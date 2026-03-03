EE.UU. anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra grupos criminales designados como terroristas

Por CNN en Español

El Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) informó que este martes fuerzas militares de Ecuador y de Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Donald Trump

En un comunicado, el Comando Sur señaló que las acciones constituyen “un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo” y destacó que ambos países están tomando “medidas decisivas” frente a grupos que, afirmó, han sembrado violencia y corrupción en el hemisferio.

Los Lobos y Los Choneros, dos de los principales grupos criminales de Ecuador, fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de EE.UU. en septiembre de 2025.

El comandante del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, felicitó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su “compromiso inquebrantable” y su “valentía y determinación” en la lucha contra los narcoterroristas.

Por su parte el Ministerio de Defensa de Ecuador dijo en redes sociales este martes que se había iniciado “una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minerpía ilegal”.

“Las Fuerzas Armadas de Ecuador seguiremos combatiendo con firmeza y aliados estratégicos al crimen organizado, por la seguridad de los ecuatorianos y el futuro en paz de nuestras familias”, dijo el Ministerio en X.

Los anuncios se producen un día después de que Noboa se reuniera en el Palacio de Gobierno, en Quito, con Donovan y otras autoridades de Defensa de ambos países para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la seguridad hemisférica.

Según la Presidencia ecuatoriana, en el encuentro se abordaron iniciativas para fortalecer controles, intercambio de información y coordinación operativa en aeropuertos y puertos.

La reunión entre el presidente Noboa y Donovan en Quito refuerza la cooperación bilateral en seguridad en medio del anuncio de Ecuador de una “nueva fase” de operaciones militares y policiales contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, con apoyo de aliados regionales, entre ellos Estados Unidos.

El Gobierno de Noboa ha mantenido un vínculo estrecho con Washington, centrado en la seguridad, mediante acuerdos de cooperación y el interés estadounidense de instalar una base militar en Ecuador para controlar el Pacífico suramericano, iniciativa que fue rechazada en un referéndum en noviembre pasado.

Con información de EFE.