¿Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob y Michele Reiner?

Nick Reiner, quien actualmente se encuentra encarcelado en Los Ángeles por un delito grave no especificado tras la muerte de sus padres en su domicilio, hablaba con frecuencia sobre su lucha contra la adicción a las drogas.

Reiner, de 32 años, coescribió la película de 2015 “Being Charlie”, inspirada en sus propias experiencias con la drogadicción, incluyendo la indigencia y las estancias en centros de rehabilitación. La película fue dirigida por su padre.

“Eso me convirtió en quien soy ahora, tener que lidiar con todo eso”, declaró Nick Reiner a la revista People en 2016. “Conocí a gente increíble (mientras vivía en la calle), completamente fuera de mi entorno. Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he adaptado de nuevo a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles”.

Rob Reiner apareció con Nick en el programa “Build” de AOL en 2015 para hablar sobre “Being Charlie”.

“Uno no se propone tener una experiencia catártica ni terapéutica”, dijo el padre de Reiner. “El hecho de que estuviéramos tratando temas por los que Nick había pasado, y cómo yo me había relacionado con ellos y cómo se había relacionado su madre… me obligó a ver con mayor claridad y a comprender más profundamente lo que Nick había vivido, y creo que a él también le obligó a ver cosas que yo había experimentado durante este proceso”.

“Es cierto que tuvimos discusiones, pero en última instancia, eso nos ayudó a mejorar la película”, dijo Rob Reiner. “Todo el proceso, al menos para mí, me hizo comprenderlo mucho mejor y me convirtió en un mejor padre. Ojalá haya sido así”.

