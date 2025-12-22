Venezuela advierte que el bloqueo ordenado por EE.UU. afectará la economía mundial y aumentará la inestabilidad de mercados

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela advirtió este lunes que el bloqueo naval ordenado por Estados Unidos contra buques petroleros sancionados que entren o salgan del país afectará el suministro de energía y advirtió que el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global, en una carta del presidente Nicolás Maduro a la comunidad internacional, leída por el canciller Yván Gil.

La misiva denunció el “secuestro y robo de dos buques en altamar que contenían aproximadamente cuatro millones de barriles de petróleo venezolano” y afirma que esas intervenciones, que calificó como “actos de agresión”, perjudicarán no solo a Venezuela, sino que incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales. “La energía no puede convertirse en un arma de guerra ni en instrumento de coerción política”, expresó.

En reclamo a mayor acción de los líderes de la región y organismos internacionales, Maduro advirtió: “Si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles”.

Maduro también afirmó que las acciones de EE.UU. constituyen “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global”.

La semana pasada, en un intento de cortar la principal fuente económica de Caracas, Trump ordenó un bloqueo “completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los dos buques interceptados hasta el momento se dirigían en última instancia a Asia, según dijeron anteriormente funcionarios estadounidenses.

La carga de tanqueros en Venezuela bajó este lunes al mínimo, con la mayoría de los barcos transportando cargamentos petroleros únicamente entre puertos nacionales, según datos marítimos y fuentes reportados por la agencia Reuters. Algunos barcos que se dirigían a la costa venezolana también dieron marcha atrás o suspendieron la navegación en los últimos, según datos de monitoreo de LSEG. Los futuros del crudo Brent y WTI subieron por la mañana más de 2 %.

Sobre el despliegue militar que EE.UU. viene realizando desde agosto en el Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Maduro dijo en la carta que “es una amenaza directa del uso de la fuerza” y aseguró que Venezuela “no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”.

La carta también condenó los ataques del Pentágono a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que ya dejaron más de 100 civiles muertos, y aseguró: “No se trata de incidentes aislados, sino una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal e internacional, e incluso del propio marco constitucional de Estados Unidos”.

Con información de EFE y Reuters