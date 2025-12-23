La larga y tortuosa relación de Trump con la tasa de desempleo acaba de empeorar

Análisis de David Goldman, CNN

Cuando los datos de empleo o inflación contradicen la narrativa económica preferida del presidente Donald Trump, él suele ofrecer estadísticas alternativas para mostrar la economía bajo una luz más positiva. Pero el último intento de Trump pide a los estadounidenses que acepten una lógica desconcertante.

Después de que la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzara un máximo en cuatro años de 4,6 % en noviembre, Trump argumentó que el mercado laboral está mucho mejor de lo que parece. Su razonamiento: millones de estadounidenses podrían conseguir trabajo de nuevo, pero eso no sucederá.

“Ahora, si quisiera conseguir algunos buenos números, agregaría 300.000 empleos. Puedo hacerlo con una sola llamada telefónica”, dijo Trump en un mitin estilo campaña en Carolina del Norte el viernes.

Dijo que, si quisiera, podría obligar a las agencias gubernamentales a agregar los empleos que perdieron este año por una combinación de renuncias, desgaste y reducciones de personal lideradas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Los contratarían de inmediato. Vendrían en masa. Y el 4,5 % bajaría al 2,5 % en cuestión de un momento. Podría bajarlo a cero, contratar un par de millones de trabajadores”, dijo Trump. “Pero eso implicaría la destrucción de un país”.

El argumento de Trump contiene numerosos errores fácticos. Eso no es sorpresa, considerando que lleva una década cuestionando las estadísticas de empleo: desde cuando afirmó falsamente durante la campaña presidencial de 2016 que la tasa de desempleo era del 42 %, hasta cuando despidió a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales este verano por revisiones que mostraron que el mercado laboral estaba peor de lo esperado.

Pero el problema más significativo con el mensaje de Trump es que, una vez más, pide a la gente que ignore su propia experiencia vivida en relación a un mercado laboral debilitado y que crea en un retrato alternativo de la economía estadounidense que no coincide con la realidad.

Trump se equivocó en varios datos en su reciente negación de la tasa de desempleo, el menor de los cuales es que la tasa de desempleo es del 4,6 %, según la BLS, no del 4,5 %, como él afirmó.

Trump dijo que podría reducir la tasa de desempleo al 2,5 % recontratando a los 271.000 trabajadores eliminados de las nóminas del Gobierno de EE.UU. este año. Pero Trump se equivocó por un factor de 13: las agencias federales tendrían que emplear a 3,5 millones de personas más para lograr eso. (Actualmente, solo 2,7 millones de personas trabajan para el gobierno de EE.UU., y el Gobierno federal nunca ha empleado a más de 3,5 millones de personas).

Recontratar todos los 271.000 puestos de trabajadores federales perdidos reduciría la tasa de desempleo solo al 4,4 %.

Para reducir la tasa de desempleo a “cero”, se necesitarían más que el par de millones de empleados gubernamentales que Trump sugirió: las agencias federales tendrían que agregar 7,8 millones de puestos. El desempleo cero nunca ha estado cerca de suceder: la tasa de desempleo más baja jamás registrada en EE.UU. fue del 2,5 %, alcanzada por última vez en junio de 1953.

La razón por la que la tasa de desempleo ha subido al 4,6 % desde el 4 % cuando Trump asumió el cargo es porque había 982.000 desempleados más en noviembre que en enero. El trabajo gubernamental es responsable solo de una fracción de eso.

Así que las matemáticas de Trump son seriamente confusas, pero también lo es su mensaje subyacente de que el mercado laboral estadounidense es significativamente más fuerte de lo que sugiere la tasa de desempleo.

La economía estadounidense ha perdido empleos en tres de los últimos seis meses, y 2025 va camino de registrar el peor crecimiento del empleo desde 2020.

La experiencia vivida de la mayoría de las personas en la fuerza laboral también muestra que el mercado laboral está estancado: las personas que no tienen trabajo se quejan cada vez más de que no pueden conseguir uno, y quienes tienen empleo se aferran fuertemente a él.

La era de la “renuncia silenciosa” ha terminado. Renunciar, en general, ha pasado de moda este año, ya que las personas eligen permanecer más tiempo en sus trabajos: la tasa de trabajadores que renunciaron voluntariamente cayó a un mínimo de cinco años en octubre. Exacerbando el estancado mercado laboral de Estados Unidos está un desajuste entre las industrias que están contratando y las personas que están desempleadas. Por ejemplo, los empleos están creciendo en la industria de la salud, pero un número creciente de trabajadores en los sectores de ocio, transporte y manufactura están sin trabajo.

En otras palabras: ¿A quién le importa si hay empleos de enfermería si estás capacitado como trabajador de fábrica o de hotel?

La situación laboral es peor para los trabajadores de bajos ingresos que para los empleados de altos ingresos, y el desempleo entre los afroamericanos está comenzando a dispararse: superó el 8 % en noviembre por primera vez en cuatro años.

Al negar la realidad económica que la gente experimenta en su vida cotidiana, Trump está enturbiando su mensaje económico y cometiendo el mismo error político que persiguió a su predecesor, el expresidente Joe Biden, y que contribuyó a que los demócratas perdieran la Casa Blanca en 2024.

Trump tiene una historia de una década de conflicto con la verdad sobre la tasa de desempleo y otros datos laborales.

Mientras la tasa de desempleo caía por debajo del 5 % durante su campaña presidencial de 2016, Trump afirmó falsamente: “La cifra probablemente es 28, 29, hasta 35. De hecho, incluso escuché recientemente 42 %.”

Pero en marzo de 2017, después de que se publicara el primer informe completo de empleo de la presidencia de Trump, la tasa de desempleo cayó a 4,7 % desde 4,8 %. Así que Trump entonces afirmó que los números supuestamente “falsos” del pasado ahora eran “reales”.

“Hablé con el presidente antes de esto y él dijo que lo citara muy claramente: ‘Puede que hayan sido falsos en el pasado, pero ahora es muy real’”, dijo Sean Spicer, el entonces secretario de prensa, el 10 de marzo de 2017.

En agosto de 2024, durante su campaña presidencial más reciente, Trump se quejó de una revisión anual preliminar de las cifras de empleo de Biden que mostró que la economía de EE.UU. había sumado 818.000 empleos menos en el año anterior de lo que se había informado anteriormente. Trump, en una publicación en Truth Social, calificó incorrectamente esa revisión como un “récord”: una revisión de 902.000 empleos en 2009 fue mayor. Y la revisión final de 2024, publicada en febrero, mostró que los datos de 2024 habían sido sobreestimados solo en 589.000 empleos.

En agosto de este año, Trump despidió a la entonces comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, a quien acusó, sin pruebas, de manipular los informes mensuales de empleo con “fines políticos”. En el informe de ese mes, la BLS revisó a la baja las ganancias previamente reportadas para mayo y junio en un total combinado de 258.000 empleos.

Esas revisiones, aunque históricamente grandes, no fueron sin precedentes. Una contratación más débil de lo esperado, errores de muestreo y bajas respuestas a las encuestas pueden hacer que el informe de empleo sea más difícil de estimar. Pero la BLS continúa recopilando los datos de nómina conforme se reportan y revisa los datos en consecuencia.

Cuestionar la validez de los datos oficiales podría socavar el importante papel del Gobierno en ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la contratación. También es una táctica política dudosa: las afirmaciones de Trump de que el mercado laboral estadounidense está mejor de lo que realmente está podrían sembrar dudas sobre su propia credibilidad, particularmente en la economía, que es uno de sus temas más vulnerables ante los votantes en las elecciones intermedias.

Alicia Wallace de CNN contribuyó con este informe.

