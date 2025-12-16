Películas de Argentina, España y Brasil, en la preselección de mejor cinta internacional de los Oscar

Por CNN Español

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes las listas previas a los anuncios de nominación en enero de varias de las categorías de los premios Oscar. En la categoría de mejor película internacional quedaron en la preselección una película argentina, una brasileña y una española.

La precandidata como mejor película internacional de Brasil es “O Agente Secreto” (“The Secret Agent”), con Wagner Moura, mientras que Argentina presentó a “Belén”. España, por su parte, está representada por la cinta “Sirât”. La la preselección en esa categoría la conforman 15 producciones.

La cinta brasileña “O Agente Secreto”, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, ha sido bien recibida por la prensa especializada y es vista como una posible heredera del éxito de “Ainda Estou Aqui ” (“I’m Still Here”), ganadora en la pasada edición. Ambientada en el Brasil de 1977, la cinta sigue a un fugitivo que regresa a Recife durante el Carnaval y está protagonizado por Wagner Moura, junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

“Belén”, la apuesta argentina, es un drama social inspirado en hechos reales y basado en el libro Somos Belén, de Ana Correa, que se suma a la tradición reciente de películas argentinas con fuerte impacto en premios internacionales. El filme está producido por K&S Films, la misma compañía detrás de “Argentina, 1985”, ganadora del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa en 2023.

La española “Sirat”, del director franco-gallego Oliver Laxe, sigue la búsqueda de un padre y su hijo en el desierto de Marruecos tras la desaparición de una joven en una rave ilegal. Fue la ganadora del Premio del Jurado en Cannes 2025 y está nominada a dos premios Globo de Oro. Además, quedó en las listas de otras cuatro categorías, incluyendo mejor banda sonora y sonido.

Argentina, “Belén”

Brasil, “The Secret Agent”

Francia, “It Was Just an Accident”

Alemania, “Sound of Falling”

India, “Homebound”

Iraq, “The President’s Cake”

Japón, “Kokuho”

Jordania, “All That’s Left of You”

Noruega, “Sentimental Value”

Palestina, “Palestine 36”

Corea del Sur, “No Other Choice”

España, “Sirât”

Suiza, “Late Shift”

Taiwán, “Left-Handed Girl”

Túnez, “The Voice of Hind Rajab”

Con información de EFE