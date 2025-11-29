Donald Trump: “Consideren el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado en su totalidad”

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una amplia directiva en redes sociales este sábado por la mañana, en la que advirtió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

La advertencia se produce después de que Trump sugiriera el jueves que Estados Unidos se prepara para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela, y afirmara que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, dijo Trump el jueves. “Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Las palabras de Trump llegan, además, en momentos en que Venezuela se enfrenta a una crisis aérea en medio de la tensión con Estados Unidos.

Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

