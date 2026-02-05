Caen las acciones ante datos débiles del mercado laboral y preocupaciones por la IA

Por John Towfighi, CNN

Las acciones en Estados Unidos bajaron este jueves, prolongando un reciente periodo de volatilidad, mientras Wall Street lidia con la persistente inquietud en torno a la inteligencia artificial y datos económicos mostraron que el mercado laboral se debilitó en los últimos dos meses.

El Dow cayó 637 puntos, o 1,29 %. El S&P 500 retrocedió 1,37 % y el Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, bajó 1,74 %.

El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, se disparó 22 % y superó los 20 puntos, un umbral que señala una volatilidad elevada en los mercados.

El Nasdaq se encaminaba a su peor racha de tres días desde abril, mientras los inversionistas lidian con el potencial de la IA para trastocar la industria del software. Un fondo cotizado en bolsa que sigue al sector del software caía 3 % el jueves y acumula ocho sesiones consecutivas a la baja.

“El detonante de corto plazo fue el lanzamiento del complemento de Anthropic, pero los inversionistas vienen lidiando con el sector del software desde hace varios meses, a medida que la IA reduce la necesidad de programadores y afecta las fuentes de ingresos de varias compañías”, escribió en una nota Mohit Kumar, estratega de Jefferies.

“Actualmente el mercado está en una etapa de disparar primero y preguntar después”, señaló Kumar. “También están surgiendo preocupaciones en torno a las firmas de capital privado y de crédito privado, dada su exposición al sector”.

Mientras el impacto de la IA en el software está en el centro de atención, Wall Street atraviesa la temporada de resultados corporativos y persisten las dudas sobre cuán rentables serán las apuestas de las grandes tecnológicas por el auge de la IA.

Las acciones de Microsoft (MSFT) caían 3,2 % y han retrocedido en cinco de las últimas seis sesiones, luego de que el gigante tecnológico reportara resultados hace una semana.

Las acciones de Alphabet (GOOG) se desplomaron 4,5 % y se encaminaban a su peor jornada desde mayo, después de que la compañía presentara resultados y delineara planes para aumentar el gasto en centros de datos y proyectos vinculados a la IA. El Nasdaq acumula una caída de más de 6% desde su último récord, marcado en octubre.

Las criptomonedas también se vieron afectadas por el ánimo de aversión al riesgo. El bitcoin cayó por debajo de los US$ 67.000 y tocó su nivel más bajo en 15 meses.

El oro, que suele considerarse un refugio en momentos de incertidumbre, cayó 2,3 %. La plata se desplomó 13 %, prolongando un reciente episodio de volatilidad extraordinaria.

Las acciones ampliaron sus pérdidas la mañana del jueves después de que dos informes económicos separados dibujaran un panorama de fragilidad en el mercado laboral. Los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron, lo que hizo bajar los rendimientos.

La encuesta mensual de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) mostró que las vacantes laborales en diciembre cayeron a su nivel más bajo desde 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esos datos económicos más débiles de lo esperado se conocieron tras cifras de Challenger, Gray & Christmas que mostraron que el mes pasado fue el peor enero para anuncios de recortes de empleo desde 2009.

El índice Fear and Greed de CNN se mantenía en zona de “miedo”.

