De asesora de la Casa Blanca a fiscal designada por Trump: 63 días con Lindsey Halligan

Mientras Lindsey Halligan conducía de regreso a la ciudad de Washington este lunes, la fiscal federal designada por Trump para dirigir la oficina en Alexandria, Virginia, intentaba averiguar si aún conservaba su puesto. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, la llamó directamente, pero no le ofreció ninguna aclaración, según informó a CNN una fuente cercana a la llamada.

Ese mismo día, mientras Halligan visitaba la fiscalía de su distrito, a casi dos horas al sur de Richmond, un juez federal determinó que ocupaba el cargo ilegalmente. El Departamento de Justicia, según el juez, ya había agotado el plazo de 120 días establecido para los fiscales federales interinos antes de que el Senado evaluara sus nominaciones por parte del presidente.

Por lo tanto, el juez Cameron McGowan Currie determinó que la acusación contra el exdirector del FBI James Comey, así como el caso penal de Halligan contra la fiscal de Nueva York, Letitia James, eran inválidos.

Días antes, otro juez había criticado duramente la actuación de Halligan ante el jurado investigador en el caso Comey, y dijo que la consideraba tan problemática que planteaba dudas sobre si el caso podía continuar.

La desestimación del caso de Comey causó una polémica entre los fiscales del Departamento de Justicia de la oficina que ella dirigía, de forma dramática y polarizada, durante nueve semanas. Los fiscales ahora desconocían si debían seguir incluyendo a Halligan como su supervisora ​​en los expedientes judiciales. La propia Halligan no tenía clara su postura y esperaba instrucciones de la sede del Departamento de Justicia, según declaró una fuente a CNN.

Incluso ahora, días después, el futuro de Halligan como fiscal principal sigue en una especie de purgatorio —funcionarios del Departamento de Justicia aún trabajan en reavivar los casos contra Comey y James— y su posición dentro de la fiscalía federal es objeto de debate. Una fuente cercana a Halligan afirmó que fue excluida de estas conversaciones en curso.

Sin embargo, otro funcionario cercano a la sede del Departamento de Justicia cuestionó que Halligan no participara en esas conversaciones y afirmó que cualquier confusión provenía de la fiscalía local. El funcionario indicó que altos cargos del Departamento de Justicia habían mantenido conversaciones con Halligan antes y después del fallo de McGowan Currie.

El funcionario familiarizado con el asunto dijo que el Departamento de Justicia preparó una guía para ser enviada a todos en la oficina de Alexandria que decía que Halligan no fue destituida como resultado del fallo de McGowan Currie.

Los acontecimientos de los 63 días que Halligan ejerció como fiscal federal interina, autorizada por el propio presidente Donald Trump, su excliente privado, han erosionado la experiencia de los fiscales en la que alguna vez fue la fiscalía más importante con sede en Alexandria. Muchos temen que el propio tribunal considere de forma diferente la credibilidad de los abogados del Departamento de Justicia.

“Hay menos confianza en la oficina, en términos generales”, dijo recientemente a CNN una persona familiarizada con los fiscales de la oficina.

Días antes de que venciera el plazo de cinco años, el 30 de septiembre, para que Comey enfrentara cargos por su testimonio ante el Congreso en 2020, el entonces fiscal federal Erik Siebert fue destituido. Siebert había dudado en presentar los casos contra Comey y James, después de que los fiscales de carrera de la Fiscalía Federal se opusieran a la viabilidad de hacerlo.

Poco después de la destitución de Siebert, Trump publicó un impactante mensaje dirigido a “Pam” en su cuenta de Truth Social. En él, le dijo a Bondi que no podían demorarse más en presentar cargos contra sus enemigos políticos, citando específicamente al senador Adam Schiff, a Comey y a James. Trump también sugirió que Halligan, asesora de la Casa Blanca que en ese momento trabajaba en la revisión de exhibiciones en los museos Smithsonian, se hiciera cargo de la oficina de Virginia y de los casos que quería que se procesaran.

“Lindsey Halligan es una abogada excelente y le caes muy bien”, escribió Trump. Posteriormente, publicó que tenía la intención de nominar a Halligan, exabogada de seguros, para el puesto.

Hasta ahora, Halligan solo había sido abogada en casos en tribunales federales relacionados con algunos asuntos civiles de Trump, y no tenía experiencia como fiscal.

Pero ella tenía la confianza y el impulso para cumplirle sus promesas al presidente.

Una fuente cercana a Halligan le dijo a CNN que, a pesar de ser la selección del Gobierno de Trump, la sede del Departamento de Justicia se negó a proporcionar abogados para ayudar a Halligan mientras se preparaba para comparecer ante un jurado investigador en Alexandria con pruebas contra Comey, y al menos otro fiscal del Distrito Este de Virginia se negó a acompañarla. A los agentes del FBI y a los abogados que trabajaban para prepararla en el caso se les negó un asistente legal para ayudar en la presentación ante el jurado investigador, dijeron varias fuentes a CNN. Altos funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron a la Casa Blanca que se habían ofrecido a ayudar

Halligan comenzó entonces un curso intensivo de preparación, pasando horas con abogados y agentes del FBI que dirigieron la investigación.

Pero los funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron que la oficina del secretario de Justicia adjunto, dirigida por el exabogado personal de Trump, Todd Blanche, no tenía abogados para ayudarla y que era contra las reglas federales de procedimiento penal que un abogado de la sede del Departamento de Justicia estuviera en la sala del jurado investigador cuando ella presentó el caso de Comey.

“Historias de intrigas palaciegas sin fundamento como esta no distraerán ni disuadirán a este Departamento de Justicia de nuestra misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo el Departamento de Justicia en una declaración a CNN.

“El destacado equipo de fiscales de Estados Unidos reunido por la secretaria de Justicia Bondi y la el secretario de Justicia adjunto Blanche está plenamente capacitado y respaldado para defender el estado de derecho, procesar el delito y proteger a nuestras comunidades, y especialmente a la luz del horrible ataque de esta semana contra la Guardia Nacional, este Departamento seguirá centrado en su misión de recuperar a Estados Unidos de aquellos que odian nuestros valores y ponen en peligro a nuestros ciudadanos”, continuó la declaración.

La designación de Halligan por parte de Trump inmediatamente causó desconfianza y decepción entre los fiscales de carrera que trabajaban en el Distrito Este de Virginia

Los fiscales con sede en Alexandria llevaron a cabo algunas de las investigaciones más importantes y delicadas del Departamento de Justicia, especialmente las relacionadas con la seguridad nacional. Y el deseo de Trump de eliminar a los fiscales en quienes no confiaba no afectó en gran medida a ese distrito.

“Se consideraba un lugar relativamente estable y seguro. La gente podía concentrarse y trabajar”, ​​dijo a CNN una persona familiarizada con la oficina.

Sin embargo, dos semanas después del desembarco de Halligan, el principal fiscal de seguridad nacional del distrito, Michael Ben’Ary, y otros fueron despedidos sin apenas justificación, y comenzaron a atacar las decisiones de ella y de otros funcionarios del Gobierno de Trump. El yerno de Comey, quien era subdirector de seguridad nacional en la oficina de Alexandria, también renunció la noche de la acusación formal contra Comey.

Ben’Ary pegó una nota en la puerta de su antigua oficina al salir, en la que les escribió a “mis colegas de EDVA” que “las decisiones de remover a funcionarios de carrera experimentados de las fiscalías de Estados Unidos, el FBI y otras partes críticas del Departamento de Justicia socavan la capacidad de nuestro país para contrarrestar organizaciones terroristas, actores malignos de estados-nación e innumerables otros que buscan dañar a nuestra nación y sus ciudadanos”.

La salida de Ben’Ary se produjo en medio del procesamiento penal de la oficina contra un presunto terrorista por el atentado con bomba en 2021 contra una puerta civil en el aeropuerto internacional de Kabul, Afganistán. El caso aún se dirige a juicio, y los abogados del acusado han pedido a un juez que inhabilite formalmente a Halligan para dirigir la acusación

Después de que Halligan acusara formalmente a Letitia James de fraude hipotecario, comenzaron a rodar más cabezas. Elizabeth Yusi, quien redactó un memorando interno explicando por qué los fiscales no creían que hubiera pruebas suficientes para sustentar los cargos contra James, y Kristin Bird, su adjunta, fueron despedidas. La noticia del memorando se hizo pública. Una fuente cercana a Halligan afirmó que Yusi nunca le expresó a Halligan sus preocupaciones sobre el caso. La fuente indicó que Halligan no estaba al tanto del memorando.

Halligan creía que los abogados estaban filtrando información sobre investigaciones separadas a los medios, informó anteriormente CNN.

Otra fiscal, Maggie Cleary, una republicana bien conectada que había llegado al cargo poco antes como la número dos de Halligan, fue dejada de lado y trasladada a un puesto en la sede del departamento en Washington.

La paranoia comenzó a crecer dentro de la oficina. Poco después de la salida de Ben’Ary, los fiscales comenzaron a creer que Halligan colaboraba estrechamente con Ed Martin, el abogado de indultos del Gobierno de Trump, quien también impulsó el procesamiento de los enemigos políticos del presidente, especialmente James, y la exoneración de los aliados de MAGA.

Martin visitó la fiscalía federal de Alexandria durante el mandato de Halligan, según informaron fuentes a CNN, lo que avivó la especulación. Una fuente indicó a CNN que en ese momento repartía carpetas en las propiedades de James y que nunca participaba en las decisiones diarias.

Sin embargo, a los fiscales del Distrito Este de Virginia les preocupaba que Halligan pudiera nombrar a Martin como su segundo al mando, un puesto de carrera, según informaron las fuentes a CNN. Una fuente familiarizada con la situación afirmó que Halligan nunca consideró esta opción.

Aunque Halligan había recibido el apoyo político público tras asegurar las acusaciones contra Comey y James, dentro de la oficina estuvo prácticamente ausente de la interacción con los fiscales de carrera que atendían muchos de los casos. Halligan asistía a las reuniones del equipo con bastante regularidad, pero no forjó relaciones estrechas.

La distancia entre Halligan y los abogados de carrera no se limita a la comunicación, dijo una persona. Halligan ha sido vista caminando con guardias de seguridad a su lado, incluso dentro de la oficina.

Algunos miembros de seguridad del edificio de Alexandria dijeron que Halligan podría haber colocado cámaras alrededor de la oficina para monitorear más de cerca a su fuerza laboral.

Las cámaras de seguridad pueden haber sido un proyecto planeado, pero personas familiarizadas con la oficina las describieron como parte de los cambios que agregaron “paranoia” al ambiente.

Halligan refutó las acusaciones.

“La acusación de que instalé, dirigí la instalación o participé en la instalación de cámaras de seguridad en la oficina es completamente falsa”, declaró Halligan a CNN. “Cualquier revisión, auditoría o interrogatorio a los responsables de los sistemas de seguridad confirmará que no tuve ninguna participación, directa ni indirecta, en su instalación ni funcionamiento”.

La decisión de que Halligan solo presente dos de las acusaciones más solicitadas de Trump ante el jurado investigador ha sido objeto de un intenso escrutinio

Dos jueces del tribunal federal de primera instancia del Distrito Este de Virginia leyeron las transcripciones del jurado investigador y cuestionaron lo que Halligan dijo a los miembros del jurado.

“El tribunal ha identificado dos declaraciones de la fiscal a los miembros del jurado investigador que, a primera vista, parecen ser inexactitudes fundamentales de la ley que podrían comprometer la integridad del proceso del jurado investigador”, escribió el juez William Fitzpatrick en un dictamen el 17 de noviembre. El juez afirmó que, después de que Halligan les informara a los miembros del jurado investigador que era su asesora legal, pareció sugerir que Comey tendría que testificar en su juicio y que el Departamento de Justicia podría tener más y mejores pruebas posteriormente.

Las palabras exactas de Halligan están censuradas en los registros judiciales públicos. El Departamento de Justicia ha cuestionado la interpretación de Fitzpatrick de la situación.

Los jueces también cuestionaron cómo se saltó la presentación de la acusación final en el procedimiento secreto completo, después de que los jurados investigadores acordaron aprobar solo dos de los tres de los cargos de Comey.

Los problemas sobre cómo Halligan presentó el caso llegaron a un punto crítico durante una audiencia a principios de este mes, cuando le dijo a un juez que el jurado investigador en pleno no había revisado la acusación final que firmó contra Comey

En una audiencia judicial celebrada el 19 de noviembre, el abogado principal del Departamento de Justicia, Tyler Lemons, a quien Halligan había traído desde Carolina del Norte para encargarse del caso Comey, declaró al juez que solo se presentó una acusación formal ante el jurado investigador. Los miembros del jurado investigador declararon al tribunal en un escrito que no la habían aprobado; posteriormente, dicho escrito original se marcó para indicar que el jurado investigador aprobó dos de los tres cargos presentados por Halligan.

Después de un breve silencio y de necesitar confirmar lo que escuchó, el juez Michael Nachmanoff se dirigió a Halligan.

“Señora Halligan, puede subir al podio. Usted es la abogada que figura en el acta. Puede dirigirse al tribunal. Podría ser más fácil”, dijo el juez.

Ella intentó interrumpir al juez antes de que terminara de hablar, para decirle que su impresión era errónea.

Explicó ante el tribunal que un presidente del tribunal y otro miembro del jurado investigador estuvieron presentes cuando presentaron la acusación formal. Añadió que el presidente del tribunal declaró en audiencia pública ese día que se negaban a presentar cargos por el primer cargo del documento, pero que sí lo harían por el segundo y el tercero: hacer una declaración falsa al Congreso y obstruir un procedimiento congresual. La explicación de Halligan confirmó que lo que el juez denominó la acusación formal “operativa” contra Comey no se presentó formalmente ante el pleno del jurado investigador.

“Estoy familiarizado con la transcripción”, dijo el juez, y luego le pidió que se sentara.

“Está bien”, respondió Halligan.

La labor de Halligan ante el jurado investigador también planteó interrogantes en el caso contra James, la fiscal general de Nueva York. Sin embargo, estas cuestiones no se habían resuelto completamente en el tribunal antes de que un juez desestimara su caso el 24 de noviembre.

Otros fiscales que trabajaron anteriormente con un jurado investigador en Norfolk (otro tribunal en el Distrito Este de Virginia) no habían tomado medidas para acusar el caso, incluso después de que Trump publicara un texto en las redes sociales en el que presionaba a Bondi para que acusara a James, Comey y otro adversario político, el senador demócrata Schiff.

Halligan también presentó la acusación de fraude hipotecario contra James ante un jurado investigador en Alexandria durante una tarde a principios de octubre. Halligan había revisado el caso con el FBI y había solicitado todas las pruebas posibles. Determinó que, si bien dos de las propiedades de James estaban bajo investigación, solo había una investigación con pruebas suficientes para presentarla ante el gran jurado. Gracias a los cambios de horario, Halligan evitó el viaje de cuatro horas a Norfolk y presentó los cargos ante un jurado investigador en Alexandria, una vez más, ella sola.

Halligan consiguió una acusación formal contra James esa misma tarde. Aunque había informado a la jefatura del departamento que presentaría la acusación contra James, no les informó de su decisión de hacerlo ese mismo día. Altos funcionarios se enteraron de que Halligan había conseguido la acusación gracias a informes periodísticos.

Los funcionarios del Departamento de Justicia todavía están trabajando en cómo podrían revivir los casos contra Comey y James

El efecto acumulativo sobre la reputación de Halligan, a pesar de que Bondi la llamó una “excelente fiscal estadounidense” la semana pasada, ha sido severo.

En apenas dos meses, Halligan pasó de ser la fiscal principal que perseguía a los enemigos políticos del presidente a un dolor de cabeza para el Departamento de Justicia que la instaló, sin que los fiscales tuvieran claro cómo proceder con los dos casos y otros presentados bajo su autoridad.

Su nombre permanece en los expedientes judiciales. El miércoles por la tarde, se ordenó a los fiscales de la oficina que incluyeran a Blanche, el secretario de Justicia adjunto, y al nuevo primer asistente de la oficina, Robert McBride, en los documentos judiciales.

En el tercer correo electrónico en 48 horas sobre lo que debería decir el bloque de firma de la oficina utilizado en el tribunal, los funcionarios del Departamento de Justicia ordenaron a la fiscalía de Estados Unidos que mantuviera a Halligan en la lista, ahora como “Fiscal de Estados Unidos” (que estaba mal escrito en el correo electrónico interno) y como Fiscal “especial” de Estados Unidos, según una copia revisada por CNN.

Halligan sigue esperando instrucciones de la sede del Departamento de Justicia. Para algunos, hasta el viernes no estaba claro si se presentaría en la oficina de Alexandria el lunes.

El Departamento de Justicia aún no ha dado los siguientes pasos en los casos contra Comey y James, que, según el juez, podrían ser objeto de nuevos cargos. No se ha presentado ninguna apelación en ninguno de los casos para impugnar la decisión del juez de que Halligan no era una fiscal válida en septiembre y octubre, a pesar de que la dirección del Departamento de Justicia y la Casa Blanca anunciaron que ese era el plan.

