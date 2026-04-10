La Administración Federal de Aviación quiere contratar como controladores aéreos a jugadores de videojuegos

Por Alexandra Skores, CNN

La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte tienen en la mira a una nueva generación de controladores de tráfico aéreo: los jugadores de videojuegos o gamers.

El 17 de abril, la FAA comenzará a aceptar solicitudes para mitigar la escasez persistente que enfrenta la industria. Actualmente, la FAA cuenta con 11.000 controladores activos y 4.000 aprendices en formación, pero necesita miles más para completar su plantilla.

“Para llegar a la próxima generación de controladores de tráfico aéreo, debemos adaptarnos”, declaró el Secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado de prensa. “El estilo de comunicación innovador de esta campaña, centrado en los videojuegos, conecta con un grupo demográfico creciente de adultos jóvenes que poseen muchas de las habilidades técnicas necesarias para ser un controlador exitoso”.

Se anima a los jugadores a “subir de nivel en su carrera” a través del sitio web de contratación, el cual incluye “requisitos de misión” y enumera las tecnologías que se están implementando como parte de los esfuerzos del departamento para llevar el sistema de control de tráfico aéreo al siglo XXI.

“Estamos modernizando los cielos. Los MEJORES Y MÁS BRILLANTES controladores aprovechan la tecnología de tráfico aéreo más avanzada del mundo”, proclama el sitio web.

La agencia se encuentra inmersa en un plan plurianual destinado a eliminar del sistema de control de tráfico aéreo tecnologías obsoletas, tales como los disquetes, el cableado de cobre y las tiras de vuelo en papel.

El sitio web promete “recompensas de puntuación alta”, que incluyen capacitación remunerada, beneficios gubernamentales y unos ingresos anuales promedio superiores a los US$ 155.000 tras tres años de servicio.

Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el número de controladores de tráfico aéreo en Estados Unidos ha disminuido aproximadamente un 6 % en la última década. En los últimos años, esta escasez se vio acentuada por la pandemia de covid-19, así como por múltiples cierres del Gobierno y otras tendencias inesperadas del mercado.

El informe, publicado a finales del año pasado, también reveló que la FAA carece de coherencia a la hora de evaluar sus procesos de reclutamiento, contratación y capacitación de controladores de tráfico aéreo.

No obstante, esta no es la primera vez que la FAA se dirige a los jugadores de videojuegos para cubrir puestos de controlador. En 2021, la agencia lanzó una campaña de contratación bajo el lema “sube de nivel” (level up), con la que buscaba atraer a jugadores de videojuegos y diversificar su fuerza laboral. Según el DOT, aproximadamente el 25 % de los controladores poseen un título universitario tradicional, y el 65 % de los estadounidenses juegan videojuegos con regularidad. La agencia considera que las influencias cognitivas positivas —tales como la capacidad de pensar con rapidez, mantener la concentración y gestionar la complejidad— se adaptarían muy bien a las tareas intensas que los controladores deben llevar a cabo.

Sin embargo, la labor de controlador es un trabajo arduo que somete a las personas a situaciones de alta intensidad.

En marzo, un vuelo de Air Canada Express, autorizado para aterrizar en el aeropuerto LaGuardia, impactó contra un camión de bomberos a una velocidad superior a los 160 kilómetros por hora, provocando la muerte de ambos pilotos. La causa de la colisión sigue bajo investigación, pero el incidente ha puesto de relieve la falta de personal, la pesada carga de trabajo y las decisiones de alto riesgo a las que los controladores deben enfrentarse a diario.

Una vez que la FAA reciba 8.000 solicitudes, se cerrará el plazo de contratación y los candidatos iniciarán el proceso de realización de pruebas de aptitud, obtención de autorizaciones médicas y de seguridad y —para aquellos que resulten seleccionados— el comienzo de su formación en la academia de la FAA.

El año pasado, Duffy anunció una “simplificación” de los procesos de contratación, medida que redujo en más de cinco meses los pasos necesarios para convertirse en controlador.

La FAA declaró haber contratado a 2.400 controladores desde el pasado mes de marzo; no obstante, necesita incorporar a más personal para superar la escasez que arrastra desde hace décadas, así como para cubrir las vacantes generadas por las jubilaciones.

“Necesitamos a las mejores personas, la mejor formación y las mejores herramientas, porque esperamos obtener los mejores resultados”, afirmó Bryan Bedford, administrador de la FAA, en un comunicado.

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