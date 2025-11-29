“¿Qué está pasando aquí?”: el Partido Republicano se enfrenta a una Cámara de Representantes sumida en el caos

Por Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya tenía una de las tareas más difíciles en Washington: controlar una conferencia republicana rebelde, con su exigua mayoría en juego el próximo noviembre.

Ahora, con el aumento drástico de la tensión en el Capitolio por las luchas internas del partido y un nuevo foco en los ataques partidistas en el pleno, la situación podría empeorar.

Cuando la Cámara regrese de su receso de Acción de Gracias, el líder republicano se enfrentará a una cámara sumida en el caos. Él y su equipo han tenido dificultades para mantener el control del pleno en las últimas semanas, como lo demuestra la reciente presión no autorizada de las bases por publicar los archivos de Jeffrey Epstein. Pero ahí no termina todo: los miembros de ambos partidos se sienten cada vez más envalentonados para desafiar al liderazgo del partido, forzando votaciones sobre prioridades personales, entre ellas una serie de votaciones recientes para castigar a sus colegas legisladores.

“Me gustaría que recuperáramos la normalidad del Congreso”, dijo Johnson recientemente al salir del Capitolio para el Día de Acción de Gracias, reconociendo las guerras de censura que han sacudido la cámara.

Además, está la impactante renuncia de una de las críticas más acérrimas del presidente Donald Trump y Johnson en los últimos meses, la representante Marjorie Taylor Greene, quien ha dejado claro que no se quedará callada tras su salida en enero.

Incluso los discursos en el pleno se están convirtiendo en disputas feroces. En la votación final de la Cámara antes del Día de Acción de Gracias, una acalorada disputa entre las representantes Maxine Waters, demócrata de California, y María Salazar, republicana de Florida, sobre una medida antisocialista requirió la intervención de los líderes.

“Creo que simplemente tenemos que dejar de elegir a imbéciles. Tenemos un porcentaje muy alto de imbéciles aquí”, dijo el representante Tim Burchett de Tennessee cuando se le preguntó sobre el reciente aumento de las tensiones en el pleno. “En general, simplemente tenemos que empezar a elegir mejores personas”.

Esa mezquindad política ha provocado un notable aumento de la frustración en la Cámara, en un momento en que los líderes republicanos ya enfrentan una etapa extraordinariamente difícil que incluirá votaciones sobre el polémico Obamacare y medidas de financiación gubernamental detestadas por la derecha. Y el choque de emociones, la disminución de la productividad legislativa y el aumento de la violencia política fuera del Capitolio han generado una ola de preocupaciones sobre lo que el Congreso puede lograr durante el resto del año e incluso hasta las elecciones intermedias.

“Como le dije a mi familia anoche, la Cámara acaba de sufrir un colapso nervioso. No sé qué tipo de medicamento necesitamos. Pero es hora de que alguien nos dé una receta”, declaró a CNN el representante Emmanuel Cleaver, demócrata de Missouri, al reflexionar sobre el clima cada vez más sombrío dentro de la Cámara en su primera semana completa de sesiones después de casi dos meses.

“Los miembros estamos hablando de ello entre nosotros; ¿qué está pasando aquí?”, declaró Cleaver a CNN. (Cleaver, pastor metodista, ha dispuesto mayor seguridad durante su estancia en casa esta semana).

Dentro del Capitolio, legisladores de ambos partidos afirman que la creciente hostilidad entre los miembros los ha desmoralizado a niveles insospechados. Dieciocho republicanos de la Cámara de Representantes ya renunciaron a sus cargos para postularse a otro cargo político, junto con ocho más del partido demócrata, en parte debido al estancamiento actual. Se esperan más anuncios de retiros durante las fiestas.

Aunque la Cámara de Representantes estuvo ausente durante 54 días durante el histórico cierre gubernamental de este otoño, solo tomó una semana para que el drama se apoderara de ella. En tan solo cinco días, los legisladores presentaron cuatro resoluciones para sancionar a varios colegas.

“Después de tanto tiempo sin sesionar, una semana nos deja a todos listos para volver a casa”, declaró a CNN la representante demócrata Mary Gay Scanlon, de Pensilvania.

Las tensiones van más allá del Capitolio: Trump ha intervenido con amenazas en las primarias a miembros de su propio partido e incluso parece haber sugerido que un grupo de demócratas que se manifestaron en contra de sus políticas debería ser ejecutado.

Estas luchas internas han llevado, más recientemente, al sorpresivo anuncio de Greene de que renunciará a su escaño el próximo año tras su disputa pública con Trump.

La salida planeada de Greene complica las cosas para Johnson, y no solo porque reducirá aún más su escasa mayoría durante lo que podría ser el último gran impulso político del segundo mandato de Trump. La activista de Georgia también criticó públicamente al Partido Republicano por renunciar a su mayoría en la Cámara, lo que avivó aún más las tensiones en su propio partido. Los republicanos en general están cada vez más preocupados por su futuro. El partido está alerta ante la posibilidad de que la iniciativa de redistribución de distritos de Trump esté fracasando, a la espera de un fallo crucial sobre sus mapas de Texas esta misma semana. Además, están las elecciones especiales de principios de diciembre en Tennessee, donde los republicanos son los grandes favoritos, pero probablemente con un margen más estrecho de lo esperado, ya que los demócratas están invirtiendo mucho en la contienda.

Johnson pronto sentirá la ausencia de Greene.

Tras la ofensiva contra Epstein, más legisladores de ambos partidos están ahora ansiosos por imponer sus propios votos mediante la petición de descargo, que antes rara vez tenía éxito, pero que ahora forma parte cada vez más de la estrategia de los miembros para eludir a Johnson. Es una medida poco común para los legisladores suyo propio partido está en el poder.

Sin embargo, la representante republicana Anna Paulina Luna de Florida, quien ha demostrado no tener miedo de enfrentarse a Johnson, ahora está impulsando un proyecto de ley políticamente popular para prohibir la compraventa de acciones por parte de los legisladores, que aún carece del apoyo de los líderes. Es posible que Johnson no pueda eludir las votaciones en el pleno como lo hace normalmente un presidente de la Cámara en temas políticamente espinosos.

Johnson ha sugerido que está buscando maneras de dificultar que los legisladores se desvíen de sus propias prioridades legislativas, como elevar el umbral para las peticiones de descargo. Sin embargo, carece del apoyo en la conferencia republicana en general para hacerlo.

Por otra parte, un grupo bipartidista de miembros está impulsando un cambio de normativa que dificultaría que la Cámara de Representantes realice censuras.

“El efecto de la censura actual es menor que antes. Solía ​​ser vergonzoso”, declaró a CNN el representante Nick LaLota de Nueva York. “Creo que la Cámara haría bien en aumentar los criterios para la censura. Creo que deberíamos eliminar su carácter privilegiado”.

“De lo contrario”, advirtió, “estos asuntos seguirán derivando en ataques partidistas”.

El representante Steny Hoyer, exnúmero dos de la Cámara de Representantes demócrata, declaró a CNN que él también ve “mérito” en la idea.

“Esta estrategia de ojo por ojo está mal”, declaró a CNN Hoyer, quien tuvo que lidiar con muchos problemas en el pleno durante su etapa como líder de la mayoría. “No se deben rebajar las sanciones por comportamiento”, advirtió, y añadió que la Cámara debe “preservar, en la medida de lo posible, la imagen y la integridad de la institución”.

Washington enfrenta otra cruda realidad: un alarmante repunte de la violencia política que, según Greene, contribuyó a su decisión de dimitir y que impulsó al menos a otro destacado legislador a retirarse este año.

Días antes de que Greene anunciara su jubilación anticipada, Trump sugirió que los legisladores demócratas que instaron a militares y funcionarios de inteligencia a desobedecer órdenes ilegales deberían ser ejecutados. Los seis demócratas que aparecen en el video sufrieron un aumento significativo de amenazas, entre ellos amenazas de bomba, tras la amplificación de Trump.

Tras los comentarios de Trump, un republicano de la Cámara de Representantes pidió en privado a sus colegas que desempeñaran un papel importante en la moderación de la retórica.

“Tenemos que bajar el tono”, declaró a CNN el legislador republicano, que prefirió el anonimato para hablar de sus conversaciones privadas. “Nuestros colegas tienen que esforzarse más por no ser tan personales. Hay que estar dispuesto a trabajar con la gente incluso si no se está de acuerdo en algo. Hay que construir relaciones y conocerlos”.

Con información de Ellis Kim, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.