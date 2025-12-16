Kast visita a Milei en Argentina en su primer viaje tras ser elegido presidente de Chile. ¿Qué significa?

Por Manuela Castro, CNN en Español

Horas después de ganar las elecciones en Chile, José Antonio Kast aterrizó en Buenos Aires. En su primera visita internacional como presidente electo —luego de imponerse por un margen considerable en el ballotage ante la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, por 16 puntos—, el líder del Partido Republicano eligió reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Todo un gesto político: el viaje marcó no solo el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el país vecino, sino también la consolidación de una tendencia regional con el avance de dirigentes de derecha que ganan terreno en América Latina.

Milei así lo celebró en redes sociales. Tras conocerse el triunfo de Kast, el mandatario argentino publicó una imagen acompañada por la leyenda: “El frente que llegó para sepultar al socialismo”. En la publicación generada con inteligencia artificial se lo ve rodeado de otros líderes y referentes afines: el presidente de EE.UU. Donald Trump, Nayib Bukele, Daniel Noboa, el propio Kast, Luis Abinader, Rodrigo Paz, Raúl Mulino y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia. El mensaje fue explícito: la victoria en Chile fue leída en Buenos Aires como parte de un giro ideológico regional.

En ese tono, el martes por la mañana Milei recibió a Kast en la Casa Rosada. Según el video oficial difundido por Presidencia, el saludo fue efusivo: “¡Qué triunfazo!”, exclamó el argentino al abrirle la puerta del despacho. El encuentro se extendió por casi dos horas. Aunque no hubo foto conjunta desde el balcón presidencial, tras la reunión Kast se acercó a la reja que da a Plaza de Mayo para saludar a simpatizantes que se habían congregado frente a la sede de gobierno.

En el comunicado oficial, ambos mandatarios informaron que trazaron una “hoja de ruta” para el trabajo conjunto a partir de marzo, cuando Kast asuma formalmente la presidencia de Chile. Entre las prioridades acordadas figuran la seguridad regional y fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la promoción del comercio y las inversiones, y la cooperación en sectores clave de la economía. Milei, además, confirmó que viajará a Santiago el próximo 11 de marzo para participar de la ceremonia de traspaso del mando.

La sintonía entre Milei y Kast, sin embargo, no comenzó con esta visita. Ambos dirigentes se conocen desde hace años y compartieron espacios políticos antes de llegar al poder. Coincidieron en foros internacionales de la derecha conservadora, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), y mantuvieron encuentros cuando Milei aún era candidato presidencial en Argentina. Esa relación previa, forjada en circuitos ideológicos comunes y en una narrativa compartida contra el “socialismo del siglo XXI”, hoy se traduce en un vínculo entre dos jefes de Estado que buscan mostrarse alineados en la región tras dos años de frialdad bilateral durante el gobierno de Gabriel Boric.

Otro de los puntos que conectan a ambos gobiernos es la figura de José Luis Daza, el economista chileno que ocupa el cargo de secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía argentino. Su nombre comenzó a circular en las últimas horas como posible integrante del futuro equipo económico de Kast.

Ante esos rumores, el ministro de Economía de Argentina, Luis “Toto” Caputom fue consultado públicamente sobre la posibilidad de que Daza pueda dejar su cargo para sumarse al próximo gobierno chileno como ministro de Economía. En ese sentido, Caputo confirmó que la posibilidad existe y que lo apoyará en la decisión que tome.

Durante la campaña, Kast había elogiado la política económica de Milei y lo describió como “una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”.

Luego del encuentro, el futuro mandatario chileno dio una conferencia de prensa en la que cuestionó al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó de ocupar el poder de manera “ilegítima”, y ratificó que su futuro Gobierno impulsará la expulsión de los migrantes que hayan ingresado de forma irregular a Chile si no regularizan su situación de manera voluntaria.

La visita dejó así algo más que una foto política. Antes incluso de asumir, Kast comenzó a delinear los contornos de su política exterior, de seguridad y de orden interno, con Argentina como uno de sus principales socios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.