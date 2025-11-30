Venezuela denuncia ante la OPEP que Estados Unidos busca “apoderarse de sus reservas petroleras”

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela denunció este domingo, durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, que Estados Unidos estaría intentando apoderarse de las reservas de petróleo del país bajo el argumento de combatir el narcotráfico con el despliegue militar en el Caribe.

“Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el Gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio el pueblo y las instituciones del país”, dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez, quién leyó una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez señaló que esta acción “no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. y está a la espera de respuesta.

Venezuela hizo un llamado al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los miembros de la alianza OPEP+ para que contribuyan a frenar lo que calificó como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza”. Además, Rodríguez dijo que esta situación “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y perseguir a los que califica de narcoterroristas, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, recientemente reforzado con la llegada de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford.

Hace más de una semana, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, acusando al Gobierno de Donald Trump de que Maduro, junto con altos mandos del Ejército y del Gobierno venezolano, lidera esta organización, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento”.

A este escenario de tensiones se sumó desde el pasado sábado una crisis de conectividad aérea en Venezuela, luego de que EE.UU. instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa”. Como respuesta, Caracas revocó este miércoles las concesiones de vuelos a compañías internacionales como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE