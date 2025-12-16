Denuncian la detención del politólogo venezolano Nicmer Evans

Por CNN en Español

El politólogo venezolano Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue detenido presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin que hasta ahora se conozca dónde está, según denunció su familia.

Martha Cambero, esposa de Evans, dijo el lunes a periodistas que la detención ocurrió el sábado, cuando —relató— supuestos integrantes del Sebin acudieron a su casa, le dijeron que le harían una “entrevista” y se lo llevaron.

“No sabemos el paradero de él. Sabemos que fueron unos funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana, Sebin, que lo llevaron a una entrevista y hoy, a 48 horas de haber salido de su hogar, no ha regresado”, expuso Cambero, luego de entregar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cambero también difundió un comunicado al respecto.

CNN intenta contactar al Sebin para pedir información sobre el tema. También contactó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia para pedir comentarios y espera respuesta.

El sábado, Evans difundió en redes sociales un video en el que dijo que una comisión que se había “identificado como del Sebin” había llegado a su casa. El video no muestra a esta supuesta comitiva.

“Dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto, ya había habido algunas advertencias en este sentido, y bueno, voy a dar la cara, no tengo nada que temer. La libertad de expresión es así, y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento”, señaló.

Evans apoyó al movimiento encabezado por el entonces presidente Hugo Chávez hasta que este murió en 2013, según la agencia EFE. Desde entonces, ha hecho diversas críticas al Gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro e incluso ha dicho que se arrepiente de haber apoyado a Chávez, agrega EFE.

