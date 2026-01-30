El Departamento de Justicia publica millones de páginas de documentos en la investigación de Epstein

Por Rashard Rose, CNN

El Departamento de Justicia ha completado la revisión de los registros relacionados con Jeffrey Epstein y publicará los documentos a lo largo del viernes, anunció vicesecretario de Justicia Todd Blanche.

Los documentos que se publicarán hoy incluirán más de 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 vídeos.

La publicación pondrá fin a meses de tensión entre el Departamento de Justicia, jueces federales y algunos legisladores sobre si publicar o no más de un millón de documentos de la investigación sobre el acusado traficante sexual Jeffrey Epstein, y cómo hacerlo.

Sin embargo, no está claro si la publicación de los documentos pondrá fin a la indignación pública que dura un año, proveniente de quienes afirman que el departamento, y la propia Pam Bondi, no cumplieron su promesa de transparencia sobre lo que los investigadores descubrieron en su investigación sobre el presunto tráfico sexual de Epstein.

El Departamento de Justicia ha estado plagado por el caso Epstein desde febrero pasado, cuando Bondi declaró que la largamente rumoreada “lista de clientes” estaba en su escritorio para su revisión. El Departamento de Justicia declaró posteriormente que Bondi se había equivocado al referirse a documentos generales de su caso.

Sin embargo, unos meses después, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando que afirmaba que Epstein se había suicidado, afirmaban que no existían pruebas de una lista de clientes y renegó de las promesas de Bondi de publicar los archivos de la investigación. El memorando provocó indignación bipartidista y finalmente resultó en la aprobación de una nueva ley de transparencia en el Congreso.

Los nuevos lotes de archivos de Epstein que el Departamento de Justicia publicó el viernes comienzan con una nueva página que pregunta si los usuarios tienen 18 años o más.

Blanche, al anunciar la publicación, afirmó que los 2.000 videos y las 180.000 imágenes publicados no provienen en su totalidad de Epstein ni de personas cercanas a él, y señaló que podrían ser de naturaleza explícita.

“Incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron confiscadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó, o que alguien de su entorno no tomó”, declaró Blanche.

Los reporteros de CNN están revisando los documentos en este momento. Mientras esperamos conocer más detalles sobre su contenido, hacemos un repaso de la situación:

Cómo llegamos hasta aquí: el Congreso aprobó una ley en noviembre, con apoyo casi unánime, que otorgaba al Departamento de Justicia hasta el 19 de diciembre de 2025 para publicar todos sus archivos. Epstein, delincuente sexual convicto acusado de abusar de decenas de menores, se suicidó en 2019.

Pocos archivos publicados hasta ahora: a principios de este mes, el Departamento de Justicia informó que había publicado 12.285 documentos, menos del 1 % de sus archivos relacionados con Epstein, y que más de 2 millones de documentos aún están en revisión. Una encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 9 y el 12 de enero reveló que pocos estadounidenses están satisfechos con la cantidad de pruebas publicadas en el caso Epstein, y la mayoría cree que el gobierno está ocultando información intencionadamente.

Sobre los archivos: los archivos se componen de documentos, videos, fotografías y audios que se encuentran en el sistema electrónico principal de gestión de casos del FBI y provienen principalmente de las dos investigaciones del FBI sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcan varias décadas. Un memorando del FBI de julio de 2025 indicaba que el departamento había descubierto “más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas” durante una revisión del material de investigación.

The-CNN-Wire

