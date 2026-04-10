El voto de los peruanos será decisivo no solo para su país, sino para América Latina. Estas son las razones

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

Perú, al igual que otros países en América Latina, va a elegir a un nuevo gobernante este 2026. El país irá a votar en medio de la turbulencia política iniciada hace una década y que ya lleva ocho presidentes, una crisis que ha acelerado el desencanto por los partidos políticos y normalizado los cambios presidenciales.

Los peruanos vieron iniciar gobiernos que no terminaron y al Congreso cambiar mandatarios y decidir el destino del país. Así, Perú llega a una elección fragmentada y dispersa, con 35 candidatos a la presidencia. Más allá de esta crisis de representación, ¿qué importancia tienen estas elecciones en el contexto regional?

No solo Perú tendrá elecciones este año en América Latina. Ya tuvieron lugar las de Costa Rica en febrero y luego vendrán las de Colombia y Brasil. Lo que ocurra en estos países volverá a dibujar el mapa regional y sus colores políticos. El ciclo electoral coincide con el nuevo interés del de Estados Unidos.

Para Farid Kahhat, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Gobierno por la Universidad de Texas (Austin), las “elecciones más importantes este año” son las de Brasil y Colombia “desde la perspectiva norteamericana”. El presidente Trump “está intentando conseguir que se elijan gobiernos aliados al suyo en la región. Entonces, Perú es un país más, dentro de esa línea”.

Kahhat considera que al Gobierno de EE.UU. Podría serle útil contar con “alguien como Rafael López Aliaga, que ha pretendido presentarse como el aliado de Trump en Perú, o el candidato incluso de Trump en Perú”.

Si bien Perú “no es un actor clave por sí mismo”, para Kahhat “adquiere importancia por razones que trascienden el caso peruano”. Una de ellas es el conflicto geopolítico entre EEUU y China. El país asiático se ha convertido en el primer socio comercial de Perú, desplazando a EE.UU. Y, además, Perú se ubica entre los países que mayor Inversión Extranjera Directa recibe desde China en Sudamérica. Según el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacifico de la Universidad del Pacifico, entre 2000 y 2022 la inversión china acumulada en Perú superó los US$ 38.000 millones.

El académico sostiene que aunque no es el único vínculo con China, el punto más importante es el puerto de Chancay, por la presunción estadounidense de que podría tener un uso dual, es decir, ser utilizado tanto para fines comerciales como militares. “Entonces eso pone a Perú en medio del conflicto” entre ambos países.

De hecho, un reciente intercambio de opiniones entre Estados Unidos y China sobre el puerto peruano de Chancay deja varias preguntas sobre el papel que podría adquirir Perú en el conflicto geopolítico entre ambas potencias. La megaterminal fue inaugurada en noviembre de 2024, por el presidente de China, Xi Jinping, y es operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú. La inversión mayoritaria proviene de China.

En febrero, el Gobierno de Estados Unidos dijo estar “preocupado” por la posibilidad de que el Gobierno de Perú pierda facultades para supervisar el puerto de Chancay, a lo que China respondió que expresaba su “oposición y fuerte insatisfacción con la flagrante fabricación de rumores” por parte de Estados Unidos.

Además del puerto de Chancay, existen varias inversiones importantes de China en Perú. Según el libro “De Marcona a Chancay: la presencia económica y empresarial china en el Perú, 1992-2023”, un estudio de la Universidad del Pacífico elaborado por Cynthia Sanborn, Amanda Pareja y Diego Quispe, Perú ha sido el país más atractivo en América Latina para las inversiones chinas en minería metálica y ha recibido el 54% del total invertido por el país asiático en este sector. “Las empresas chinas generan alrededor del 25 % de la producción de cobre del país, casi el 100 % del hierro y una porción significativa de los hidrocarburos”, detalla la publicación.

El sector eléctrico también ha sido atractivo para China. La distribución de electricidad en Lima Metropolitana está controlada por dos empresas de capitales chinos.

“Las inversiones chinas en ultramar, tienden a orientarse dentro de la lógica del proyecto la Franja y la Ruta. Antes se le llamaba la Ruta de la Seda. Este proyecto busca integrar cadenas de suministros que involucran a la economía China, por ejemplo, invertir en materias primas que China necesita para su proceso de crecimiento industrial”, dice Kahhat.

El especialista también rescata como un hecho importante en la discusión en la región, sobre todo en Argentina, en qué medida “el modelo peruano es un modelo deseable”.

“Pero, claro, por modelo se refieren exclusivamente a dos aspectos, disciplina monetaria y fiscal”. Varios gobiernos, así como bancos de inversión a nivel internacional, han reconocido el buen manejo del Banco Central de Reserva, liderado por el economista Julio Velarde desde hace más de 20 años. Perú es uno de los países con menor inflación en la región y con las reservas internacionales más importantes, como porcentaje de su PBI, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, Kahhat señala que “se habla de eso como si eso existiera en el vacío y no en un contexto de profunda inestabilidad política que es parte del modelo peruano”.

El nuevo Gobierno podría tomar decisiones que favorezcan o perjudiquen al sector minero, por ejemplo, en lo que a exploración y explotación de recursos se refiere.

Para Kahhat, en un contexto donde el cobre cobra nueva vida por sus usos en la transición energética, por ejemplo, baterías de autos eléctricos, “esa es un área en la que China le ha sacado una ventaja enorme a las empresas norteamericanas y, por ende, podría ser un tema de preocupación para Estados Unidos en la relación de Perú con China”.

Perú es uno de los mayores productores de cobre en el mundo. “El caso del cobre es un ejemplo claro de que el hecho de que Perú produce algunas de las materias primas que China necesita para su producción industrial también nos pone en punto de mira de Estados Unidos”, dice el académico.

Pero también hay un factor que hace que no todo sea tan sencillo: el crimen. El buen momento por el que atraviesa el precio de los metales ha sido un factor clave para el crecimiento de la actividad minera ilegal en Perú que, según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, ya supera la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico.

En una visita a Lima, antes de asumir la presidencia de Chile, José Antonio Kast se refirió a la minería ilegal en Perú y sostuvo que es parte del crimen organizado y que representaba una amenaza para toda la región sudamericana.

La minería ilegal está asociada además a la inseguridad, el problema que más preocupa a los peruanos según varias encuestas. De hecho, fue la creciente inseguridad ciudadana una de las razones por las que el Congreso peruano destituyó a la expresidenta Dina Boluarte. En un contexto donde el crimen cruza fronteras, sin duda las políticas que el nuevo presidente de Perú aplique en este campo serán de interés para el resto de América Latina.

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