El sur de California se prepara para una gran tormenta y se prevén evacuaciones por un inusual “alto riesgo” de inundaciones

Por Mary Gilbert y Chris Dolce, meteorólogos de CNN

Una importante tormenta se está gestando y se espera que genere lluvias equivalentes a las de varios meses y fuertes vientos en el sur de California, la más potente de una serie de tormentas impulsadas por ríos atmosféricos que se dirigen a la región esta semana.

Llega inmediatamente después de una que causó la muerte de al menos una persona y provocó intensas inundaciones en el norte de California durante el fin de semana.

La nueva tormenta se estaba fortaleciendo sobre el océano Pacífico a primera hora de este martes. Comenzará a azotar toda la costa de California, de norte a sur, con lluvia y viento a última hora de este día.

Las lluvias torrenciales comenzarán en el sur de California el miércoles por la mañana y continuarán durante todo el día.

Se ha declarado un nivel 4 de 4 de “alto riesgo” de inundaciones para la región el miércoles, que afecta a casi 6 millones de personas en partes de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara, según el Centro de Predicción Meteorológica.

Estos eventos de alto riesgo de inundación son increíblemente importantes: este tipo de avisos se emiten en menos del 4 % de los días del año en promedio, pero son responsables de más del 80 % de todos los daños relacionados con inundaciones y del 36 % de todas las muertes relacionadas con inundaciones, según investigaciones del Centro de Predicción Meteorológica.

El alto riesgo del miércoles es el primero en el sur de California desde el 5 de febrero de 2024, cuando inundaciones desastrosas causaron la muerte de al menos dos personas y provocaron más de 100 deslizamientos de tierra.

“Es probable que se produzcan inundaciones urbanas generalizadas e importantes, junto con deslizamientos de rocas y lodo”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles a primera hora de este martes, señalando que estas amenazas no se limitan solo a las zonas afectadas por incendios.

“ESTA ES UNA TORMENTA MUY PELIGROSA DURANTE LAS FIESTAS”, continuó el Servicio Meteorológico Nacional. “CUALQUIER PERSONA QUE VIAJE EN LA VÍSPERA DE NAVIDAD O EL DÍA DE NAVIDAD DEBERÁ EXTREMAR LAS PRECAUCIONES”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, movilizó los recursos estatales antes de la tormenta de la semana festiva, con agencias que preposicionaron equipos y personal, según informó la oficina de prensa del gobernador.

Las tasas de precipitación podrían superar las 2,5 centímetros por hora el miércoles por la mañana, especialmente en las montañas de los condados de Santa Bárbara y Los Ángeles. Esto es más que suficiente para provocar peligrosas inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra. Es posible que se produzcan deslizamientos de tierra potencialmente mortales en las zonas afectadas por incendios recientes, incluidos los incendios de Eaton y Palisades de enero, que podrían verse azotadas por estas lluvias torrenciales. El suelo quemado de estas zonas repele el agua en lugar de absorberla, lo que convierte rápidamente la lluvia en una crecida repentina que arrastra lodo y escombros.

El lunes, el condado de Los Ángeles anunció órdenes y avisos de evacuación para las áreas dentro y alrededor de las zonas afectadas por incendios en el área metropolitana de Los Ángeles, incluidas las zonas de los incendios de Eaton y Palisades. Estos incendios mortales fueron dos de los incendios más destructivos en la historia de California y quemaron un total de 16.246 estructuras, según CalFire.

Las órdenes afectan a 383 propiedades, cuyos residentes están siendo contactados directamente por los agentes del sheriff, incluso puerta a puerta, según informó el lunes la Oficina de Gestión de Emergencias del condado. Estas alertas de evacuación entran en vigor a las 11:00 a.m. (hora local), de este martes.

También se emitieron avisos de evacuación en partes del condado de Ventura, y una orden de evacuación para el Ventura Beach RV Resort entró en vigor a las 6:00 a.m. del martes. Partes del condado de Santa Bárbara también están bajo aviso de evacuación, incluidas algunas áreas dentro de la zona afectada por el incendio de Lake.

Los fuertes vientos agravarán el peligro al poder derribar árboles y líneas eléctricas. Los vientos serán más intensos en las montañas de la región, donde se esperan vientos sostenidos del sur de entre 50 y 80 km/h con ráfagas de hasta 130 km/h.

El peligro durante las fiestas no termina ahí: otra tormenta impulsada por un río atmosférico llegará el jueves y continuará hasta el viernes.

En total, las precipitaciones en el sur de California hasta el final de la semana podrían alcanzar entre 10 y 20 centímetros en las zonas costeras y los valles, mientras que en las estribaciones y las montañas se esperan entre 20 y 30 centímetros.

Para poner estas cifras en perspectiva, una ciudad como Los Ángeles podría recibir en tan solo una semana la cantidad de lluvia equivalente a la de dos meses o incluso a casi medio año.

Esta misma humedad abundante que azotará el sur de California también provocará grandes nevadas en la Sierra Nevada, más al norte, lo que dificultará o incluso imposibilitará los viajes en la zona.

Las fuertes nevadas representarán un cambio significativo para la región, que ha registrado mucha menos nieve de lo habitual al comienzo de la temporada.

Parece que finalmente llegará un respiro a este patrón de tormentas incesantes durante el próximo fin de semana.

