionarios familiarizados con la conversación.

CNN se ha puesto en contacto con HSI y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía cuando agentes del Departamento de Policía de Nueva York respondieron a una llamada al 911 sobre un “grupo desordenado” cerca de Chinatown y observaron a varias personas bloqueando la calle y las salidas en diferentes puntos y “arrojando escombros”, según la agencia.

“Recibieron instrucciones repetidas de dispersarse, pero no obedecieron. Como resultado, varias personas fueron detenidas”, dijo el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado.

La situación se mantuvo pacífica al principio mientras la multitud de manifestantes se reunía frente a un garaje cerrado antes de moverse a la esquina de la calle, coreando “ICE fuera de Nueva York” y gritando a los funcionarios de policía que no intervinieron. Los agentes federales en el lugar estaban armados y muchos de ellos llevaban mascarillas.

En un momento, el garaje se abrió y una barrera de manifestantes continuó con las consignas mientras bloqueaban la salida de un vehículo. El grupo también creó una barricada con pilas de madera y cartón tomada de un contenedor de construcción y de cubos de basura, según videos del lugar.

Cuando el auto salió del garaje, los manifestantes lo persiguieron y le gritaron mientras los agentes de policía intentaban detenerlos y redujeron al menos a un manifestante que fue posteriormente liberado.

La concejala Julie Menin calificó las acciones de los agentes federales de inmigración como “totalmente irresponsables” tras el incidente en una declaración en X.

“Hoy, ICE volvió a amenazar la seguridad del público y, esta vez, sus acciones crearon una situación peligrosa tanto para el público como para nuestros agentes del Departamento de la Policía de Nueva York”, afirmó.

La Coalición de Inmigración de Nueva York, que representa a más de 200 organizaciones estatales de derechos de inmigrantes y refugiados, criticó la respuesta policial ante los manifestantes en un comunicado y pidió la liberación inmediata de los arrestados en la protesta.

María Sole Campinoti de CNN contribuyó con este informe.