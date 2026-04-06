Trump duda sobre el estrecho de Ormuz, es más importante de lo que él mismo reconoce

Análisis por David Goldman, CNN

“Estados Unidos casi no importa petróleo a través del estrecho de Ormuz y no va a recibir nada en el futuro. No lo necesitamos. No lo hemos necesitado y no lo necesitamos”.

Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump el miércoles pasado durante su discurso en horario estelar desde la Casa Blanca.

“¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o van a vivir en el infierno! ¡YA VERÁN!”

Eso fue lo que publicó Trump el domingo en Truth Social.

¿Qué cambió?

Bueno, el precio del petróleo, entre otras cosas.

El petróleo estadounidense se disparó más de un 11 % el jueves, el día después de su discurso, para cerrar por encima de los US$ 111 por barril: su precio más alto en cuatro años y una de las mayores subidas en un solo día de la historia. El crudo West Texas se había negociado alrededor de los US$ 100 por barril justo antes del discurso de Trump y por debajo de los US$ 70 por barril antes de que comenzara la guerra.

Trump tiene razón en que Estados Unidos depende muy poco del petróleo de Medio Oriente que se transporta a través del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima por la que normalmente transita el 20 % del petróleo mundial. Estados Unidos obtiene solo alrededor de medio millón de los 20 millones de barriles de crudo que consume cada día a través del estrecho: una cantidad muy baja que podría sustituir con petróleo de otros lugares.

Pero la última amenaza de Trump, cargada de palabrotas, subraya la cruda realidad: la salud de la economía estadounidense depende del estrecho de Ormuz mucho más de lo que el presidente ha admitido.

Estados Unidos ha hecho un trabajo notable durante la última década y media al reconfigurar su industria energética, gracias a la llegada del fracking hidráulico y la perforación horizontal, particularmente en la cuenca Pérmica de Texas. Estados Unidos ahora produce alrededor de 22 millones de barriles de petróleo al día, el doble de la producción del número 2, Arabia Saudita, y ligeramente más crudo del que Estados Unidos consume cada día.

Estados Unidos es energéticamente independiente. Más o menos.

Estados Unidos todavía importa más de 6 millones de barriles de crudo al día, alrededor de un tercio de lo que consume. También exporta alrededor de 4 millones de barriles de petróleo cada día.

Eso se debe a que no todo el petróleo es igual: Estados Unidos produce crudo ligero y dulce, que es excelente para fabricar gasolina, pero malo para el combustible de calefacción, el asfalto y el diésel, entre otros destilados más pesados. Por eso, Estados Unidos necesita importar petróleo de lugares que producen crudo pesado y agrio, incluidos Venezuela y Medio Oriente.

Además, el mercado petrolero es global. Cuando la oferta disminuye en una región, afecta a todas las demás. Durante estrecheces de oferta como esta, los importadores de petróleo compiten por cualquier barril disponible, lo que eleva el precio para quien más los quiera o los necesite, señaló Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners.

Así que Estados Unidos ha estado y probablemente seguirá estando bien abastecido de petróleo durante la guerra con Irán. Ese no es el gran problema. La preocupación es que Estados Unidos no está aislado del shock de precios del mercado petrolero global.

Los altos precios de la energía son una consecuencia evidente de la guerra de Estados Unidos y del cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Los precios del crudo se mantuvieron altos el lunes después de la amenaza de Trump de destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Y los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido a un promedio de US$ 4,11 por galón.

Esos altos precios del crudo y de la gasolina ya están pasando factura a la economía estadounidense. Muchos estadounidenses de ingresos medios y bajos, que ya estaban cansados de los altos precios, están lidiando con el costo elevado en las gasolineras, y algunas pequeñas empresas que no pueden subir más sus precios están tomando decisiones difíciles sobre el personal.

La mayor preocupación llegará si los precios altos destruyen la demanda de gasolina y petróleo. Los precios podrían bajar como resultado, pero si el petróleo y la gasolina son demasiado caros para que los estadounidenses puedan permitirse llenar el tanque de sus autos y viajar en avión, eso podría crear problemas importantes para la economía.

No es fácil derribar una economía de US$ 30 billones. Aunque ocho de las últimas nueve recesiones estuvieron precedidas por un shock del precio del petróleo, la guerra apenas tiene poco más de cinco semanas, y puede que necesite prolongarse durante varios meses más para infligir un daño de nivel recesivo a la economía estadounidense.

Los analistas de Wall Street estiman que cada aumento de US$ 10 en un barril de petróleo recorta entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, la medida más amplia de la economía de Estados Unidos. Así que el aumento actual de US$ 40 en el petróleo podría restar alrededor de un punto porcentual al PIB: no es poca cosa, pero no lo suficiente como para causar un golpe serio.

Pero eso podría empeorar mucho y rápidamente si los precios suben con fuerza. Y el petróleo no es el único factor: todo lo que se transporta en camión se encarecerá porque los precios del diésel se están disparando. Y varias otras importaciones que pasan por el estrecho, incluidos el aluminio, el helio y los fertilizantes, entre otros bienes, elevarán los precios de los materiales de construcción, los microchips y los alimentos.

Se espera que la inflación anual al consumidor de marzo se dispare hasta alrededor del 3,5 %, borrando por completo el aumento promedio del salario del año pasado para los trabajadores estadounidenses.

“La economía de Estados Unidos puede absorber durante un período de tiempo el shock provocado por un petróleo por encima de los US$ 100 por barril”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US. “Ahora, si eso se convierte en US$ 150 por barril o US$ 200 por barril, eso es otra cosa”.

Eso podría ser un factor importante en la renovada alarma de Trump sobre el estrecho de Ormuz.

Trump ha dicho una cosa y la contraria sobre el estrecho desde el inicio de la guerra. Su administración ha prometido escoltas navales para que los petroleros naveguen por el estrecho y ha garantizado seguros para los barcos que perdieron su cobertura de aseguradoras marítimas.

También ha dicho que los petroleros deberían mostrar valentía y navegar por la vía marítima, y que los países que dependen más del petróleo de Medio Oriente deberían ayudar a reabrir el estrecho por su cuenta.

“¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, publicó Trump el martes en Truth Social.

La retórica cambiante de Trump de un día para otro ha hecho que los precios del petróleo suban o bajen, pero el petróleo ha aumentado en general a medida que queda más claro que Irán tiene la sartén por el mango en el estrecho, y que la salida de Estados Unidos de la guerra quizá no reabra la crucial vía marítima al tráfico de petroleros.

Los operadores se preocuparon a finales de la semana pasada de que Trump no haya presentado una estrategia de salida de la guerra de Estados Unidos con Irán, y temían que sus amenazas de escalada pudieran causar más daños al suministro de crudo.

Irán, por su parte, ha dicho que cobraría peajes por el paso seguro a través del estrecho, una tarifa que muchos países del Golfo probablemente se negarán a pagar. Incluso un estrecho parcialmente abierto dejaría al mundo con un déficit de entre 4,4 millones y 8 millones de barriles diarios, según Anthony Yuen, estratega global de energía de Citi.

Trump fijó como plazo el martes a las 8 p.m. hora de Miami para que Irán reabra el estrecho. No está claro cuál será la respuesta de Irán. Ni cómo —o si— Estados Unidos podría persuadir a Irán para que lo reabra.

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