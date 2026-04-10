La hija de la mujer estadounidense desaparecida en las Bahamas arroja nueva luz sobre la relación de su madre con su marido

Por Martin Goillandeau, Elizabeth Wolfe y Dianne Gallagher, CNN

Mientras los investigadores buscan respuestas sobre la desaparición de una mujer estadounidense en las Bahamas —el esposo afirma que cayó por la borda mientras viajaban en una lancha auxiliar—, su familia compartió detalles sobre la relación de la pareja e intenta dar sentido a lo sucedido.

“Solo quiero saber la verdad. No quiero que él se meta en problemas. Solo espero que esto haya sido un accidente fortuito, pero no quiero que simplemente se barra bajo la alfombra”, declaró a CNN el jueves Karli Aylesworth, refiriéndose a la detención de su padrastro, Brian Hooker, en relación con el caso.

Brian Hooker fue puesto bajo custodia el miércoles por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, días después de haberles comunicado que su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, había caído al agua en medio de un oleaje agitado.

Brian Hooker no ha sido imputado formalmente. Su abogado afirma que él “niega categórica e inequívocamente haber cometido delito alguno”.

Brian Hooker fue considerado sospechoso y detenido “para ser sometido a un interrogatorio adicional”, declaró a Reuters el comisionado adjunto de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, Advardo Dames. El abogado de Brian Hooker, Terrel Butler, señaló el jueves que su cliente “hasta el momento ha sido interrogado en calidad de testigo”, y añadió: “Ha estado cooperando con la Policía”.

En un comunicado emitido el viernes, Butler afirmó que su cliente “parece estar completamente desconsolado y profundamente angustiado”, y que el trauma provocado por la desaparición de su esposa —así como por su propia detención en calidad de sospechoso— lo ha dejado en un “estado de extrema fragilidad”.

A continuación, presentamos lo que se ha podido conocer sobre esta pareja de Michigan a medida que la investigación se intensifica.

Aylesworth relató a CNN que su padrastro le informó del incidente por primera vez a través de una desconcertante llamada telefónica, realizada horas después de haber denunciado la desaparición de su madre. Según ella, el relato de su padrastro suscitó interrogantes de inmediato.

“Me llamó el domingo por la noche, entre las 8:00 y las 8:30, y me dijo… con total naturalidad: ‘Oye, tu mamá ha desaparecido. No sabemos dónde está. Lleva desaparecida desde anoche, pero iremos pronto para verte’”.

Aylesworth describió haber sentido como si “me hubiera soltado una bomba encima”. Acto seguido, él comenzó a hablar de nuevo, para luego poner fin a la llamada de manera abrupta.

“Yo solo pensé: ‘Vale, o sea, ¿qué?’”, dijo ella. “¿Cómo es posible que simplemente hayas ‘perdido’ a mi madre?”.

La joven de 28 años relató que, tras la llamada, se preguntó: “¿Por qué no echó el ancla para buscarla? ¿Por qué remó en dirección contraria?”.

“Si mi pareja cayera al agua, yo entraría en pánico e iría tras él; no me limitaría a decir ‘adiós’. Estaría allí, en medio del océano, junto a él; al menos así estaríamos —ya sabes— vivos y juntos”.

Aylesworth declaró a CNN: “No quiero que le ocurra nada malo a él. Tampoco quiero que le ocurra nada malo a mi madre, pero lo único que quiero son respuestas”.

Darlene Hamlett, madre de Lynette Hooker, también afirmó tener “muchas preguntas sin respuesta”.

Hamlett comentó a la Associated Press que se sentía “aliviada al enterarse” de la detención, aunque señaló que seguía buscando más información.

“Nuestra familia creció en contacto con el agua; por eso, durante toda su vida, Lynette ha estado cerca de lagos, a bordo de barcos, navegando y nadando”, explicó Hamlett a la AP. “Sería un milagro que [la rescataran], pero sigo confiando en que ocurra”.

Hamlett ha tramitado un pasaporte de urgencia para poder viajar pronto al país caribeño, según informó la AP.

Brian y Lynette Hooker llevaban casados ​​unos 25 años y eran navegantes experimentados, según relató su familia a la CNN. En los últimos años, la pareja, originaria de Michigan, documentaba sus viajes en las redes sociales. Se encontraban navegando por las Bahamas a bordo de su yate, el “Soulmate”, cuando la esposa desapareció.

Aunque se querían, señaló Aylesworth, su matrimonio era turbulento y, en ocasiones, se había vuelto violento.

La hija reveló que su madre le había confiado anteriormente que Brian Hooker la había estrangulado.

CNN no ha logrado confirmar de forma independiente este incidente con las autoridades policiales. En un comunicado inicial, Butler —abogada de Brian Hooker— declaró que su cliente niega “las acusaciones formuladas recientemente por Karli Aylesworth”. Butler declinó hacer más comentarios sobre dichas acusaciones cuando se la contactó nuevamente el jueves por la noche. CNN ha intentado contactar a la familia y a los amigos de Brian Hooker para obtener más información sobre la pareja.

Brian Hooker relató a los investigadores que su esposa cayó de una embarcación auxiliar de 2,4 metros cerca de Elbow Cay el sábado por la noche, mientras regresaban a su yate, en medio de vientos y un mar agitado en la zona de las islas Ábaco, según informaron las autoridades.

“Las fuertes corrientes se la llevaron”, y “él la perdió de vista”, declaró la Policía citando las palabras de Brian Hooker. La embarcación auxiliar perdió potencia debido a que Lynette llevaba consigo el cordón de seguridad del motor en el momento en que cayó al agua, relató el esposo a las autoridades.

Fue entonces cuando Hooker afirmó haber intentado remar hacia la orilla, según el relato que compartió con la Policía.

Dijo que la última vez que vio a su esposa, ella nadaba en dirección a la orilla mientras la embarcación se alejaba a la deriva. Él logró llegar a tierra cerca de Marsh Harbour horas más tarde, explicó a CNN Richard Cook, jefe del equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire & Rescue.

Antes de ser detenido, Brian Hooker emitió un comunicado en el que describía el incidente como un accidente.

“Tengo el corazón destrozado por el reciente accidente náutico, ocurrido en un mar impredecible y con fuertes vientos, que provocó que mi amada Lynette cayera de nuestra pequeña embarcación auxiliar”, escribió. “A pesar de mis desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron cada vez más. Seguimos buscándola, y esa es mi única prioridad”.

Brian Hooker ofreció un relato similar a un amigo a través de Facebook Messenger durante los primeros días de la búsqueda.

En unos mensajes que Daniel Danforth compartió con CNN, Brian Hooker describía cómo su esposa cayó “de la embarcación en un mar algo agitado (sic) durante el trayecto de regreso al velero”.

“El viento me arrastró lejos de ella; ella nadó hacia el velero y nos perdimos de vista mutuamente con bastante rapidez, ya que estaba a punto de anochecer”, escribió Brian Hooker en un mensaje a Danforth el lunes.

Le contó a Danforth que remó durante horas antes de llegar a la orilla y pedir ayuda.

“Nuestra familia está viviendo un infierno en este momento”, escribió Brian Hooker después de que su amigo le ofreciera sus oraciones, añadiendo que tenía previsto seguir colaborando en las labores de búsqueda.

Sus esfuerzos de búsqueda se vieron interrumpidos cuando, el miércoles, Hooker fue detenido por las autoridades.

Durante un registro policial de su embarcación, el “Soulmate”, realizado esa misma tarde, Hooker perdió el equilibrio mientras se encontraba esposado y cayó por la borda en unas aguas turbulentas que su abogado describió como “condiciones marinas agitadas y peligrosas”, declaró Butler en un comunicado. Inhaló una gran cantidad de agua antes de que su chaleco salvavidas lo hiciera salir a flote y la Policía lograra rescatarlo. Hooker sufrió una lesión en la rodilla a consecuencia de la caída, informó el abogado.

Las autoridades pusieron en marcha una extensa operación de búsqueda después de que se reportara la desaparición de Lynette Hooker a primera hora del domingo; la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y el Cuerpo de Bomberos y Rescate Voluntario de Hope Town rastrearon zonas marítimas y terrestres cerca de Elbow Cay.

La Guardia Costera de EE.UU. también llevó a cabo una búsqueda aérea, según informó un portavoz.

Tras varios días sin lograr localizarla, las autoridades confirmaron el martes que los esfuerzos habían pasado de ser una operación activa de rescate a una misión de recuperación.

El miércoles, la Guardia Costera anunció que había abierto una investigación penal en relación con el caso. Ese mismo día, la agencia entrevistó a Aylesworth durante dos horas, según indicó su abogado. CNN ha solicitado a la Guardia Costera más información sobre la investigación, incluyendo bajo qué jurisdicción está actuando en las Bahamas.

El Departamento de Estado de EE.UU. declaró estar al tanto de los informes sobre la desaparición de una ciudadana estadounidense cerca de Elbow Cay y señaló que está brindando asistencia consular mientras colabora con las autoridades de las Bahamas.

Mientras los investigadores mantienen un estricto hermetismo, Aylesworth expresó que su familia confía en que las autoridades aporten claridad, independientemente de adónde conduzcan las pruebas.

“Solo quiero saber qué fue lo que sucedió”, declaró a CNN.

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Con información de Chris Boyette, Meridith Edwards y Diego Mendoza, de CNN.