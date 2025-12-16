¿Quiénes son las víctimas del tiroteo masivo en la Universidad de Brown?

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Mientras estudiantes universitarios de todo el país cierran el semestre de otoño de 2025, terminan exámenes exigentes y se preparan para regresar a casa por las fiestas, en la Universidad de Brown, en Rhode Island, el semestre terminó de forma abrupta. Un tiroteo masivo en el campus el sábado dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos.

El campus permanece en vilo, marcado por el miedo y una ansiedad generalizada, mientras el atacante sigue prófugo. Las autoridades siguen una nueva pista con base en fotos y videos de una persona captados horas antes del ataque, y el FBI anunció una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a un arresto y una condena. Una persona relevante para la investigación fue detenida previamente en relación con el ataque, pero posteriormente quedó descartada.

Aunque provenían de contextos distintos, las dos víctimas adolescentes que murieron en el tiroteo —un aspirante a neurocirujano que cursó la secundaria en Virginia y una joven descrita como una “luz brillante” de una iglesia en Alabama— quedaron unidas por la misma tragedia, mientras familiares y seres queridos lloran su pérdida.

“Eran dos jóvenes cuyo enorme potencial fue apagado demasiado pronto”, dijo la presidenta de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, en un comunicado difundido el martes.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre las víctimas, que estaban en una etapa clave de su experiencia universitaria.

MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años, fue identificado como uno de los estudiantes de la Universidad de Brown que murió en el tiroteo del sábado, según Paxson, y una campaña en GoFundMe organizada por su familia.

Pese a ser estudiante de primer año, Umurzokov dejó una huella en todas las personas que lo conocieron. Era conocido por ser “motivado, consciente y disciplinado”, dijo la presidenta de Brown.

Umurzokov, ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y Uzbekistán, planeaba estudiar bioquímica y biología molecular para avanzar en su sueño de convertirse en médico, señaló Paxson.

El compañero de cuarto del estudiante de primer año, Khimari Manns, dijo a la afiliada de CNN WBZ que Umurzokov se puso en contacto con él apenas se asignaron las habitaciones, al comenzar su primer semestre universitario.

“Era amable”, dijo Manns, pero “lo más importante es que siempre estaba presente. Cualquier cosa que le pidieras, siempre estaba ahí para ti”.

“Su alma realmente resonó en toda la comunidad”, añadió su compañero.

En sus primeros días, la campaña en GoFundMe para Umurzokov se ha convertido en una recopilación en línea de homenajes personales, con amigos y conocidos compartiendo recuerdos que van desde haber aplicado juntos a la universidad hasta pequeños actos de bondad que, dicen, definían su manera de estar presente en sus vidas.

“Me han conmovido las descripciones de sus compañeros actuales y anteriores, que lo recuerdan como alguien que compartía generosamente su inteligencia, su humor y su bondad con todos los que lo conocían”, dijo Paxson.

Su familia, devastada por la pérdida, lo describió como “increíblemente amable, divertido e inteligente” en la página de GoFundMe.

“Sigue siendo el mayor ejemplo a seguir para mi familia en todos los aspectos”, señala el mensaje de su familia. “Siempre tendía una mano a quien lo necesitara sin dudarlo y era la persona de corazón más bondadoso que nuestra familia conoció”.

El portavoz del canciller de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, y el embajador de Estados Unidos en Uzbekistán, Jonathan Henick, expresaron sus condolencias a la familia y seres queridos de Umurzokov.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, ofreció sus oraciones por las víctimas, incluido Umurzokov, quien, según dijo, asistió a Midlothian High School en el estado.

Ella Cook, de 19 años, fue la otra estudiante que murió por disparos el sábado, según Paxson y la iglesia a la que asistía en su ciudad natal de Mountain Brook, en Alabama.

Cook era una pianista destacada y una “miembro apasionada e intelectualmente curiosa de nuestra comunidad”, dijo la presidenta de Brown.

La estudiante de segundo año tenía interés en estudios franceses y francófonos, de acuerdo con Paxson. Y pese a cursar apenas su segundo año, participaba activamente en la vida estudiantil: era vicepresidenta del Club Republicano de la Universidad de Brown y miembro de la hermandad Alpha Chi Omega.

Era “conocida por su corazón valiente, decidido y bondadoso al servir a su comunidad y a sus compañeros”, señaló College Republicans of America en un comunicado. “Nuestras oraciones están con su familia, con nuestros republicanos de Brown y con todo el campus mientras sanan tras esta tragedia”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, republicó el comunicado del grupo y añadió: “No hay palabras. Pienso en su familia y amigos, especialmente en sus padres. Dios, por favor bendícelos”.

Amigos y excompañeros de trabajo en una heladería de Mountain Brook, Alabama, recordaron la sonrisa constante y la amabilidad de Cook, dijeron a la afiliada de CNN WBMA.

“Es una de esas personas que te cruzas solo unas pocas veces en la vida”, dijo Luke Christopher, un excompañero de trabajo. “Siempre fue alguien que irradiaba bondad”.

Otro amigo, Gavin Thornhill, dijo a la cadena que Cook era ampliamente reconocida y conocida en el campus.

“A medida que conozco más sobre la vitalidad que irradiaba, desearía enormemente haber tenido la oportunidad de conocerla”, dijo Paxson.

A más de 1.600 kilómetros de Brown, la iglesia de Cook en Mountain Brook la recordó durante el servicio del domingo, y los líderes religiosos describieron a la adolescente como “una luz increíble, serena y fiel”.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ordenó que las banderas ondeen a media asta en el estado hasta el viernes en honor a Cook, escribió en X: “Mientras todo Alabama rodea con oraciones a la familia de Ella, yo también me uno al duelo por su pérdida”.

Sara Smart y Sharif Paget, de CNN, contribuyeron a este reporte.

