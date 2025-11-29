Nelson Ávila, el académico que quiere gobernar Honduras: ¿quién es y qué propone para el país?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

En sus videos de campaña difundidos en redes sociales, Nelson Ávila hace énfasis en una idea: la necesidad de un cambio de rumbo en Honduras porque, afirma, los principales partidos y sus “cúpulas” han compartido el poder pero no han podido resolver los más grandes problemas del país centroamericano.

Sea en Facebook o en TikTok, Ávila resume su llamado a efectuar un golpe de timón a través de la etiqueta #ElCambioIniciaYa.

Ávila, un economista, académico y político de 72 años, dice que las fuerzas políticas de Honduras no satisfacen las expectativas de la mayoría de los electores, por lo que una alternativa distinta tiene posibilidades reales de competir y ganar en los comicios presidenciales de este domingo 30 de noviembre.

“Seamos realistas. Más del 40 % del pueblo hondureño no tiene por quién votar y el 20 % que tiene un candidato todavía se pregunta si es la mejor opción. No nos engañemos. Así ha sido siempre y este año más que nunca, y cómo no lo va a ser, si reina la impunidad, los culpables hablan de soluciones y al final no era revolución sino envidia”, señala en uno de esos clips.

“¿Puede un partido alternativo llegar al poder? Que nunca haya ocurrido en Honduras no significa que no pueda pasar”, argumenta el candidato, quien en estas elecciones compite por el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).

Jorge Nelson Ávila Gutiérrez creció en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde se crió con su papá después de que sus padres se separaron cuando él tenía seis años, según contó en una entrevista con un medio local. Durante los fines de semana y los períodos de vacaciones, viajaba a San Pedro Sula para visitar a su mamá, con quien mantuvo una relación cercana, relató.

Ávila afirma que desde que era pequeño le gustó la escuela, lo que lo llevó a estudiar dos carreras universitarias, en Administración y Contaduría, y después una maestría y un doctorado en Economía, así como postdoctorados en áreas como Economía, Gerencia, Ciencia Política y Políticas Públicas.

La mayor parte de su trayectoria profesional fue en la academia, como docente y director de centros de estudios. En el sector público, fue ministro asesor del Gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009).

En política, Ávila compitió en busca de ser candidato presidencial en 2017 en las primarias del Partido Libre y en 2021 en las primarias del Partido Libertad y Refundación. En ambas elecciones internas, la ganadora de la candidatura y quien finalmente llegó a los comicios generales fue Xiomara Castro. La actual presidenta del país llegó al cargo en 2022 tras ganar el proceso de 2021 y ahora espera conocer a su sucesor.

Ávila está casado y tiene tres hijas y dos nietos. Se define como “ciudadano, soñador y creativo” y dice que su canción favorita es “Imagine” de John Lennon, porque “plantea imaginar un mundo no dividido, un mundo unido, de amor, de fraternidad”.

Ávila compite este año por el PINU-SD, un partido que entre sus principales postulados tiene promover “el empoderamiento de la sociedad” a través de la educación y del emprendedurismo.

En esa línea, Ávila dice en sus videos de campaña que una de sus propuestas eje es combatir el hambre y la pobreza impulsando la generación de riqueza con medidas como crear un fondo de apoyo a los emprendedores.

También propone establecer un nuevo sistema educativo que eleve la calidad y promueva la cultura de paz, otro sistema de salud con un enfoque preventivo, combatir el rezago en materia de administración de justicia y, en el terreno de la seguridad, invertir en inteligencia y capacitación policial para reducir la violencia.

“Eso solamente es posible en un Gobierno que funcione para todos. Hay necesidad, en consecuencia, de cambio de liderazgos en nuestra nación”, dice en otro de sus videos de campaña.

A nivel de la región, Ávila argumenta que la colaboración entre los países de Centroamérica es necesaria para impulsar el desarrollo común. Dice que quien decida migrar debe hacerlo por elección, no por falta de oportunidades en su lugar de origen.

Para ello, propone establecer una moneda regional con referencia al oro e incluso obras públicas en conjunto como un ferrocarril que una el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, un proyecto para el cual, expone, convocaría al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“En nuestro Gobierno, impulsaremos la centroamericanización de la región para crear una sociedad desarrollada, una sociedad del siglo XXI, una sociedad de innovación, de creación”, dice en un video de campaña, en el que pide a los 10 millones de habitantes de Honduras confiar en él para guiar al país.

