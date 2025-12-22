Avanza con lentitud el escrutinio especial en Honduras tras una nueva interrupción: falta contar cerca de 1.500 actas

Por Gonzalo Zegarra y Elvin Sandoval, CNN Español

El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, apoyado por Donald Trump, continúa liderando el conteo de votos en Honduras, con un escrutinio especial que avanza con lentitud a ocho días de que venza el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados.

Mientras falta de revisar 1.540 actas con inconsistencias, Asfura se mantiene en el primer lugar, con el 40,34 %, frente al 39,49 % de Salvador Nasralla, una distancia de 29.446 votos. La ventaja se estiró levemente en las últimas actualizaciones, aunque sigue siendo reversible para el candidato del Partido Liberal.

En el tercer lugar sigue la aspirante oficialista Rixi Moncada, con 19,16 %.

El escrutinio especial comenzó el jueves 18 con cinco días de retraso, en un ambiente cada vez más tenso entre denuncias de Nasralla y Moncada sobre la transparencia del proceso y diferencias entre los tres consejeros del CNE.

Entre el sábado y el domingo, el escrutinio estuvo paralizado durante unas 12 horas. Hasta antes de ese incidente, las autoridades proyectaban que los resultados finales estén listos entre el lunes y martes, pero el proceso no avanza al ritmo necesario para esa meta.

Marlon Ochoa, consejero de Libre, transmitió en redes sociales las sesiones virtuales del pleno del órgano electoral y puso en evidencia las diferencias entre sus miembros. Allí, les reprochó a Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y a Cossette López, quienes representan a los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, que no encendieran sus cámaras. López le recordó que EE.UU. le impuso restricciones de visado.

La noche del sábado, López denunció intentos partidarios por obstruir el escrutinio y exigió “de manera respetuosa pero firme la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral”.

Por su parte, Nasralla viene denunciando presuntas irregularidades en la contabilización de actas, mientras que Asfura pidió el sábado respetar la decisión soberana y dejar de “incurrir en delitos electorales”.

El CNE tiene por ley hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios. Si para entonces no hay una declaración del CNE, el asunto sería enviado al Congreso, donde el titular Luis Redondo, del oficialismo, no ha convocado a sesiones del pleno desde finales de agosto.

