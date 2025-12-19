Putin dice que podría pausar ataques si hay elecciones en Ucrania y exige “respeto” de Occidente

Por Katharina Krebs, Anna Chernova y Christian Edwards, CNN

Rusia está dispuesta a considerar una pausa temporal en los ataques contra territorio ucraniano si Kyiv celebra elecciones, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su conferencia de prensa anual de fin de año el viernes.

“Estamos dispuestos a considerar garantizar la seguridad de las elecciones en Ucrania, al menos absteniéndonos de realizar ataques en el interior del territorio el día de las elecciones”, declaró Putin.

El presidente de Rusia, quien durante mucho tiempo ha afirmado sin fundamento que el Gobierno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es ilegítimo, añadió: “El Gobierno de Ucrania debe legitimarse finalmente, y esto es imposible sin la celebración de elecciones”.

Zelensky fue elegido democráticamente en 2019 y Ucrania no permite la celebración de elecciones mientras esté vigente la ley marcial, como ha sucedido desde la invasión rusa de 2022.

Sin embargo, para resolver la cuestión de las concesiones territoriales en un acuerdo de paz con Rusia, Zelensky dijo la semana pasada que el pueblo ucraniano en última instancia tendría que decidir si Ucrania cede tierras a Rusia, ya sea a través de elecciones o un referéndum.

Rusia no lanzará nuevas “operaciones militares especiales” mientras Occidente la trate con “respeto”, declaró Putin en su conferencia de prensa anual.

Rusia, eufemísticamente, llama a su invasión de Ucrania de 2022 una “operación militar especial”. Lo que se suponía que sería una campaña breve se ha convertido en una guerra que dura casi cuatro años.

Al preguntársele si planea lanzar otra “operación militar especial” en el futuro, Putin respondió que eso depende de cómo Occidente trate a Rusia.

“No habrá operaciones si nos tratan con respeto y velan por nuestros intereses, como nosotros siempre hemos tratado de velar por los suyos, y no nos engañan como hicieron con la expansión de la OTAN hacia el este”, declaró Putin en respuesta a un reportero de la BBC.

“Dijeron que no habría ningún movimiento hacia el este ni un centímetro; es una cita textual. ¿Y qué? Como dicen aquí, simplemente nos engañaron, ignoraron nuestros intereses de seguridad”, declaró el presidente de Rusia.

La OTAN tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que los países pueden solicitar unirse si así lo desean. Posteriormente, deben demostrar que cumplen ciertos criterios políticos, económicos y militares. Finlandia y Suecia, dos países conocidos por su neutralidad, son los miembros más recientes de la alianza, que han sentido la necesidad de reforzar su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.

Putin dijo que Rusia está dispuesta a colaborar con Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones.

Al ser consultado por la BBC sobre su visión del futuro de Rusia, Putin dio una respuesta larga y confusa, que concluyó afirmando que el futuro de Europa debe estar “con Rusia”.

“Quiero terminar con algo más. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes: con el Reino Unido, con Europa y con Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones y con respeto mutuo”, dijo Putin. “Si finalmente llegamos a este punto, todos nos beneficiaremos”.

Putin citó a Helmut Kohl, el primer canciller de la Alemania unificada, quien en la década de 1990 abogó por la integración de Rusia en el orden liderado por Occidente, tras el colapso de la Unión Soviética.

Putin afirmó que Kohl había dicho “que el futuro de Europa, si quiere seguir siendo un centro independiente de civilización, debe estar necesariamente junto a Rusia”.

“Nos complementamos naturalmente, trabajaremos juntos y nos desarrollaremos. Si esto no sucede, Europa desaparecerá gradualmente”, dijo Putin.

Kohl, sin embargo, argumentó entonces que la recién creada Federación Rusa debía recibir asistencia económica y ser acogida en Occidente para facilitar su transición a la democracia.

Putin dijo que se le había pedido a Rusia que hiciera concesiones sobre Ucrania durante su cumbre con el presidente Donald Trump en Alaska en agosto, y que había aceptado algunas, subrayando que la pelota está ahora “completamente” del lado de Occidente y Ucrania. Putin afirmó que cree que Trump está realizando esfuerzos serios y sinceros para poner fin a la guerra en Ucrania y que prácticamente aceptó las propuestas de Trump en Alaska, sin dar más detalles.

“Por lo tanto, decir que rechazamos algo es absolutamente incorrecto y carece de fundamento. La pelota está completamente en el tejado de nuestros oponentes occidentales, por así decirlo”, declaró.

Sin embargo, Rusia se ha negado a abandonar su exigencia de que Ucrania se retire completamente de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, incluidas las zonas que Rusia no ha podido ocupar en más de una década de combates.

La semana pasada, Zelensky declaró que Estados Unidos había sugerido que Ucrania se retirara de partes de esas dos regiones, conocidas como el Donbás, para crear una “zona económica libre”. Zelensky afirmó que Estados Unidos consideraba esto un compromiso entre las posturas ucraniana y rusa.

Poco después, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov reiteró que Rusia sigue aspirando a ocupar toda la región del Donbás.

“Todo el Donbás es ruso”, declaró Ushakov el 12 de diciembre.

