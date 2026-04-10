Panamá eleva su inquietud a China por los barcos detenidos, pero advierte que no quiere escalar la tensión

Por Elizabeth González, CNN en Español

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que desde su Gobierno han transmitido sus preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China por las tensiones sobre los puertos en ambos extremos de la vía interoceánica del país. Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que no quiere que el conflicto escale.

Mulino confirmó el registro de “un aumento inusual” de buques con bandera panameña detenidos en puertos chinos y aseguró que, por esas detenciones “que ocurren por inspecciones, se está afectando la carga mundial”.

“Es un tema que estamos viendo con mucho cuidado porque es tremendamente técnico. Sí hemos transmitido nuestra preocupación a las autoridades diplomáticas de China, porque para unas cosas es PPC (Panama Ports Company) y para otras el Gobierno de China”, aseguró este jueves en conferencia de prensa.

“No podemos decir qué va a pasar. Espero y confío que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución”, dijo Mulino. Y agregó: “A nosotros no nos interesa, como he dicho mucho antes de este conflicto, tener un problema con China”.

Al respecto, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, dijo a CNN que en marzo fueron detenidos 92 buques con bandera panameña en puertos chinos y que anteriormente los registros eran de 40 a 60 buques al mes.

Sin embargo, ante una consulta de CNN en una conferencia de prensa este jueves, Mulino admitió que no tienen certeza sobre la causa de esas detenciones. Tanto el mandatario como el administrador de la AMP apuntaron que todas las naves deben cumplir estándares internacionales de seguridad.

“Como abogado marítimo, no es usual”, dijo Mulino, refiriéndose a la cantidad de naves detenidas y dijo que el director de Marina Mercante de Panamá está en Japón (como miembro del Memorando de Entendimiento de Tokio en tema de puertos). “Porque, claro que queremos ver la validez, el fundamento de estas detenciones”, explicó el mandatario.

Aun así, Mulino aseguró que las detenciones no tienen que ver con retaliaciones políticas. “A lo mejor ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima”, dijo. “También estuve viendo cifras de los otros registros competidores y no están muy por debajo de las nuestras”, detalló.

“Al regreso del director de Marina Mercante podemos tener una mejor evaluación”, aseguró el presidente de Panamá, y expresó: “lo único que yo deseo es que esta situación desescale y volvamos a una normalidad, tanto en la relación política, como el entendimiento de que esto es un problema que se va a resolver”.

La tensión se da en medio de la disputa por la decisión de la Corte Suprema del país, que anuló el contrato de PCC, filial del grupo hongkonés CK Hutchinson, poniendo fin a casi tres décadas de operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, que colindan con el canal de Panamá.

Mulino dijo que está al tanto del arbitraje presentado por PPC contra la compañía danesa Maersk, que, por contrato con Panamá, actualmente opera de forma transitoria uno de los puertos en mención.

Este martes, PCC dijo en comunicado que “(Maersk) se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios”.

Al respecto, Maersk confirmó el inicio del procedimiento y dijo a CNN que “no considera que sea responsable de las reclamaciones y las abordará en el foro correspondiente”.

Mulino declinó opinar sobre el arbitraje de PPC contra Maersk y dijo que sobre el arbitraje de PPC contra Panamá igualmente deben ser cautos. Sin embargo, rechazó la acusación de “alineamiento” y aseguró que solo se cumplió con el fallo de la Corte.

Los reclamos de PPC contra Panamá están en tribunales arbitrales de Nueva York, según detalló Mulino.

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