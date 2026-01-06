2.000 agentes federales intensifican operación inmigratoria en Minneapolis. Las claves del operativo

Por Danya Gainor y Priscilla Álvarez, CNN

La administración Trump ha comenzado a desplegar a alrededor de 2.000 agentes federales en Minneapolis como parte del último esfuerzo del presidente de acabar con la inmigración irregular, afirmaron a CNN dos funcionarios policiales.

Mientras, la ciudad y sus autoridades lidian con un escándalo de fraude de asistencia social que ha alcanzado un punto álgido esta semana.

En los días transcurridos desde que un creador de contenido conservador planteó acusaciones de fraude en un video de YouTube, con poca evidencia, sobre guarderías dirigidas por somalíes en Minneapolis, la administración Trump ha congelado los fondos federales para el cuidado infantil y ha desatado una retórica más mordaz contra esa comunidad, a la que ha llamado anteriormente “basura”.

Ahora, el presidente está intensificando la aplicación de las leyes migratorias. Agentes federales ya han estado presentes en Minneapolis, y tanto funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. se están desplegando en Minnesota.

Se espera que el comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, cuyas controvertidas tácticas han sido objeto de un mayor escrutinio en varias ciudades, también se despliegue allí.

La incertidumbre se extiende por la ciudad más grande de Minnesota a medida que las acusaciones de fraude provocan cambios en el liderazgo local, y ha surgido una nueva y ambigua medida de control migratorio que intimida a los residentes somalíes. Esto es lo que sabemos.

La movilización de más agentes a Minneapolis se produce luego de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se ha opuesto firmemente al despliegue de tropas de Trump en ciudades estadounidenses, anunció su retiró de la disputa por la reelección el lunes.

El escándalo de fraude a la asistencia social en su estado se ha intensificado hasta convertirse en un punto de conflicto político aprovechado por Trump, y la profundización de la investigación federal ha complicado la candidatura de Walz a un tercer mandato sin precedentes.

El gobernador no ha sido acusado de ninguna irregularidad, pero los republicanos han intentado culpar a Walz y a los demócratas por el abuso masivo del dinero de los contribuyentes.

Según Walz, las recientes críticas de la administración Trump y sus aliados de derecha contribuyeron a su decisión de no buscar la reelección.

“Durante los últimos años, un grupo organizado de delincuentes ha buscado aprovecharse de la generosidad de este estado”, dijo Walz. “Y aunque avanzamos en la lucha contra los defraudadores, ahora vemos a un grupo organizado de actores políticos que buscan aprovecharse de la crisis”.

Walz había sido criticado por la supervisión de los programas de asistencia social por parte de su administración. Varios demócratas del estado le advirtieron en privado que no buscara la reelección, ante la creciente indignación en Minnesota y otros lugares por el mal uso de fondos.

En su breve comparecencia del lunes, Walz expresó su satisfacción por la investigación federal. Añadió que era imperativo que los habitantes de Minnesota confiaran en los programas de seguridad social del estado.

El aumento de 2.000 agentes no representa la primera vez que las autoridades federales de inmigración se centran en las Ciudades Gemelas.

En diciembre, tras los comentarios despectivos de Trump sobre los somalíes y sus llamados a abandonar el país, agentes federales llegaron a Minneapolis y St. Paul como parte de la amplia campaña de deportación del presidente.

La operación generó temor y ansiedad en la comunidad somalí de la zona, cuya gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

Casi el 58 % de los somalíes en Minnesota nacieron en Estados Unidos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. De los somalíes nacidos en el extranjero en Minnesota, una abrumadora mayoría (87 %) son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

El operativo anterior de ICE provocó protestas y tensos enfrentamientos con los agentes. En un incidente que generó críticas del jefe de policía de Minneapolis, un agente puso la rodilla sobre la espalda de una mujer que yacía sobre un banco de nieve y luego intentó arrastrarla hasta un coche.

El incidente tuvo lugar a pocos kilómetros de donde George Floyd fue asesinado por un policía municipal que se arrodilló sobre su cuello en 2020.

Los estadounidenses de ascendencia somalí dijeron a CNN que han comenzado a llevar consigo sus pasaportes y documentos de identidad, por miedo a que los agentes federales los detengan.

En esta ocasión, el DHS afirmó haber tenido dificultades para reservar habitaciones de hotel en Minneapolis para los agentes recién movilizados.

Alegó que la cadena hotelera internacional Hilton lanzó una “campaña coordinada” para negar el servicio a los agentes cancelando sus reservas de habitaciones en Minneapolis, mientras la agencia se prepara para intensificar las medidas de control migratorio en esa ciudad.

Las capturas de pantalla que el DHS publicó en X el lunes por la tarde parecen mostrar correos electrónicos de una dirección de Hilton que indica que los agentes de inmigración no pueden quedarse en la propiedad Hampton Inn Lakeville, ubicada en un suburbio al sur de Minneapolis.

“Tras investigar más a fondo en línea, hemos encontrado información sobre inmigración relacionada con su nombre y cancelaremos su próxima reserva. En breve, recibirá un correo electrónico de cancelación de Hilton en su bandeja de entrada”, se lee en un correo.

La propiedad de Lakeville Hilton es de propiedad y operación independiente de Everpeak Hospitality, que declaró en un comunicado en su sitio web que el incidente “fue incompatible con nuestra política de ser un lugar acogedor para todos” y que está “en contacto con los huéspedes afectados para garantizar que sean alojados”.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, rechazó esa declaración y escribió el lunes por la noche que el DHS y el ICE no habían tenido noticias de Everpeak Hospitality.

Ni Hilton ni Everpeak Hospitality han confirmado la legitimidad de las capturas de pantalla de correos electrónicos publicadas por el DHS.

El 30 de diciembre, el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, anunció que la agencia congelaría todos los pagos de cuidado infantil a Minnesota en medio de las acusaciones de fraude.

El estado suele recibir alrededor de US$ 185 millones anuales en fondos federales para el cuidado infantil, lo que apoya la atención de 19.000 niños.

La semana pasada, los investigadores visitaron todos los centros de cuidado infantil acusados ​​de fraude en el video, y todos funcionaban como se esperaba, según las autoridades estatales. Aun así, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades continúan.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado anunció este lunes que realizará controles de cumplimiento adicionales en los centros de cuidado infantil de todo el estado.

“Los fondos se liberarán solo cuando los estados demuestren que se están gastando legítimamente”, declaró O’Neill. Añadió que había exigido a Walz una auditoría exhaustiva de los centros que aparecen en el video.

La prueba debe entregarse al Gobierno antes del viernes, según un correo electrónico enviado por funcionarios estatales a los proveedores de cuidado infantil.

El correo electrónico indica que el HHS ha solicitado detalles específicos, incluyendo el monto total de los pagos del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil recibidos por cinco centros de cuidado infantil, así como datos administrativos, como nombres y números de seguro social, de todos los beneficiarios de fondos federales.

El fondo es la principal fuente de apoyo federal para este tipo de servicio e incluye el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil del estado, que Nick Shirley, el creador del video viral, alegó que estaba siendo explotado en Minnesota.

Mientras tanto, miles de familias de Minnesota que dependen de la financiación federal para el cuidado infantil se encuentran en una situación inestable. No está claro con qué rapidez se podría restablecer la financiación si el estado cumple con el plazo del viernes.

El escándalo de fraude en el cuidado infantil ha reavivado la persistente hostilidad del presidente hacia los somalíes.

Durante años, Trump ha atacado a los somalíes residentes en Estados Unidos, a la propia Somalia y a líderes somalíes como la representante Ilhan Omar, a quien, según él, no debería permitírsele servir en el Congreso.

Somalia también estuvo en la lista de países con prohibición de viaje durante el primer mandato presidencial de Trump.

Bajo la administración de Obama, varios países de mayoría musulmana, incluyendo Somalia, fueron identificados como “países de preocupación” y sujetos a restricciones de viaje.

Somalia había sido añadida para abordar “la creciente amenaza de combatientes terroristas extranjeros”, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Cuando Trump asumió el cargo, las restricciones se convirtieron en una prohibición de viaje.

El presidente continuó con sus ataques el domingo cuando se le preguntó sobre el escándalo de fraude de Minnesota. Entonces insultó a Omar y expresó una serie de cosas sin sentido sobre los piratas somalíes, mientras criticaba el robo “astronómico” de fondos gubernamentales.

Los somalíes y sus defensores señalan que el pequeño grupo de personas acusadas de fraude no refleja su comunidad de miles de personas.

Jaylani Hussein, directora ejecutiva de la sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, apunta que existe un motivo claro cuando se utilizan casos aislados de irregularidades para convertir a toda una población en chivo expiatorio.

“Cada vez, surge el mismo patrón: aislar un caso, generalizarlo a todo un grupo y utilizar el miedo para legitimar la discriminación”, denunció Hussein.

“La comunidad somalí en las Ciudades Gemelas está compuesta abrumadoramente por familias trabajadoras, propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de la salud, estudiantes y contribuyentes que aportan todos los días a la economía y la vida cívica de Minnesota”, afirmó.

Las acusaciones de fraude alcanzarán nuevas alturas en los pasillos del Congreso esta semana, cuando los legisladores del estado de Minnesota testificarán en Washington, el miércoles ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos.

La audiencia, centrada en “el fraude y el mal uso de fondos federales”, contará con el testimonio de tres miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Minnesota que, según el presidente de la Comisión de Supervisión, “hicieron sonar la alarma” sobre el fraude: Kristin Robbins, Walter Hudson y Marion Rarick.

James Comer, un republicano de Kentucky, invitó a Walz y al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, a testificar en una audiencia separada ante el panel de investigación de la Comisión el 10 de febrero, y afirmó que el gobernador “ignoró” las advertencias de fraude de los legisladores estatales.

“Más le vale contratar un abogado”, escribió Comer en X.

“Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison se han quedado dormidos al volante o han sido cómplices de un fraude masivo que involucra dinero de los contribuyentes en los programas de servicios sociales de Minnesota”, subrayó Comer en la declaración.

Zoe Sottile, Emma Tucker y Jeff Zeleny de CNN contribuyeron a este informe.

