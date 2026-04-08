El presunto asesino en serie de Gilgo Beach se declara culpable de haber estrangulado a 8 mujeres

Por Eric Levenson, CNN

Rex Heuermann, el presunto asesino en serie de Gilgo Beach, admitió este miércoles haber estrangulado a ocho mujeres y haber arrojado sus restos en Long Island, Nueva York, a lo largo de tres décadas.

En una audiencia judicial celebrada el miércoles, Heuermann habló con calma sobre la muerte de las mujeres, y confirmó que descuartizó a algunas de las víctimas y ató a otras por la cabeza y las piernas.

La sentencia de Heuermann está programada para el 17 de junio.

Heuermann, un arquitecto, de 62 años, residente en Massapequa, se encuentra bajo custodia desde julio de 2023.

Según una fuente cercana al caso, no se llegó a ningún acuerdo con la Fiscalía del Condado de Suffolk a cambio de esta declaración de culpabilidad.

Los cargos conllevan una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio estaba programado para septiembre.

El abogado de Heuermann, Michael J. Brown, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

La declaración de culpabilidad representa el final de un caso que se remonta a 1993 y que los investigadores tardaron décadas en resolver, lo que frustró a las familias de las víctimas, que sintieron que la investigación no se tomó en serio.

El caso comenzó formalmente en 2010 con la desaparición de Shannan Gilbert, de 23 años. La búsqueda de su paradero condujo al descubrimiento de al menos 10 conjuntos de restos humanos, principalmente de jóvenes trabajadoras sexuales, a lo largo de Ocean Parkway y dio inicio a la búsqueda de un presunto asesino en serie.

Sin embargo, la investigación quedó estancada durante más de una década. Mientras tanto, las muertes de Gilgo Beach fueron objeto de un aclamado libro basado en hechos reales, una película de Netflix y documentales sobre crímenes reales.

En 2022, el condado de Suffolk puso en marcha un grupo de trabajo interinstitucional para reexaminar los homicidios y pronto reunió pruebas contra Heuermann utilizando ADN, cabellos, registros telefónicos y testimonios de testigos, según consta en los registros judiciales.

Heuermann fue arrestado en julio de 2023 y fue acusado de las muertes de tres de las víctimas de las “Cuatro de Gilgo”, y desde entonces los fiscales lo han acusado de cuatro homicidios más en incidentes que se remontan a 1993.

En total, se le acusa de haber matado a siete personas: Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack y Sandra Costilla.

Para las familias de las víctimas, una declaración de culpabilidad sería un alivio después de años de espera de justicia, dijo Robert Kolker, autor de “Lost Girls”, el libro, de 2013, que realata los asesinatos.

“La clave de ‘Lost Girls’ era que el asesino elegía a sus víctimas porque pensaba que nadie las echaría de menos. Y la tragedia es que durante muchos años tuvo razón”, declaró Kolker a CNN.

“Lo que demuestra este nuevo interés en torno al caso, el arresto y la posible declaración de culpabilidad es que quizás esto esté cambiando. Ahora, comprendemos la humanidad de las víctimas en casos como este de una manera que no lo hacíamos hace años”.

Durante casi dos décadas, varias mujeres de veintitantos años que, según la Policía, trabajaban como acompañantes o trabajadoras sexuales, desaparecieron en Long Island.

Los restos de Sandra Costilla fueron hallados en North Sea, en 1993. Restos parciales de Valerie Mack, una madre de Filadelfia, de 24 años, que trabajaba como acompañante, fueron encontrados en Manorville, en noviembre de 2000, y se descubrieron más restos en 2011, según la Policía. Los restos de Jessica Taylor fueron descubiertos en Manorville, en 2003, y se encontraron más a lo largo de Ocean Parkway, en Gilgo Beach, en 2011, según la Policía.

Maureen Brainard-Barnes tenía 25 años cuando fue vista por última vez, el 9 de julio de 2007. Melissa Barthelemy, una trabajadora sexual, de 24 años, fue vista por última vez el 12 de julio de 2009, en el Bronx, según la Policía del Condado de Suffolk. Megan Waterman tenía 22 años y trabajaba como trabajadora sexual cuando fue vista por última vez, el 6 de junio de 2010, según la Policía. Amber Lynn Costello tenía 27 años y vivía en Long Island cuando fue vista por última vez, el 2 de septiembre de 2010.

En mayo de 2010, Shannan Gilbert desapareció en la comunidad de Oak Beach tras visitar a un cliente, y su madre inició una incansable lucha para presionar a la Policía a que la buscara y se tomara su caso en serio.

En diciembre de ese año, la Policía descubrió los restos de Barthelemy entre unos arbustos en una franja aislada de terreno costero en Gilgo Beach. Dos días después, los investigadores hallaron los restos de Brainard-Barnes, Waterman y Costello esparcidos a lo largo de un tramo de ochocientos metros en Gilgo Beach. Juntas, se las conoció como las “Cuatro de Gilgo”.

“Fueron enterradas de forma similar, en un lugar similar y de una manera similar”, declaró el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, en 2023. “Todas las mujeres eran menuditas. Todas se dedicaban a lo mismo. Todas se anunciaban de la misma manera. Inmediatamente se observaron similitudes en las escenas del crimen”.

Las cuatro mujeres, cuyos restos fueron encontrados envueltos en arpillera de camuflaje, trabajaban como acompañantes y se anunciaban en Craigslist. Fueron vistas por última vez entre julio de 2007 y septiembre de 2010, según informaron las autoridades.

Durante el año siguiente, se encontraron siete cuerpos más en las cercanías. Los restos de Gilbert fueron hallados en Oak Beach, en diciembre de 2011, y las autoridades declararon posteriormente que creían que su muerte pudo haber sido accidental y no estar relacionada con los asesinatos de Gilgo Beach.

En febrero de 2022, el entonces comisionado de Policía del Condado de Suffolk, Rodney Harrison, formó un grupo de trabajo interinstitucional para investigar las muertes de Gilgo Beach. El grupo de trabajo incluyó al Departamento de Policía del Condado de Suffolk, la Oficina del Sheriff del Condado de Suffolk, la Policía Estatal de Nueva York y el FBI.

Según Tierney, Heuermann fue mencionado por primera vez como posible sospechoso al mes siguiente.

Según los fiscales, los investigadores centraron su atención en Heuermann tras examinar los registros de las torres de telefonía móvil, la descripción física del sospechoso, una camioneta verde, los registros de facturación de tarjetas de crédito y los registros informáticos.

Las fuerzas del orden llegaron a una casa el viernes 14 de julio de 2023, luego de que, según fuentes, un sospechoso fuera detenido en relación con una serie de homicidios sin resolver en Long Island, Nueva York.

También recuperaron un cabello masculino de la arpillera que envolvía los restos de las víctimas. Según los fiscales, los investigadores obtuvieron una muestra del ADN de Heuermann de restos de corteza de pizza y la relacionaron con el ADN hallado en la víctima.

Heuermann fue acusado en julio de 2023 de las muertes de Barthelemy, Waterman y Costello, y permaneció detenido sin derecho a fianza. Posteriormente, en enero de 2024, fue acusado del homicdio de Brainard-Barnes; en junio de 2024, de los homicidios de Taylor y Costilla; y en diciembre de 2024, del homicifdio de Mack.

En una audiencia judicial celebrada el 6 de junio de 2024, los fiscales declararon que los investigadores encontraron contenido perturbador en los dispositivos de Heuermann, incluido un documento de planificación que detallaba una estrategia para futuros homicidios.

En septiembre pasado, el juez Timothy Mazzei del condado de Suffolk dictaminó que las pruebas obtenidas mediante tecnología de ADN de vanguardia serían admisibles en su juicio. La Fiscalía había afirmado que dichas pruebas vinculaban a Heuermann con las muertes, mientras que su defensa había cuestionado la precisión de la tecnología.

El fin de su caso penal no necesariamente significará el fin de los problemas legales de Heuermann. Este lunes, Benjamin Torres, hijo de Valerie Mack, presentó una demanda contra Heuermann y su familia, en la que lo acusa a él de homicidio culposo y a su esposa e hija de complicidad en la matanza.

El abogado de Heuermann no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la demanda, al igual que Robert Macedonio, abogado de la esposa de Heuermann, Asa Ellerup, y de su hija, Victoria Heuermann.

En declaraciones a la prensa este martes, Macedonio recalcó que sus clientes no estaban involucrados en los presuntos delitos de Rex Heuermann.

“Quiero dejar esto bien claro: la señora Ellerup y Victoria Heuermann no tenían conocimiento, ni participación, ni conexión alguna con estos horribles crímenes. Ninguna”, dijo, y añadió que Victoria Heuermann tenía tres años en el momento de la muerte de Valerie Mack.

“El individuo responsable actuó solo”, dijo Macedonio.

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Con información de Brynn Gingras y Kelly McCleary, de CNN.