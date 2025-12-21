EE.UU. trabajó para interceptar otro buque cerca de Venezuela

Por Kevin Liptak, CNN

Personal de EE.UU. trabajó para interceptar este domingo otro buque cerca de Venezuela, dijo un funcionario estadounidense. Se trata del segundo barco intervenido este fin de semana, en medio del aumento de la presión de Washington sobre el presidente Nicolás Maduro.

Aún no estaba claro el estado del buque ni si transportaba petróleo venezolano, como ocurrió con los dos petroleros detenidos previamente por EE.UU., en el marco de un bloqueo petrolero ordenado por el presidente Donald Trump.

El sábado, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó el petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que la nave transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el buque no figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas.

Las incautaciones se producen mientras el Gobierno de Trump intensifica su campaña de presión contra Caracas, centrada en el sector petrolero como principal fuente de ingresos del país, según funcionarios estadounidenses.

Desde Venezuela, el Gobierno ha calificado estas acciones como “actos de piratería” y ha advertido que acudirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera violaciones al derecho internacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.