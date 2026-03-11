EE.UU. sería el responsable del ataque contra una escuela iraní debido a información desactualizada, según fuentes

Por Zachary Cohen, Thomas Bordeaux y Gianluca Mezzofiore, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. bombardearon accidentalmente una escuela primaria iraní, en un ataque que, según los medios estatales, mató al menos a 168 niñas y 14 maestros, probablemente debido a información desactualizada sobre una base naval cercana, según dos fuentes informadas sobre los hallazgos preliminares de una investigación militar en curso.

El ataque del 28 de febrero contra la escuela Shajareh Tayyiba en Minab ocurrió mientras las Fuerzas Armadas de EE.UU. ejecutaban ataques contra una instalación vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según halló la investigación inicial.

El Comando Central de EE.UU. creó coordenadas de objetivo para el ataque utilizando información desactualizada proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, lo que contribuyó al error, dijeron a CNN las fuentes informadas sobre los hallazgos preliminares.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de la Agencia de Inteligencia de Defensa dijo: “El incidente está bajo investigación; remitimos al Pentágono para comentarios adicionales.” Un portavoz del Comando Central de EE.UU. también se negó a comentar sobre los hallazgos preliminares, citando la investigación en curso.

Imágenes satelitales de 2013 mostraron que la escuela y la base del IRGC fueron una vez parte del mismo complejo. Pero imágenes de 2016 revelaron que se había erigido una valla para separar la escuela del resto de la base, y que se había construido una entrada separada a la escuela. En diciembre de 2025, las imágenes mostraron a docenas de personas en el patio de la escuela aparentemente jugando.

The New York Times informó por primera vez detalles de la investigación preliminar, que sigue en curso.

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el miércoles que no estaba al tanto de un informe del New York Times de que una investigación militar en curso había encontrado, al menos preliminarmente, que Estados Unidos era responsable de un ataque mortal a una escuela en el sur de Irán.

“No sé nada de eso”, dijo Trump cuando Kristen Holmes de CNN le preguntó sobre la historia del Times y si aceptaba la responsabilidad.

Los hallazgos iniciales de la investigación plantean preguntas adicionales sobre qué llevó al ataque a la escuela y quién fue el responsable final.

Varias fuentes dijeron a CNN que la investigación preliminar es consistente con lo que se había vuelto cada vez más obvio a medida que nuevas pruebas seguían surgiendo públicamente en los últimos días: los militares de EE.UU. ejecutaron ataque.

Un video geolocalizado por CNN, grabado desde un sitio de construcción cercano y publicado por Mehr News, una agencia de noticias iraní semioficial, muestra una munición que, según los expertos, es consistente con un misil de crucero Tomahawk BGM o UGM-109 estadounidense (TLAM) que impactó una ubicación dentro de la base del IRGC el 28 de febrero. Mientras la cámara se desplaza hacia la derecha, se puede ver una enorme columna de humo desde la dirección de la escuela Shajareh Tayyiba.

Trump afirmó previamente que Irán podría ser el culpable del ataque, aunque cuando se le preguntó por qué nadie en su propia administración parecía apoyar públicamente ese señalamiento, respondió: “Porque simplemente no sé lo suficiente al respecto”.

“Como reconoce el New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso,” dijo a CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo el martes que el ataque será investigado “a fondo”, y agregó que EE.UU. ha “intentado de todas las formas posibles evitar víctimas civiles.”

Acusó a Irán, mientras tanto, de atacar a civiles “indiscriminadamente.”

Los restos de misiles que funcionarios iraníes afirman haber recuperado de los ataques mortales parecían ser de un misil de crucero Tomahawk estadounidense, según halló previamente un análisis de CNN.

Cuatro fotografías de los fragmentos fueron compartidas en Telegram por la emisora estatal de Irán, IRIB, con el pie de foto que decía que eran restos del ataque.

No fue posible confirmar si los fragmentos, fotografiados en una mesa frente al edificio escolar en ruinas, eran del ataque a la escuela, de un ataque a la base naval vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) o de otro lugar.

Sin embargo, parecen ser consistentes con un misil de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, según una revisión de CNN y un análisis de expertos.

El Pentágono clasifica los misiles como municiones guiadas de precisión. Varios edificios en la base parecen haber sido alcanzados por misiles de precisión.

Trump rechazó la sugerencia de que EE.UU. había llevado a cabo el ataque en una conferencia de prensa el lunes, en la que afirmó que Irán también tenía misiles Tomahawk. Los misiles de crucero, producidos por el contratista de defensa estadounidense Raytheon, están en posesión de solo un pequeño grupo de aliados de EE.UU. autorizados a comprarlos. Incluso Israel, uno de los socios más cercanos de Washington, no los posee, y expertos en municiones confirmaron a CNN que Irán tampoco los tiene.

Christian Edwards y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a esta historia.

