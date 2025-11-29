Entre la TV y la política. ¿Quién es Salvador Nasralla, el presentador que quiere llegar a la Presidencia de Honduras?

Por Anabella González, CNN en Español

Conocido como “el señor de la televisión” durante décadas, Salvador Nasralla nunca dejó de lado su deseo de ser presidente. Es la cuarta oportunidad en la que el presentador y comentarista deportivo, de 72 años, se postula para las elecciones presidenciales en Honduras.

Este domingo 30 de noviembre, Nasralla apuesta a lograr la mayoría de los votos en unos comicios que no tendrán segunda vuelta, en un escenario de polarización y tensión entre las distintas fuerzas políticas marcado por el temor al fraude electoral.

“Estoy convencido que la gente sabe que el candidato que tiene el antecedente de limpieza, de moral, que no está perseguido y no tiene ningún juicio soy yo, el candidato del Partido Liberal”, dijo a CNN.

Nasralla compite con otros tres candidatos, dos de ellos sus oponentes principales: Rixi Moncada, la candidata del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), y el empresario y exalcalde de derecha, Nasry “Tito” Asfura.

El candidato del Partido Liberal nació en Tegucigalpa en 1953, pero su familia se mudó a la ciudad de Trujillo, en la costa norte de Honduras, donde pasó sus primeros años antes de que regresaran a la capital.

Está casado con Iroshka Elvir, licenciada en Finanzas y diputada nacional, con quien tiene dos hijos pequeños. Elvir comenzó su carrera como modelo y fue Miss Honduras en 2015. Lo acompaña en la campaña electoral y se muestran juntos en muchos de los actos públicos en Honduras, donde ambos visten los colores rojo y blanco del Partido Liberal.

“Queremos una Honduras sin corrupción y con empleo masivo. Salvador Nasralla está listo”, escribió en X días atrás, en una de las tantas publicaciones en las que pide votar por su esposo.

Acostumbrado a las cámaras, la exposición pública de la política no es novedad para Nasralla, que conduce el programa “5 Deportivo” por el canal Televicentro desde hace más de 40 años. Desde que era adolescente ya transitaba por los pasillos de esa señal hondureña, donde aprendió el oficio de comentarista deportivo. También trabajó en emisoras de radio como Uniradio y Radio Católica.

En Chile estudió y se recibió de Ingeniero civil industrial en 1976, y también cursó una maestría en administración de empresas.

En 2012 fundó el Partido Anticorrupción (PAC), con el que se presentó a las elecciones presidenciales en 2013 y obtuvo el 13,4 % de los votos. En 2017 perdió frente a Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por cargos de narcotráfico, en medio de denuncias y protestas por un presunto fraude electoral.

En 2021 volvió a competir en las elecciones, formó una alianza con el partido Libre y cedió su candidatura. Fue electo primer vicepresidente junto a la presidenta Xiomara Castro y renunció en 2024 para preparar su candidatua presidencial.

Sus principales críticas son hacia el partido Libre, encabezado por Rixi Moncada, quien busca suceder a Castro. Nasralla llama a los hondureños a “despertarse” frente a la posibilidad de que el oficialismo siga gobernando porque asegura que buscan “aferrarse al poder”.

Nasralla basa su propuesta electoral en cuatro ejes: democracia, bienestar social, bienestar económico; y por último seguridad alimentaria y prosperidad rural.

En cuanto a la economía, una de las iniciativas centrales se basa en la producción de alimentos, generar empleo agrícola y fortalecer la economía rural. “Esto, unido a la pavimentación de caminos y al desarrollo de infraestructura, asegurará que nuestras comunidades prosperen y que el trabajo productivo sea fuente de dignidad y sustento”, propone.

Apuesta por proyectos de infraestructura, desde la construcción de carreteras, represas, un metro y hasta un teleférico en Tegucigalpa.

En el área de salud asegura que busca garantizar el acceso universal a medicamentos y mejorar el equipamiento hospitalario; y quiere que Honduras incentive la inversión nacional y extranjera “para la generación masiva de empleo”.

En materia de seguridad, Nasralla dice que no habrá “tregua contra el crimen común ni el crimen organizado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo a Asfura días antes de las elecciones. Trump dijo que Nasralla “no es aliado confiable para la libertad” de Honduras ni para “luchar” contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nasralla no tardó en responder a esas declaraciones. Aseguró que él es el aliado de Trump en Honduras y señaló a sus opositores: “Lamento mucho la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo mi respeto y mayor consideración”.

“Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mi a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país. Vivan los valores tradicionales!”, escribió Nasralla en X.

