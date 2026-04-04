Una mujer tomó sol en el balcón del Palacio Presidencial en México: la intriga que incomodó a Sheinbaum

Análisis por Mario González, CNN en Español

Un poco de sol bañando las piernas de una mujer vestida de negro en una agradable tarde en la Ciudad de México. La imagen parece inofensiva, cotidiana, pero ha desatado un gran debate sobre el manejo de la información gubernamental.

La mujer en cuestión se encontraba en un balcón de Palacio Nacional en una soleada tarde de marzo, a la vista de todos los visitantes al Zócalo de la capital mexicana. Es una imagen poco común que a partir del jueves 19 de marzo comenzó a circular en redes sociales, en donde los usuarios se preguntaban quién era la misteriosa mujer y quién había autorizado su presencia en ese lugar para tomar el sol en tan distinguido balcón, como a ninguna otra persona se le había visto.

Entre las tantas preguntas había conjeturas de todo tipo: ¿era una funcionaria? ¿Alguna osada visitante? ¿Una turista? ¿Alguna familiar de la presidenta? Incluso se habló de que podría ser su propia madre, la científica Annie Pardo Cemo.

El tema siguió dando mucho de qué hablar principalmente en las redes sociales donde llegó a ser tendencia. Y fue entonces que el Gobierno Federal a través de sus organismos de información, desmintieron tajantemente que eso haya sucedido.

A través de la plataforma del Gobierno, llamada “Infodemia”, en su cuenta de X (@InfodemiaMex), se publicó el mismo 19 de marzo: “Es falso que una mujer tomó el sol en Palacio Nacional. El video que circula en rede sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección de uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”.

Una publicación similar, con más detalles, se puso en la misma plataforma el domingo 22 de marzo. Parecía que había poco que agregar por la contundencia del mensaje y de la supuesta investigación, pero la polémica subía de tono porque había muchos testimonios que sostenían haber visto a la misteriosa mujer, no en las redes sociales, sino presencialmente. Por supuesto, líderes de la oposición, a la caza de estos momentos para generar presión, aprovecharon el momento para exigir una respuesta.

Para el lunes 24 el tema llegó a la presidenta. A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la mandataria minimizó el tema y solo agregó que su movimiento ha sido sujeto de todo tipo de cuestionamientos injustos por parte de la oposición, y recordó capítulos polémicos de administraciones pasadas, de la historia reciente y remota. “¿Y qué dice el PRI en el 68? ¿Qué dice de la guerra contra el narco? ¿qué dice de las represiones de Zedillo?”, mencionó, entre otras referencias. Pero evitó contestar si la imagen era real y menos de quién se trataba.

Parecía que el tema quedaría en el archivo pero este martes 30 de marzo el tema volvió a salir en la conferencia de la presidenta, quien dio un giro a las cosas: primero reconoció que la imagen era real, que la mujer existe, que no fue creada con IA y que ya fue sancionada dicha conducta. Se trata de una funcionaria de la secretaría de Hacienda.

Sheinbaum aclaró que no es una práctica prohibida, no hay una ley o reglamento que prohíba a alguien tomar el sol en los balcones de Palacio, dijo, pero que por respeto al histórico recinto se aplicó una sanción administrativa.

En México el verbo “balconear” se utiliza cuando alguien revela asuntos privados que dejan al descubierto a otra persona. Bueno, pues al parecer eso hizo la presidenta con Infodemia.

Y los órganos de información del Gobierno de México actuaron en consecuencia. Una vez exhibidos por la presidenta, ya sea por su falta de rigor en la supuesta investigación o por el afán de encubrir el hecho, tuvieron que recular con la siguiente rectificación: “El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @InfodemiaMex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional. La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón @InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”.

Fin del comunicado.

El tema puede ser menor o, mejor dicho, pudo ser menor, pero no lo es porque llega en un momento en el que el Gobierno es cuestionado por intentar distorsionar la realidad o bien ocultarla, mientras fustiga a quienes, en su punto de vista, afectan la imagen del país con información falsa.

Como ejemplo está el derrame de crudo en costas del Golfo de México, que en un inicio fue minimizado y calificado como un pequeño escurrimiento de combustible en el que la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) no tuvo ninguna responsabilidad. Semanas después, tras denuncias de habitantes de tres estados costeros y de organizaciones ambientalistas, corroborar que se trata de un problema serio que requirió de la conformación de un grupo interdisciplinario del Gobierno Federal, ordenado por la presidenta Sheinbaum, para investigar las causas y las consecuencias del derrame que, por ciento, sigue en investigación sin saberse a plenitud quién fue el responsable y de qué tamaño es la afectación.

Otras críticas están centradas hoy en el uso de los mecanismos de información y propaganda gubernamental instaurados desde el anterior Gobierno y que han sido utilizados para desmentir las llamadas “fake news” que afectan al gobierno y en su propio criterio la imagen del país, como el caso de Infodemia.

A lo largo de los últimos años estos instrumentos han sido una pieza importante en la estrategia de comunicación del gobierno para aclarar y desmentir publicaciones con intenciones políticas, pero su trabajo se ha centrado en periodistas y personajes considerados opositores. El alcance de estos instrumentos no queda en las redes sociales, las trasciende por mucho a través de las conferencias matutinas de la presidencia y de los medios públicos de radio y televisión.

El gran problema de esto, que pudiera considerarse como una estrategia certera para frenar mentiras en una era de IA donde todo se hace exponencial, es su uso político con presupuestos públicos.

Finalmente hay que decir que si se trató de ocultar algo desacreditando la veracidad de la información, pues se obtuvo el peor de los resultados: ¿por qué se quiso ocultar la identidad de la persona en el balcón? ¿La presidenta sabía que las imágenes eran reales? ¿Ella ordenó que se ocultara la información?

Y por supuesto lo peor para el Gobierno fue dar motivos a la oposición para subirse a un tema que pudo ser tratado de una forma muy distinta y quedar en la anécdota de una mujer tomando el sol en un balcón del palacio.

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