El líder supremo de Irán califica a Trump de “criminal” y afirma que EE.UU. debe rendir cuentas, según medios estatales

Por Billy Stockwell, CNN

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, calificó este sábado a Donald Trump de “criminal” por el apoyo del presidente de Estados Unidos a las recientes protestas antigubernamentales en el país, según la agencia de noticias estatal Tasnim.

Jamenei insinuó que Trump era responsable por las “víctimas” y los daños causados ​​durante las mortales manifestaciones contra el régimen, además de estar detrás de las “acusaciones” contra la nación iraní, informó Tasnim.

Durante los disturbios, Trump animó a los manifestantes a continuar con las protestas y a “tomar el control” de las instituciones del país, al añadir que “la ayuda está en camino”.

Estados Unidos debe rendir cuentas por sus acciones, dijo Jamenei, según la agencia de noticias estatal iraní Fars.

“No buscamos llevar al país a la guerra, pero tampoco permitiremos que los criminales internos queden impunes”, citó la agencia Fars a Jamenei.

El líder supremo reconoció, sin embargo, que la situación económica del país, un factor clave de los disturbios, es “difícil”, informó Tasnim.

“Los funcionarios del gobierno deben redoblar sus esfuerzos, especialmente en áreas críticas como garantizar el suministro de bienes esenciales, alimentos para el ganado y otras necesidades básicas para la población, y trabajar con mayor determinación que nunca”, dijo Jamenei, según Tasnim.

Las protestas económicas que comenzaron en los bazares de Teherán se transformaron repentinamente en lo que podría convertirse en la mayor amenaza para la República Islámica desde su creación en 1979.

Grandes multitudes salieron a las calles en todo el país coreando “muerte al dictador”, pidiendo la caída del régimen y, en un desarrollo relativamente nuevo, algunos pidiendo el regreso de Reza Pahlavi, hijo exiliado del último Shah de Irán.

La magnitud de la represión que siguió indica que el régimen iraní, herido por la guerra del verano pasado con Israel y Estados Unidos, y desprovisto de sus aliados regionales, no estaba dispuesto a ceder.

El inédito apagón digital, que ha aislado a los iraníes del mundo, significa que la verdadera magnitud de la brutalidad aún no se comprende completamente. Más de 2.400 personas han muerto desde el inicio de la represión de Irán contra la disidencia, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.