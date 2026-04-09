Aumenta la tensión entre Colombia y Ecuador, que sube al 100 % los aranceles en medio de conflicto fronterizo

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Ecuador y Colombia están viviendo uno de los momentos más complejos en sus relaciones diplomáticas y desde hace varias semanas sus diferencias sobre el control de la seguridad en la frontera entre los dos países han subido de tono sin una posibilidad cercana de reconciliación.

El miércoles la Cancillería de Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia y presentó una enérgica nota de protesta en contra del país vecino luego de que el presidente Gustavo Petro nuevamente calificó en redes sociales como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas, que cumple dos sentencias por corrupción en una cárcel ecuatoriana —Glas ha rechazado las acusaciones. Petro acusó al Gobierno de Noboa de “delito de lesa humanidad” al referirse a un eventual deterioro de la salud de Glas dentro de prisión.

“El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, ademas de enfrentar procesos por peculado (…) Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”, precisó el Estado ecuatoriano en su nota diplomática.

En esa misma línea, el presidente Daniel Noboa cuestionó a Petro acusándolo en X de “vender el cuento de los presos políticos” y le recordó los delitos por los cuáles fue sentenciado Glas en su país.

Así, la declaración de Petro a través de sus redes sociales elevó las tensiones y fracturó aún más la resquebrajada relación con Ecuador que desde marzo de este año impuso aranceles del 50 % a los productos importados desde Colombia argumentando que el Estado colombiano no ha colaborado eficazmente en el control del crimen organizado en la frontera.

En reciprocidad, Colombia estableció una medida arancelaria similar. Esta disputa se ventila en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que ha llamado insistentemente al diálogo entre los dos países para resolver sus diferencias.

Pero no quedó ahí. Este jueves, Ecuador subió el arancel al 100 % tras, según dijo, “constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

Petro reaccionó poco después y dijo que se trataba de una “monstruosidad” que significaba el fin de la CAN y dijo que pediría el ingreso de Colombia al Mercosur. “Nada hacemos ya allí (en la CAN)”, dijo en X.

Edwin Palma Egea, ministro de Energía de Colombia, señaló a su vez que la medida era una “clara agresión” que ocurría “en medio de una coyuntura energética compleja”.

Mientras que la canciller Yolanda Villavicencio aseguró que Colombia ya estaba “solicitando la entrada en Mercosur”, el mercado común de países sudamericanos compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Este año Colombia celebra elecciones presidenciales y Petro dejará el gobierno en agosto, porque lo que no queda claro, sin embargo, hasta dónde podrá avanzar el Gobierno con esta medida.

Mientras tanto, sectores productivos de Colombia y Ecuador han mostrado su preocupación por el impacto de los aranceles en ciertos sectores comerciales y han hecho varios llamados a los gobiernos para que puedan encontrar una salida oportuna que permita recuperar la dinámica comercial entre dos socios tan cercanos.

Pero mientras lo diplomático y lo comercial no encuentran una salida y los presidentes se enfrentan en el terreno de las redes sociales, la tensión crece en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia donde los grupos armados y las disidencias guerrilleras encuentran el escenario perfecto para promover sus actividades ilícitas.

La especialista en política internacional y docente en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Carla Álvarez, dijo a CNN que lastimosamente la imposición de aranceles y el agravamiento de las tensiones entre Ecuador y Colombia, lejos de contrarrestar la actividad criminal en la frontera, está promoviendo el comercio ilícito y el contrabando en ambos países.

“El ecosistema criminal se fortalece y aumentan las actividades logísticas para todo tipo de comercio formal e ilegal. Las organizaciones delictivas tienen más motivaciones para mover la mercancía de un lado a otro, transportar mercaderías ilícitas, controlar pasos, reclutar a transportistas, buscar a nuevos intermediarios locales, promover el comercio ilegal, las extorsiones y fortalecer el contrabando”, afirma Álvarez.

Agrega que los grupos criminales entienden la dinámica y son capaces de evadir la ley si se lo proponen. “Tenemos el escenario propicio para que la criminalidad florezca. Hay patrones comunes pues cuando hay tensiones los flujos de comercio legal pasan al ilegal.

La población paga el precio más alto de la inseguridad”, insiste.

La fundación internacional y centro de investigación sobre seguridad, Insight Crime, sostiene que la región fronteriza entre Ecuador y Colombia es uno de los corredores de tránsito de cocaína más importantes del mundo, desde donde los traficantes trasladan la droga a los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (donde se encuentran algunos de los campos de coca más productivos del país) hasta las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. “Desde allí, las redes exportan las drogas en lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques de carga hacia mercados de América del Norte, Europa y otros lugares”, afirma Insight Crime.

Por eso la experta Álvarez sostiene que en un momento de deterioro progresivo de las relaciones entre los dos países no es aconsejable generar una “sobre reacción” ante provocaciones políticas que le pueden costar caro a cada país.

“No se niega que son molestas las declaraciones de Gustavo Petro, sus declaraciones molestan a más de un país. Pero no se debe permitir el debilitamiento de las relaciones diplomáticas. No se debe sobredimensionar. La sabiduría de los gobernantes debería primar y entender que la sobre reacción de las relaciones diplomáticas no necesariamente tiene resultados positivos”, enfatiza Álvarez.

A eso se suma que mientras más desgaste existe en la relación bilateral, menos probabilidades hay de que fluya de forma efectiva la comunicación, la coordinación y la cooperación en materia de seguridad. “Ponernos a distribuir culpas sobre problemas históricos, no se resuelve señalando con el dedo. Eso no facilita la coordinación de actividades conjuntas, nosotros podemos empeorar la situación con facilidad aún cuando se hayan tomado medidas supuestamente en pro de mejorarla”, agrega.

En eso concuerda el analista político colombiano Carlos Andrés Arias, quien insiste en que Petro comete constantes errores en el manejo de los asuntos diplomáticos usando las redes sociales y cree que los gobiernos no deberían caer en el terreno de la provocación excesiva que pone en riesgo la estabilidad y el funcionamiento normal de ciertos sectores.

“Este tipo de mensajes buscan generar crisis y Noboa no puede caer en este ejercicio mediático, porque él es un jefe de Estado y debe velar por cosas mucho más importantes y relevantes que por una persona que básicamente busca crear cortinas de humo para fortalecer la campaña electoral de su heredero”, dijo Arias a radio FM Mundo, afiliada de CNN.

Arias considera que Petro no está en sintonía con su propia Cancillería y que en medio de un año electoral en Colombia la opción de generar constantes cortinas de humo en materia de política exterior pretende desviar la atención de los temas internos de su país.

Hace pocos días, la Cancillería de Colombia dio por superada la controversia por la caída de una bomba sin detonar en la frontera con Ecuador por considerar que no se trataba de un bombardeo por parte de Ecuador a Colombia, como había asegurado el propio presidente Petro.

Una comisión técnica de los dos países que viajó a la zona de Putumayo concluyó que existía una alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y que tras rebotar cayó en territorio colombiano sin causar afectaciones o bienes, dijo Petro en X.

Pese a ello, las relaciones colombo-ecuatorianas siguen resquebrajadas mientras Ecuador busca seguir alineado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Desde inicios de marzo el Comando Sur de EE.UU. y las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron sobre el lanzamiento de una nueva campaña de cooperación y apoyo en operaciones militares que permitan recibir asesoría, asistencia técnica y soporte tecnológico de personal militar estadounidense para atacar puntos de narcotráfico y minería ilegal.

Esta cooperación es viable a través de los acuerdos firmados con Estados Unidos durante el gobierno de Guillermo Lasso en 2023 y ratificados en 2024 por Daniel Noboa para el despliegue de operaciones conjuntas contra el crimen transnacional, y que establece parámetros para la permanencia temporal de tropas estadounidenses en territorio nacional.

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