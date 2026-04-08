Un pedazo de la Torre Eiffel de Francia está ahora a la venta. Necesitarás mucho dinero

Por Lianne Kolirin

Visitar la Torre Eiffel puede ser una experiencia concurrida (unos 7 millones de personas la visitan cada año), pero ahora puedes disfrutar de una parte de este majestuoso monumento francés en tu propia casa.

Un fragmento de la escalera original de este emblemático edificio parisino saldrá a subasta en la capital francesa el próximo mes.

Sin embargo, hay un par de inconvenientes: los postores necesitarán mucho dinero para comprarlo y techos altos para almacenarlo.

La sección número 1 de la escalera de caracol original conectaba el segundo y el tercer piso de la torre cuando se inauguró en 1889. Fabricada en acero y chapa metálica remachada, consta de 14 escalones que descansan sobre una base en forma de cruz y mide 2,75 metros de alto (9 pies) y 1,75 metros (5,7 pies) de diámetro.

Alrededor de 300 millones de personas han visitado este monumento francés de fama mundial desde su inauguración durante la Exposición Universal, una feria que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa.

Un ciclista bate el récord al subir a la Torre Eiffel.

Durante casi un siglo, esos visitantes habrían subido a la cima por estas escaleras, pero en 1983 el monumento fue sometido a una importante renovación y algunas secciones de la escalera fueron desmanteladas y reemplazadas por ascensores.

El 21 de mayo, esta parte de la histórica escalera será subastada por el departamento Art Déco de Artcurial en París.

Según la información publicada en el sitio web de Artcurial, se espera que alcance un precio de entre €120.000 (US$ 140.000) y €150.000 (US$ 175.000). Si bien no se ha revelado la identidad del vendedor, la casa de subastas indicó que esta pieza ha permanecido en la misma colección privada durante más de 40 años, desde que fue desmantelada en 1983.

Artcurial

“Nunca ha estado al aire libre y se sometió a una restauración completa para la venta”, declaró Sabrina Dolla, directora asociada de Artcurial, a CNN en un correo electrónico.

Según Artcurial, esta venta representa una oportunidad única para adquirir una pieza de este monumento histórico.

Dolla describió la sección de la escalera como “más que un simple pedazo de historia”, y agregó: “Es una experiencia inmersiva, un viaje estático a través del tiempo y el espacio. Imagínese en 1889 en esta escalera, situada entre 113 y 276 metros de altura, sin barreras de seguridad, pero con una vista panorámica de 360 ​​grados de París”.

En 1983 se vendieron 20 secciones de la escalera, y la mayoría de ellas siguen en posesión de sus compradores originales.

En Francia, se pueden encontrar secciones en dos museos parisinos: el Musée d’Orsay y la Cité des Sciences. También hay una sección en el este de Francia, en el Musée de l’Histoire du Fer.

Más lejos, algunos de los escalones también se exhiben en los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi, Japón, y otro cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Artcurial ya ha vendido anteriormente secciones que han despertado gran interés entre los postores. La más valiosa resultó ser la sección 13, que se vendió por €523.800 (unos 612.000 $) en 2016.

Sobre esa venta récord, Dolla comentó: “Estaba en buen estado (como la que presentamos) y, sobre todo, porque un nuevo coleccionista chino la quería a cualquier precio. En definitiva, es cuestión de circunstancias y oportunidades”.

Francesca Street, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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