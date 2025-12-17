Comienzan los funerales de las víctimas de Bondi Beach mientras acusan al presunto atacante de homicidio y terrorismo

Por Helen Regan, CNN

El miércoles se realizaron los primeros funerales de algunas de las 15 personas murieron en el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi tres décadas, mientras la policía presentaba cargos de homicidio y terrorismo contra uno de los presuntos atacantes.

Se produjeron escenas emotivas fuera del Jabad de Bondi en Sydney, donde una gran multitud rindió homenaje antes del servicio en honor al rabino Eli Schlanger, quien murió en la masacre del domingo que tuvo como blanco a familias judías que celebraban la primera noche de Hanukkah.

Los familiares lloraron cuando el ataúd de Schlanger, envuelto en terciopelo negro con una estrella de David dorada, fue llevado a la sinagoga.

Schlanger, de 41 años, organizó el evento “Janucá junto al mar” en Bondi Beach y fue rabino asistente en el Jabad de Bondi. Era padre de cinco hijos, cuyo hijo menor tiene solo dos meses.

Conocido como el “Rabino de Bondi”, Schlanger ha sido descrito como un capellán devoto y querido que trabajó incansablemente “para apoyar la vida judía en la comunidad de Bondi” a través de Chabad, una organización judía global que busca promover la identidad y la conexión judías, dijo la organización.

Durante el servicio, el suegro de Schlanger rompió a llorar al describirlo como “el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo”.

“Lo que diga hoy será un eufemismo ante lo que significas para todos, para tu familia y para mí personalmente”, dijo el rabino Yehoram Ulman. “Eres mi hijo, mi amigo, mi confidente”.

“Un día sin ti es imposible.”

Antes del funeral, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo a los periodistas que Schlanger “era claramente muy querido en la comunidad, no solo por su familia”.

“Creo que los pensamientos y corazones de todos los australianos están con esas familias mientras se despiden de sus seres queridos”, dijo.

Los funerales de Reuven Morrison, de 62 años, Peter Meagher y el rabino Yaakov Levitan, de 39 años, también están programados para este miércoles.

Horas después del funeral de Schlanger, el hombre que presuntamente llevó a cabo la masacre junto a su padre fue acusado por la policía australiana de 59 delitos.

Naveed Akram, de 24 años, fue acusado de 15 cargos de homicidio, 40 cargos de intento de homicidio y otros cargos, incluida la comisión de un acto terrorista, dijo la policía este miércoles.

Sajid Akram, de 50 años, murió a raíz de disparos propinados por la policía, mientras que Naveed recibió un disparo y fue trasladado al hospital. Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, declaró que las autoridades esperaban que recuperara la lucidez para ser imputado tras despertar del coma el martes.

“Intentaremos proceder con él en el hospital, desde allí será trasladado a un centro penitenciario”, dijo Lanyon.

Las autoridades australianas dicen que los presuntos atacantes estaban motivados por la “ideología del Estado Islámico”, y los funcionarios antiterroristas australianos creen que ambos recibieron entrenamiento de estilo militar mientras estaban en el sur de Filipinas el mes pasado, en un área conocida por el extremismo islamista, informó el martes la emisora ​​pública ABC.

Sajid Akram era propietario de armas con licencia, lo que generó preguntas desde la masacre sobre si las leyes de armas de Australia, ya estrictas y establecidas a nivel estatal, requieren un endurecimiento aún mayor.

Los líderes de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, están redactando una nueva legislación para endurecer las restricciones, y se está convocando al parlamento estatal para que evalúe antes de las vacaciones de Navidad.

El tiroteo indiscriminado en uno de los días más festivos del calendario judío se cobró la vida de varias generaciones, desde una niña de 10 años hasta un superviviente del Holocausto.

El primer ministro estatal, Chris Minns, anunció este miércoles que un proyecto de ley limitaría la cantidad de armas de fuego que una persona puede poseer, reclasificaría las escopetas de corredera y de tiro recto, reduciría la capacidad de los cargadores de las escopetas y prohibiría los cargadores de cinta en las escopetas. El estado también impulsará la eliminación del mecanismo de apelación una vez que se retire una licencia de armas.

Los funerales se celebran mientras los residentes de Sydney continúan con una masiva manifestación de dolor y apoyo, depositando flores y encendiendo velas en el Bondi Pavilion, junto a la playa mundialmente famosa donde ocurrió la masacre del domingo.

Esa masacre siguió a una ola de ataques antisemitas en ciudades australianas: incendios provocados y vandalismo contra sitios y propiedades judías, particularmente a raíz de la guerra de Israel en Gaza. Los líderes judíos de Australia habían estado instando al gobierno durante años a hacer más para abordar el creciente antisemitismo en el país.

Albanese declaró el miércoles que quiere erradicar el antisemitismo de la sociedad y que está dispuesto a revisar la legislación para lograrlo. El primer ministro declaró a ABC que es difícil legislar contra un odio tan masivo, pero que está dispuesto a actualizar leyes como las leyes australianas contra el discurso de odio y a otorgar a las fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia las facultades necesarias.

Otras medidas propuestas por los líderes estatales incluyen restringir las protestas masivas una vez que se haya declarado una designación de terrorismo.

En una celebración de Janucá en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó con un mensaje de solidaridad a la comunidad judía de Australia.

“Al celebrar la tercera noche de Janucá… permítanme tomarme un momento para enviar amor y oraciones a toda nuestra nación, al pueblo de Australia y especialmente a todos aquellos afectados por el horrible y antisemita ataque terrorista”, dijo Trump a los asistentes.

En una actualización del miércoles, New South Wales Health dijo que 21 personas heridas en el tiroteo permanecen hospitalizadas, una en estado crítico y otras cuatro en estado crítico pero estable.

Entre los heridos se encuentra el agente en libertad condicional Jack Hibbert, cuya familia publicó un comunicado diciendo que el joven de 22 años sufrió heridas de bala en la cabeza y el hombro en el ataque, y había perdido la visión de uno de sus ojos.

“Aunque sobrevivió milagrosamente, las heridas de Jack provocaron la pérdida de la visión en uno de sus ojos y ahora enfrenta una recuperación larga y desafiante, con cirugías adicionales necesarias”, dijo la familia.

Hibbert, que solo llevaba cuatro meses en la fuerza policial, “respondió con valentía, instinto y altruismo, y continuó protegiendo y ayudando a otros mientras estaba herido, hasta que físicamente ya no pudo hacerlo”, afirma el comunicado.

También se han recibido numerosos homenajes para varios transeúntes que intentaron detener a los atacantes durante el ataque. El martes se difundió un video de una cámara de coche que muestra a una pareja de unos 60 años, Boris y Sofia Gurman, arremetiendo contra uno de los presuntos atacantes . Se puede ver a Boris Gurman forcejeando con el atacante mientras este sale de su coche y le arrebata el arma. Los Gurman, una pareja ruso-judía residente en Bondi, murieron en el enfrentamiento.

“Estos son héroes australianos”, dijo Albanese.

Hilary Whiteman, Hira Humayun, Angus Watson, Bex Wright y Kit Maher de CNN contribuyeron con este informe.