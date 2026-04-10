Putin declara un alto el fuego con Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa

Por Victoria Butenko y Daria Tarasova-Markina, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado un alto el fuego de 32 horas con Ucrania con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, tras una oferta previa de Volodymyr Zelensky de respetar una pausa en las hostilidades.

El decreto de Putin ordena a las fuerzas rusas que respeten un alto el fuego desde las 4:00 de la tarde del sábado (9:00 de la mañana, hora de Miami) hasta el final del domingo.

El comunicado del Kremlin que anunciaba el alto el fuego indicaba que las fuerzas rusas habían recibido la orden de “detener las operaciones de combate en todos los frentes durante este período. Las tropas deberán estar preparadas para repeler cualquier posible provocación del adversario, así como cualquier acción agresiva por su parte”.

“Partimos de la premisa de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, añadió el Kremlin.

El presidente de Ucrania, Zelensky, había dicho anteriormente que había transmitido a Rusia, a través de los negociadores estadounidenses, la oferta de un alto el fuego en Semana Santa.

Zelensky publicó en X que Ucrania ha solicitado repetidamente una tregua. “Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Pascua de este año y actuaremos en consecuencia. El pueblo necesita una Pascua libre de amenazas y un verdadero avance hacia la paz, y Rusia tiene la oportunidad de no reanudar los ataques después de Pascua”.

Estados Unidos ha estado mediando en las conversaciones entre enviados de Moscú y Kyiv, mientras la guerra de Rusia entra en su quinto año.

Los intentos anteriores por lograr un alto el fuego han tenido poco efecto. Putin declaró un cese de 30 horas la pasada Semana Santa, que ambas partes se acusaron mutuamente de haberlo violado.

Los recientes esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar el fin de la guerra de cuatro años no han logrado detener los combates, y su atención se ha centrado ahora en los conflictos de Medio Oriente.

Las exigencias de Moscú de que Ucrania ceda territorio reclamado por Rusia han sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las negociaciones.

Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido por el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana, incluyendo Crimea, casi toda la región de Luhansk y partes de las regiones de Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Las exigencias maximalistas de Moscú, que se mantienen desde hace tiempo, incluyen la entrega por parte de Ucrania de la totalidad de estas cuatro regiones, que ha anexado pero no conquistado por completo.

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Con información de Helen Regan y Darya Tarasova, de CNN.