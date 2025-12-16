Inestabilidad política, pandillas y hambre: los peligros que amenazan a más de la mitad de la población de Haití

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La inestabilidad política y la violencia que afectan a Haití desde 2021 no dan señales de ceder e incluso podrían empeorar en 2026. Este el panorama que expone el más reciente informe de la organización no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas inglés), que advierte que más de la mitad de la población del país está en riesgo de sufrir asesinatos, violencia sexual, reclutamiento forzado, desplazamiento o hambre, problemas que se podrían agravar el próximo año.

El documento, publicado este martes, sitúa a Haití en la quinta posición entre los lugares con diversas situaciones de emergencia en el mundo, solo debajo de Sudán, Palestina, Sudán del Sur y Etiopía. En su análisis, el IRC evalúa variables como el estado de la democracia, la criminalidad o los mercados ilegales.

La organización concluye que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, en Haití se vive una constante inestabilidad política a la que no ha podido hacer frente el Consejo Presidencial de Transición. Según el informe, las pandillas han aprovechado ese entorno para ganar terreno y actualmente el 54 % de la población haitiana —6,4 millones de personas— vive con necesidades humanitarias.

“El caos político que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse dejó al país sin un gobierno efectivo y seguridad. Las pandillas armadas han sido capaces de tomar el control de casi toda la ciudad capital, Puerto Príncipe, y ahora están expandiendo sus operaciones más al norte y el oeste”, dice el documento.

“Intentos internacionalmente respaldados por restaurar el orden han fallado consistentemente y el mandato del Consejo Presidencial de Transición que actualmente gobierna a Haití estará vigente hasta febrero de 2026, lo que dejará un vacío que las pandillas podrían explotar”, agrega.

CNN contactó al Consejo Presidencial de Transición para pedir comentarios sobre los señalamientos del informe y está en espera de respuesta.

La actividad de las pandillas que operan en Haití se recrudeció en 2025, dice el IRC. Señala que en los primeros nueve meses del año fueron asesinados unos 800 civiles, más que el doble en comparación con el mismo período de 2024.

Además, las pandillas realizan secuestros y extorsiones para aumentar sus ganancias, así como actos de violencia sexual y reclutamiento forzado, en particular de menores de edad. De acuerdo con el informe, de los primeros tres meses de 2024 a los primeros tres meses de 2025, los casos de reclutamiento forzado crecieron en un 700 %.

“Este crecimiento explosivo es un signo de las ofensivas de las pandillas y de un peligro mayor para mujeres y niños en 2026”, dice el documento.

Analistas consultados por CNN y otros informes recientes también advierten el peso de las pandillas en Haití. La semana pasada, un reporte del Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) señaló que la peligrosidad de las pandillas hace que Haití se ubique en el octavo puesto entre los lugares más riesgosos del mundo.

Para enfrentarlas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre la creación de una nueva fuerza internacional que busque suprimirlas. Sin embargo, el reciente informe del IRC pone en duda que dé los resultados esperados, con el argumento de que otros esfuerzos similares han fallado.

“Esta nueva intervención incluso podría detonar nuevos niveles de daño mientras los civiles queden en el fuego cruzado entre pandillas y fuerzas de seguridad”, dice.

De acuerdo con el informe, otros efectos de la expansión de las pandillas en Haití se observan en los problemas de desplazamiento forzado y hambre.

Incluso, según el documento, 1,4 millones de personas —el 10 % de la población— han tenido que dejar sus lugares de origen para huir de la violencia.

“La gente está cada vez buscando más refugio en sitios para desplazados establecidos de forma espontánea, donde solo tienen acceso limitado a comida y ayuda, lo que ha disparado el hambre a niveles récord”, dice.

“Los riesgos de hambruna empeorarán en 2026 mientras la violencia y el desplazamiento sigan creciendo, lo que expandirá las comunidades con poco acceso a ayuda”, insiste.

Pasteur Ruberintwari, vicedirector de Programas para el IRC en Haití, dijo en el informe que Haití enfrenta “una crisis sin precedentes y multifacética” que requiere, entre otras medidas, un aumento del financiamiento para apoyar a la población con necesidades más urgentes.

