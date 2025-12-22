Agentes del ICE en St. Paul, Minnesota, abren fuego tras ser embestidos por una camioneta

Por Chelsea Bailey, CNN

La caótica detención de un inmigrante indocumentado en St. Paul, Minnesota, terminó de forma violenta el domingo, después de que el hombre presuntamente atropellara a dos funcionarios federales con su vehículo durante una parada, lo que llevó a que uno de los agentes disparara “en defensa propia”, antes de que el hombre fuera finalmente detenido, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El arresto se produce mientras el Gobierno de Trump continúa sus esfuerzos de control migratorio en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul), que han generado controversia en las últimas semanas por las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y preocupaciones sobre singularización racial.

Sin embargo, la persecución del domingo apunta a una tendencia preocupante que ha surgido durante los esfuerzos de control migratorio del Gobierno, lo que ha llevado a algunos funcionarios a advertir sobre el potencial de escalada y violencia.

Todo comenzó cuando los agentes intentaron detener a un hombre que el Departamento de Seguridad Nacional identificó posteriormente como Juan Carlos Rodrigues Romero, un inmigrante cubano indocumentado, durante una parada.

“Romero no cooperó y se negó a bajar la ventana, por lo que los funcionarios le advirtieron que tendrían que romper la ventana si continuaba sin acatar las órdenes legales”, indicó la agencia en un comunicado publicado en línea.

Fue entonces cuando Romero se dio a la fuga, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, y comenzó una persecución caótica.

Mientras Romero huía de la escena, presuntamente atropelló a uno de los funcionarios de ICE con su vehículo. Luego condujo hacia un estacionamiento cercano y chocó contra dos autos estacionados, según la agencia.

Mientras los funcionarios ordenaban a Romero que saliera del vehículo, presuntamente “empezó a embestir su auto contra un vehículo de ICE y atropelló a otro funcionario de ICE”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

“El funcionario que fue embestido por el auto de Romero disparó en defensa propia dos veces con su arma de servicio, lo que provocó que Romero volviera a huir en su vehículo”, señaló la agencia. “Nadie fue alcanzado por los disparos defensivos”.

Sin embargo, Romero continuó tratando de evadir la detención, de acuerdo con la agencia. Supuestamente embistió otro vehículo de ICE antes de intentar huir a pie hacia su apartamento.

La agencia informó que los funcionarios de ICE derribaron a Romero mientras él “continuó resistiendo violentamente el arresto y mordió a uno de los funcionarios”.

Los funcionarios involucrados sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida durante la persecución y fueron llevados a un hospital cercano para ser evaluados, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Romero también fue evaluado en un hospital y actualmente está bajo custodia de ICE en espera de cargos adicionales, indicó la agencia.

No estaba claro de inmediato si Romero había obtenido representación legal.

CNN se ha comunicado con ICE para obtener más comentarios sobre el arresto.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía de St. Paul dijo que llegaron a la escena después del incidente y supieron que el funcionario federal había sido atropellado y había disparado su arma de servicio.

“Ningún agente de la policía de Saint Paul participó en el arresto ni en el uso de la fuerza”, indicó el departamento.

El uso de la fuerza por parte de la policía se ha convertido en un tema polémico en Minnesota tras el homicidio de George Floyd. Desde entonces, la policía local ha pasado años intentando reformar los protocolos departamentales en los encuentros con la policía.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, aludió a cómo la presencia de fuerzas federales a veces ha complicado esos esfuerzos durante una conferencia de prensa el martes.

“Hemos estado entrenando a nuestros funcionarios durante los últimos cinco años, muy intensamente, en la desescalada”, dijo O’Hara. “Pero desafortunadamente, eso muchas veces no es lo que vemos de otras agencias en la ciudad”.

Detenciones dramáticas —y ocasionalmente violentas— durante el tránsito se han vuelto algo común durante la continua ofensiva migratoria del Gobierno de Trump.

Las paradas de tráfico a menudo se consideran entre las interacciones policiales más peligrosas debido a su potencial de escalada y lesiones.

En octubre, Emily Covington, directora adjunta de Asuntos Públicos de ICE, dijo a CNN: “Los agresores ahora están chocando intencionalmente contra los funcionarios, acorralando los vehículos de las fuerzas del orden, sacando a los agentes de ICE de las carreteras y embistiendo sus autos contra los vehículos policiales”.

Sin embargo, la agencia también ha enfrentado críticas por las tácticas que utiliza durante las detenciones, incluyendo las controvertidas maniobras de “técnica de inmovilización de precisión” o “PIT”, que obligan a un coche a girar y detenerse.

Los expertos han dicho a CNN que esta táctica se considera un uso de fuerza letal.

En septiembre, agentes de ICE dispararon mortalmente a un hombre durante una parada de tráfico en un suburbio de Chicago. Al mes siguiente, un accidente automovilístico que involucró a agentes federales generó una reacción generalizada y protestas en la ciudad después de que el video del incidente se volviera viral.

Y el mes pasado, el caso de alto perfil contra Marimar Martínez, una mujer de Chicago acusada de embestir con su vehículo a un agente de Aduanas y Protección de Fronteras antes de que los agentes le dispararan repetidamente, terminó de manera dramática cuando una jueza federal desestimó los cargos en su contra.

Durante el juicio, la jueza de distrito de EE.UU. Georgia Alexakis expresó repetidamente su preocupación sobre cómo el Gobierno manejó la investigación y finalmente dijo que las discrepancias en el caso del Gobierno le hacían “cuestionar la narrativa que se estaba presentando”.

Durante el juicio, la abogada defensora de Martínez acusó al Gobierno de intentar posiblemente destruir pruebas después de que Charles Exum, el agente involucrado en el caso, fuera autorizado a conducir su vehículo dañado 1.000 millas (1.609 km) hasta su estado natal de Maine.

La defensa también presentó mensajes de texto durante el juicio en los que Exum aparentemente se jactaba de su puntería después de disparar a Martínez.

Tras el fallo, Martínez dijo a CNN que, aunque llevará las cicatrices físicas del tiroteo, se niega a ser una víctima.

“En realidad, soy una sobreviviente de toda esta injusticia que está ocurriendo”, dijo.

Niquel Terry Ellis, Dalia Faheid, Eric Levenson y Omar Jiménez de CNN contribuyeron a este informe.