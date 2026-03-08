Colombia elige Congreso y mide fuerzas rumbo a las presidenciales en una jornada clave para el país

Análisis por Fernando Ramos, CNN en Español

En medio de una creciente polarización entre la izquierda y la derecha, este 8 de marzo Colombia vivirá una de las jornadas electorales más determinantes de su historia reciente. Se trata del termómetro que podría definir la gobernabilidad del próximo presidente y la viabilidad de las reformas estructurales y sociales que proponga el nuevo Gobierno, que iniciará el 7 de agosto en reemplazo del mandatario de izquierda Gustavo Petro.

“El Congreso que se define es muy importante porque se puede medir si el primer Gobierno de izquierda en Colombia logra o no las mayorías en el Legislativo. Eso es muy importante o para ser gobierno o para ser oposición”, dice a CNN Pedro Viveros, analista político. “Esa decisión del 8 de marzo significa el comienzo, de verdad, de la campaña presidencial en Colombia. Y uno ahí ya puede empezar a mirar cuál es el sentimiento de los colombianos en todas las regiones. Esa es la verdadera primera gran encuesta”, añade.

Este domingo los colombianos acudirán a las urnas para elegir, de entre 3.231 candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional, 102 senadores y 183 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030.

Petro ha jugado un papel muy activo en esta contienda. El mandatario ha sugerido que no hay las suficientes garantías por parte de las autoridades electorales para estas elecciones, cuestionando el manejo de la plataforma informática de la Registraduría, máxima autoridad electoral en el país.

“Voy a escribir por qué los escrutinios son opacos y vulnerables al fraude en las elecciones. No porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder, sino porque es mi deber como jefe del estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora construida”, afirmó Petro en su cuenta oficial en X el pasado 1 de marzo, al cuestionar la firma encargada del software de las elecciones, la misma que estuvo encargada del proceso en 2022 cuando fue elegido presidente.

Hernán Penagos, registrador nacional, defendió en varios escenarios públicos la transparencia del proceso electoral y afirmó, en conferencia de prensa el 4 de marzo, que los colombianos cuentan con todas las garantías para que su voto sea respetado y los resultados en las urnas reflejen la voluntad colectiva. “Las principales amenazas para la transparencia electoral no se encuentran en el procesamiento tecnológico de los resultados, sino en prácticas ilegales que afectan la libertad del voto. El fraude está en la coacción al elector, en la compra de votos, en la financiación ilegal de campañas y en el uso indebido de recursos públicos en política. Ese es el fraude del que debemos estar pendientes”, sostuvo Penagos.

Para esta jornada electoral 41.387.084 colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación en el país y en el exterior.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) una organización no gubernamental que hace veeduría de las elecciones en Colombia, dijo que no se pueden sembrar mantos de duda sobre el proceso electoral. “Es necesario que todas las entidades, las de control, las electorales y el ejecutivo, trabajen de manera conjunta para poder garantizar un proceso electoral libre y transparente”, declaró Barrios ante medios locales.

Las autoridades ya desplegaron el llamado “Plan democracia” ante las amenazas de los grupos armados ilegales en varias regiones del país que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios. El Ministerio de Defensa desplegó 246.000 uniformados, habrá presencia en todos los puestos de votación. En este momento hay 127 municipios con prioridad en seguridad.

“La clave no es negar la amenaza, la clave es gestionar el riesgo. En el centro integrado de inteligencia electoral se han identificado las zonas en donde debemos nosotros priorizar ese esfuerzo. Y son en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca”, sostuvo ante la cúpula militar y de policía el ministro de la Defensa, general en retiro Pedro Sánchez. Coincidentemente, en esas zonas hay fuerte presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), carteles del narcotráfico y bandas de delincuencia organizada.

Estas elecciones, que también incluyen un tarjetón de consultas interpartidistas para elegir candidatos a la presidencia de la república, transcurren en medio de un ambiente político de polarización y sus resultados podrían ser clave para la elección del reemplazo del presidente Gustavo Petro. Estas consultas funcionarán como una “primaria” que definirá los candidatos únicos de las principales coaliciones de izquierda, centro y derecha, configurando el tablero definitivo para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Los candidatos de la izquierda y la derecha están en los primeros lugares en las encuestas, mientras que el centro busca ganar terreno para llegar con más posibilidades a la contienda presidencial. “Normalmente, el centro en Colombia se ha convertido en una muleta política que utilizan los extremos para ganar votos en la segunda vuelta. Siempre ganan el paso a la segunda vuelta los extremos y después se convierten en centro derecha o centro izquierda. ¿Y cómo lo hacen? Capturando ese centro”, afirma Viveros.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta presidencial, si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los votos, se realizará el 21 de junio.

El 9 de marzo, tras los resultados de las elecciones para congreso y de consultas interpartidistas, Colombia amanecerá con un nuevo mapa político que marcará el rumbo de los próximos cuatro años para el país.

