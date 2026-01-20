Tras el accidente de trenes en España, familiares buscan a los desaparecidos: “Los milagros existen”

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Víctor Terán, boliviano de 52 años residente en Huelva, es uno de los pasajeros que este domingo iba a bordo del Alvia que partió de Madrid y que descarriló tras impactar contra los tres vagones del tren Iryo, que se salieron previamente de la vía.

“Estamos a a la espera de que nos den una respuesta de lo que sea”, dice su cuñada, Yamilei Sevilla, quien señala que la familia no sabe nada de él desde que tuvo lugar el terrible accidente. “Dios quiera que esté vivo por ahí”.

A pocos pasos se encuentra su hermana y esposa de Víctor, Osiris. “Los milagros existen”, apunta con la voz rota, pero manteniendo un brillo de esperanza. “No pierdo la fe de que todavía esté respirando y luchando a que lleguen por él”.

Al igual que ellas, decenas de personas se acercaban este martes hasta el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, punto habilitado por las autoridades para atender a familiares de víctimas del accidente. Allí esperab recibir información sobre aquellas personas que todavía no han aparecido y recibir atención psicológica.

“Yo venía desesperada. En Madrid pagué un taxi para que me trajera hasta aquí y vine a las once de la noche (de este lunes)”, detalla Osiris. “Me costó 614 euros (US$720)”.

Mientras intenta mantener la esperanza en medio de la incertidumbre, Osiris cuenta que ella y Víctor regresaban justo este fin de semana de Nicaragua, de donde ella es original y a donde habían viajado para pasar las fiestas navideñas junto a familiares. El regreso a España fue en vuelos separados: Víctor llegaba antes a Madrid y Osiris al día siguiente, domingo.

La intención era encontrarse de nuevo en Sevilla, donde Víctor llegaría primero en tren y la esperaría. De ahí, seguirían juntos hasta Huelva, donde residen desde hace unos años.

Pero los planes se vieron truncados. La última vez que se vieron fue el sábado, cuando ella lo despidió en el aeropuerto, en Nicaragua. Por delante solo queda la angustia de la espera hasta recibir detalles.

Para facilitar el trabajo a las autoridades, Osiris detalla que este lunes se acercó hasta el Centro Cívico el hijo de Víctor, de 7 años y fruto de un matrimonio anterior, que ofreció una muestra de ADN por si llegara a ser necesario para una posible identificación.

El panorama incierto se sostiene tanto para ellos como para las decenas de familiares de las personas que viajaban en los trenes que protagonizaron el accidente, mientras sigue la búsqueda y se lleva adelante una investigación sobre las causas del siniestro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.