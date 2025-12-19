Trump habla de neurosis, de la selección de sillas y del cajón de ropa interior de su esposa en discurso sobre asequibilidad

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump llegó a Carolina del Norte este viernes para hablar sobre la economía.

Terminó explicando cómo su esposa organiza su cajón de lencería.

“Creo que los vaporiza”, describió en un momento, con la esperanza de subrayar la violación que sintió Melania Trump cuando, según su relato, los agentes del FBI hurgaron en la ropa interior impecable, “a veces llamada bragas”, durante su registro en Mar-a-Lago en 2022.

En el ámbito de las tangentes de Trump, esta no fue la más salvaje, ni la más furiosa, ni la más extraña.

Sin embargo, mientras el presidente espera volver a centrar la atención de la nación en su historial económico antes de las críticas elecciones intermedias del próximo año, fue otro recordatorio de que su propio enfoque a menudo permanece algo a la deriva.

Trump abordó periódicamente la economía en su discurso de 90 minutos, al que llamó una “pequeña parada” en Rocky Mount camino a Mar-a-Lago para las fiestas.

Esta semana anunció un informe que mostraba un enfriamiento inesperado de la inflación. Recordó un anuncio que hizo ese mismo día sobre la reducción de algunos precios de los medicamentos. Consideró un éxito el aumento de la tasa de desempleo, dado a que había despedido a tantos empleados públicos.

Los partidarios detrás de él sostenían carteles que decían “Precios más bajos” y “Salarios más altos”. Pero ni siquiera las señales visuales pudieron evitar que el presidente se desviara del tema, a menudo para el deleite de su público.

Mientras explicaba las negociaciones que se llevaron a cabo para el plan de precios de los medicamentos, los asistentes escucharon cortésmente, aunque en silencio, mientras él adoptaba un acento francés para imitar al presidente Emmanuel Macron durante sus negociaciones farmacéuticas.

El público realmente se emocionó cuando recordó a su oponente de hace casi una década.

“No sé, derrotar a Hillary fue divertido”, expresó entre gritos de júbilo. “Recuerden, era una persona desagradable. Iba a usar una palabra que empieza por B. Dije: ‘Mi esposa no estaría contenta’”.

Muchos asesores de Trump preferirían que el presidente se centrara más en el presente, o, mejor aún, en el futuro.

A medida que pierde su influencia política en la economía, muchos de sus aliados temen que haya perdido el contacto con las preocupaciones y ansiedades de los votantes que lo impulsaron a asumir el cargo.

El mitin del viernes fue el último de una serie de giras que los asesores de la Casa Blanca han planeado para que Trump perfeccione su mensaje sobre la reducción de precios. Esta semana, también pronunció un discurso a la nación en horario de máxima audiencia para difundir el mensaje.

Gran parte de su argumento se basa en haber heredado lo que él considera un desastre económico de Joe Biden, aunque la inflación era del 3 % cuando asumió el cargo y ahora es solo ligeramente inferior. (Y los economistas advirtieron que la caída de la inflación del mes pasado tuvo mucho que ver con las distorsiones de los datos económicos relacionadas con el cierre).

Sin embargo, como suele suceder, el contenido previsto del discurso de Trump fue un objetivo que no siempre encontró una flecha.

Al cumplirse la hora de alocución, su lista de quejas creció, abarcando a los medios de comunicación y a la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, la otrora leal partidaria que rompió dramáticamente con el mandatario y a quien Trump ahora llama “Marjorie la traidora Brown”.

Su comentario sobre la ropa interior de Melania se produjo en medio de una diatriba sobre las investigaciones que lo acosaron durante su periodo fuera del cargo. Reflexionó sobre la posibilidad de otorgarse a sí mismo una suma enorme en relación con las denuncias que presentó contra el Departamento de Justicia.

“Estoy demandando y se supone que soy yo quien debe llegar a un acuerdo. Así que quizá me dé US$ 1.000 millones y los done íntegramente a la caridad”, expresó.

Trump encontró muchas distracciones entre la multitud, incluyendo un grupo de mujeres glamurosas del oeste del estado que colaboran como voluntarias en sus eventos. Cuando vio un sombrero que le gustó, explicó cómo podía calcular su valor.

“Quiero hilo dorado, no color mostaza. ¿Sabes?”, exclamó. “Si tiene hilo color mostaza, no lo aceptes”.

Recordando las veces que fue a comprar muebles a Carolina del Norte como hotelero, explicó lo exigente que era la tarea.

“El brazo de una silla era muy importante para mí. Dije: ‘Me gusta esa silla, pero este brazo tiene que tener una forma diferente’”, contó. Y continuó: “Soy muy estético, créeme, excepto con las mujeres, no me importa cómo se vean. Antes hablaba de guapas. Ahora me da igual”.

Pasó varios minutos hablando de su salud física en medio de preguntas sobre su resistencia tras parecer dormitar durante varios eventos recientes ante las cámaras. Señaló la serie de pruebas cognitivas que afirma haber aprobado con éxito. Y se comprometió a alertar a la nación si se encuentra en declive.

“Cuando llegue ese momento, te lo haré saber. De hecho, probablemente lo sabrás con solo verme”, afirmó. “Pero ese momento no es ahora, porque siento lo mismo que sentí durante 50 años”.

Fue, al final, el mismo tipo de discurso que Trump lleva pronunciando más de diez años, “tejido” del que se enorgullece. Tiene menos que ver con un mensaje político calculado que con la libre asociación de lo que piensa, que a menudo se refiere a las personas o entidades que, según él, le han perjudicado.

Sin embargo, si algunas de sus fijaciones provocan malestar entre sus aliados, Trump tiene una opinión diferente.

“Creo que probablemente soy muy neurótico”, dijo en Rocky Mount. “Siempre digo que controlar la neurosis es bueno. Ser neurótico no sirve. Pero si se controla, no pasa nada. Te da energía”.

