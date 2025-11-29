‘Un derrame de petróleo en forma sólida’: desastre de microperlas afecta la costa de Inglaterra

Por Kara Fox, CNN

Andy Dinsdale comenzó a caminar por la costa sur de Inglaterra en busca de un “corazón de mar”, una resistente semilla de caoba transportada por las corrientes oceánicas desde las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica.

En su búsqueda por encontrar una, inadvertidamente se convirtió en un experto en contaminación plástica.

Durante los últimos 20 años, Dinsdale ha sido testigo de la transformación de Camber Sands, un tramo de unos 3 kilómetros de arenas doradas y dunas, de una de las zonas costeras más apreciadas de Gran Bretaña a la primera línea de una crisis ambiental creciente.

Pero no estaba preparado para lo que vio a principios de noviembre. Mientras Dinsdale y el grupo de científicos ciudadanos Strandliners peinaban la playa para una encuesta de contaminación, descubrieron algo peculiar: una asombrosa cantidad de pequeñas perlas plásticas negras que estaban esparcidas por la arena.

Millones de microperlas —bolas de plástico del tamaño de granos de pimienta usados en algunas plantas de tratamiento de aguas residuales para hacer crecer bacterias que ayudan a descomponer contaminantes durante el paso final del proceso de limpieza— habían acabado en el Canal de la Mancha tras una falla mecánica ocurrida días antes en una planta de tratamiento de agua a más de 56 kilómetros de la costa.

Se estima que 10 toneladas —o hasta 650 millones de perlas— escaparon al mar, mezclándose con la arena, deslizándose hacia los arroyos e infiltrándose en los pantanos salinos de la Reserva Natural Rye Harbour contigua, uno de los humedales costeros con mayor importancia ecológica del Reino Unido. El derrame representa uno de los peores desastres ambientales del Reino Unido en años.

Tras el llamado de atención de Strandliners y legisladores locales, Southern Water, la empresa privada de servicios que posee la planta, aceptó la responsabilidad por el incidente del 29 de octubre, diciendo el 10 de noviembre que estaba “muy apenada”.

La noticia del derrame desató un esfuerzo masivo de voluntariado, con hasta cien personas al día en la playa, trabajando con coladores de cocina, tamices y cubetas en los primeros días de la limpieza.

Desde entonces, Southern Water ha enviado equipos de limpieza al lugar, trabajando con autoridades locales y contratistas independientes. La empresa ha prometido cubrir todos los costos relacionados con la limpieza, aunque algunos consumidores temen que, al final, el costo termine repercutiendo en sus facturas de servicios.

Southern Water afirmó que creía haber recuperado el 80 % de las perlas de la playa hasta el 11 de noviembre, pero reconoció que probablemente seguirían llegando más con futuras mareas altas.

“Estas microperlas estarán aquí para siempre”, dijo Dinsdale, caminando por la orilla en un día gélido pero bañado por el sol.

“Lo horrible para nosotros es que son tan pequeñas, así que cuando la gente pasa junto a ellas, solo piensa que son pedacitos de algas… o trozos de piedra o grava”.

Barbara Plum, que vive a unos pocos kilómetros de distancia, estaba tamizando una ventosa zona de arena el martes por la mañana.

“Nuestras playas solo se usan como vertederos”, dijo Plum, explicando que se sintió obligada a ser voluntaria. Le dijo a CNN que espera que el aumento de la atención ponga presión sobre las corporaciones.

“Probablemente se debe obligar a las empresas a hacer cambios. Sabes que probablemente eligen la opción más barata, que puede implicar el uso de plástico”.

Los ambientalistas han abogado por reemplazar las microperlas plásticas en las plantas de tratamiento de aguas residuales por alternativas naturales sin plástico como la arena y la piedra pómez. Estas opciones son porosas, efectivas y representan menos amenazas ambientales a largo plazo si se pierden, a diferencia de sus contrapartes plásticas.

Dinsdale dijo que en un mundo ideal no habría plástico, pero reconoció que eso no es realista.

“Usamos (plástico) en tantas situaciones que salvan vidas, pero usado en el lugar equivocado, puede ser catastrófico para el medio ambiente. Y en este caso, con las plantas de tratamiento de aguas residuales, el medio ambiente no estaba en la lista de posibilidades de lo que podía pasar con ellas”.

Southern Water sostiene que las perlas son inertes y no tóxicas, citando a su fabricante. Pero expertos y conservacionistas han planteado dudas, señalando que las perlas provienen de plantas que fueron construidas en la década de 1990, cuando el plástico reciclado posconsumo frecuentemente contenía metales pesados como plomo, antimonio y bromo, con residuos químicos persistentes. Southern Water dijo a CNN que estaba investigando la antigüedad de las perlas involucradas en el derrame como parte de su propia investigación independiente.

Los investigadores temen que las microperlas puedan filtrar toxinas absorbidas durante el procesamiento de aguas residuales, o recoger contaminantes mientras flotan por el mar, como las PFAS —a menudo llamadas “químicos eternos” porque no se descomponen completamente en el medio ambiente. Una vez ingeridas por peces, aves o focas, estos químicos pueden bioacumularse y viajar en la cadena alimentaria, incluso hasta los humanos.

Amy Youngman, especialista en legislación y políticas en la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG con sede en el Reino Unido, calificó el incidente como “esencialmente un derrame de petróleo en forma sólida, pero con toxicidad química añadida”.

“Allí donde termines con una perla arrastrada hasta tu costa, probablemente haya contaminantes químicos junto con ellas, o entran en la red trófica cuando los animales se las comen, y nosotros finalmente las comemos también”, dijo.

Chris Saunders vino a Camber Sands desde un pueblo a unos 32 kilómetros de distancia para unirse a la limpieza el martes. Era su único día libre esta semana, dijo, pero lo motivaba el nacimiento de su nuevo nieto.

“¿Qué va a heredar mi nieto? Nada. Año tras año, la situación empeora. Las normativas de protección medioambiental son cada vez menos estrictas”, afirmó.

Southern Water, que proporciona servicios de agua y aguas residuales a millones de clientes en una zona del sur de Inglaterra, utiliza microperlas en cinco de sus plantas. La compañía dijo a CNN que reemplazar las microperlas “está bajo consideración como parte de la revisión independiente que hemos encargado sobre el incidente”, y que actualizar los sistemas envejecidos requiere inversión y regulación. “Estas son decisiones complejas”, dijo un portavoz.

Consultado para hacer comentarios, la Autoridad Reguladora de los Servicios de Agua (OFWAT por sus siglas en inglés) remitió a CNN a la Agencia de Medio Ambiente (EA), un organismo gubernamental.

La EA dijo a CNN que si se pierden microperlas y se contamina el medio ambiente, “investigará y tomará las medidas de cumplimiento necesarias”. La EA agregó que está trabajando junto al sector del agua en un proyecto que analiza “el impacto de los microplásticos generados por las plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Ese impacto parece extenderse más allá del Reino Unido.

A finales de octubre, voluntarios de la Fundación Surfrider Europa informaron haber encontrado microperlas negras en la costa norte de Francia, entre Cap Gris-Nez y Wissant. Desde entonces, según el grupo ambientalista belga Proper Strand Loper, las microperlas han comenzado a aparecer en las costas de Bélgica, afectando Oostende y De Haan.

En Inglaterra, el derrame de microperlas no es un incidente aislado.

En 2010, una malla de acero en una planta de South West Water en el río Truro en Cornualles se rompió, causando la fuga de alrededor de 5,400 millones de microperlas, dejando playas y estuarios cubiertos de bolitas durante años, según un informe del grupo ambiental Cornish Plastic Pollution Coalition. En 2017, se descubrieron depósitos de microperlas a lo largo de las playas de Dorset y Devon, con encuestas que mostraron millones de pequeñas bolitas de plástico incrustadas en la arena, arroyos y estuarios. Esas microperlas también llegaron a Camber Sands.

En Sussex, la preocupación sigue siendo alta por la amenaza que estas pequeñas bolitas representan para la Reserva Natural de Rye Harbour, un importante humedal y sitio de vida silvestre, conocido por aves raras y hogar de más de 4.350 especies de plantas y animales, incluyendo 300 que son raras o están en peligro de extinción.

Henri Brocklebank, director de conservación en Sussex Wildlife Trust, una organización benéfica de conservación, dijo a CNN que los humedales han sido cuidadosamente gestionados para actuar como un “plato de cena” para las aves.

“Estas (microperlas) se ven justo como pequeñas semillas. Así que no es realmente un gran salto de imaginación pensar que estas van a ser ingeridas por estas aves raras que han migrado literalmente miles y miles de kilómetros para estar aquí”, dijo ella, y agregó: “Tener plástico aquí es completamente contradictorio con todo lo que hemos hecho para protegerlas”.

El hábitat de marisma salada en la Reserva Natural de Rye Harbour se mantiene gracias a las mareas: el agua salada del río inunda la marisma en la marea alta y se drena nuevamente en la marea baja, condiciones que distribuyeron las microperlas por toda el área. “Esta es una forma de contaminación con la que nunca antes hemos lidiado, y mucho menos un incidente de esta magnitud”, dijo Chris Corrigan, director ejecutivo de Sussex Wildlife Trust.

El plástico contribuye a la muerte de hasta un millón de aves marinas cada año, junto con cientos de miles de mamíferos marinos y tortugas. Un estudio reciente realizado por Ocean Conservancy, una organización sin fines de lucro de EE.UU., encontró que ingerir solo tres trozos de plástico del tamaño de un cubo de azúcar puede ser 90 % letal para aves marinas como los frailecillos atlánticos, y que incluso cantidades muy pequeñas amenazan a las tortugas y mamíferos marinos.

El último derrame de microperlas pone de manifiesto un problema de plástico más amplio a lo largo de la costa europea —y la crisis global de la contaminación por plástico.

En total, hasta 23 millones de toneladas de plástico ingresan a nuestros ecosistemas acuáticos anualmente, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que es el equivalente a 2.000 camiones de basura llenos de plástico vertidos en los océanos, ríos y lagos del mundo cada día.

En Camber Sands, la crisis global se siente dolorosamente local. Voluntarios armados con tamices y peines continúan con sus labores meticulosas para contrarrestar un derrame industrial que podría tener consecuencias de gran alcance.

“No sabemos cuántas aún quedan ahí fuera. No sabemos a qué playas llegarán después”, dijo Dinsdale.

